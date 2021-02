Hamburg.

Ob beim Geld, beim Thema Flexibilisierung, bei der Beschäftigungssicherung oder dem Management von Zukunftsfragen – bei allen wesentlichen Punkten liegen Nordmetall und IG Metall meilenweit auseinander.

Die Fronten sind verhärtet

Ab elf Uhr sitzen die Kontrahenten in kleiner Runde im Hamburger Haus der Wirtschaft zusammen. An einen Durchbruch glaubt niemand. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, eine Einigung zu blockieren. Während die Arbeitgeber der IG Metall vorhalten, die schwierige Lage vieler Unternehmen zu ignorieren, mäkelt die Gewerkschaft, die Arbeitgeber hätten bislang nichts Substanzielles angeboten, außer einer „inakzeptablen Lösungsstruktur“.

Aktionstag und "Live-Show" im Netz

„Ohne verlässliche Lösungen zu Beschäftigungssicherung, Zukunftsgestaltung und Einkommensstabilisierung kommen wir nicht zum Ergebnis“, verkündet Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Für den Fall, dass kein Durchbruch möglich ist, bereitet sich die Gewerkschaft auf Warnstreiks unter Corona-Bedingungen vor. So ist am Montag ein bundesweiter Aktionstag mit Protesten in allen Geschäftsstellen und einer „Live-Show“ im Internet geplant. Mit Ende der Friedenspflicht in der Nacht von Montag zu Dienstag sind dann erste Arbeitsniederlegungen möglich.

Lesen Sie hier:Nordmetall warnt vor zu hohem Aufschlag

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Eingesetzt werden soll dieses Volumen, um „Beschäftigung zu sichern und Einkommen zu stabilisieren“. Neben betrieblichen Zukunftstarifverträgen soll aber auch über die Arbeitszeitangleichung in Ostdeutschland und die Einbeziehung von Dual Studierenden in die Tarifverträge gesprochen werden. Die IG Metall Küste verhandelt für etwa 140.000 Beschäftigte in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. Ein Faktor, der die Gespräche im Norden besonders belastet: Die Arbeitgeber wollen unbedingt eine Sonderregelung kippen, die die IG Metall Küste ihnen vor Jahren einmal abgetrotzt hat: das Verbot sachgrundloser Befristung bei Neueinstellungen.

Streit um die Laufzeit

Ein weiterer Knackpunkt ist das Thema Laufzeit: „Zwölf Monate sind gerade in einer Krisensituation nicht angemessen“, sagt Lena Ströbele, Verhandlungsführerin der Arbeitgeber im Norden: „Gerade jetzt brauchen die Betriebe längerfristige Planungssicherheit.“ Und so soll es nach einem Vorschlag von Nordmetall in diesem Jahr überhaupt keine Lohnerhöhung geben, erst für 2022 bieten die Arbeitgeber einen Mix aus Einmalzahlung und dauerhafter Entgelterhöhung an.

Mehr Geld erst 2022?

Doch mit einer Nullnummer in diesem Jahr will sich die Gewerkschaft auf gar keinen Fall abspeisen lassen. Schließlich sei die Leistung der Beschäftigten in der Krise ganz besonders gefordert. Ströbele kontert: „Die Arbeitgeber wollen und werden natürlich auch ab 2022 mehr Geld zahlen. Aber eine Forderung von vier Prozent bei einem Jahr Laufzeit – da fehlt einfach der Blick auf die Realität.“ Noch immer sei jedes zweite Unternehmen in Kurzarbeit, 4000 Arbeitsplätze stünden auf der Kippe, und die meisten Betriebe erwarteten frühestens für Ende 2022 eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau. Zweiter Knackpunkt: Nach Vorstellung der Arbeitgeber sollen Betriebe, die in Schwierigkeiten stecken, Leistungen quasi automatisch reduzieren können – ein Prozedere, das aus Sicht der Gewerkschaft faktisch den Flächentarif aushebeln würde.

Lesen Sie hier:Metallindustrie - Gewerkschaft erhöht den Druck in Kiel

Genau an diesem Punkt offenbart sich ein tiefer Dissens über die Frage, wie ein moderner Tarifvertrag aussieht. Während die IG Metall möglichst einheitliche Rahmenbedingungen anstrebt, peilen die Arbeitgeber eine Art Cafeteria-Modell an. Soll heißen: Die Tarifparteien bestücken gemeinsam den Angebotstresen, und die Unternehmen suchen sich aus, was sie gerne hätten.

Corona-Warnstreiks als Wundertüte

Für Zoff sorgen auch die Themen Zukunftsgestaltung sowie digitale und ökologische Transformation in den Betrieben: Hier fordert die Gewerkschaft mehr Mitsprache für die Belegschaften. Dem wollen die Arbeitgeber nur auf Basis von Freiwilligkeit zustimmen. Aber wie geht überhaupt Warnstreik in Zeiten von Pandemie und Homeoffice? Lena Ströbele gibt zu: „Das ist in diesem Jahr schon mehr Wundertüte als Vorbereitung.“ Was in der Tüte drin ist, dürften die Arbeitgeber ab kommender Woche erfahren.