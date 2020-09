Rendsburg

Der erste virtuelle Bauerntag in der Geschichte der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft beginnt am Freitag emotional – fast unversöhnlich: „Ich bin verärgert, enttäuscht und ernüchtert“, spricht Werner Schwarz so eindringlich ins Mikro, als säßen tatsächlich 1000 Landwirte vor ihm, wie in normalen Zeiten. Doch der Bauernpräsident hält seine Begrüßungsrede nicht in einer Halle, sondern in einem Sitzungszimmer in der Rendsburger Zentrale des Bauernverbands. Der Außenwirkung tut das keinen Abbruch: Mehr als 6000fach wird dieser Bauerntag via Facebook und Youtube gestreamt.

Schwarz sieht "Jagd auf Bauernfamilien"

Sauer ist Schwarz über das „Zerrbild“, das Medien und Naturschützer nach seiner Auffassung von der Landwirtschaft verbreiten. Statt sich an Fakten zu orientieren, machten Nicht-Regierungsorganisationen regelrecht „Jagd auf Bauernfamilien“. Doch gleichzeitig räumt der Verbandschef ein, dass gesellschaftliche Ansprüche und die Arbeit der Landwirte nicht mehr in Einklang stünden. Der Bedeutung von Nachhaltigkeit wollten und könnten sich die Bauern nicht entziehen: „Das Problem ist das Tempo des Wandels – da können viele Betriebe nicht mithalten.“ Folge: Immer mehr Höfe sehen sich zur Aufgabe gezwungen.

Es hakt bei den Rahmenbedingungen

Für Prof. Christian Henning, Prodekan der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel, steht fest: Dass Landwirte die gestiegene Nachfrage nach „Ökosystemleistungen“ nicht bedienen können, liegt vor allem an unzureichenden Rahmenbedingungen. „Das System der betrieblichen Regulierung ist nicht effizient.“ Gefragt seien Lösungen, die unternehmerische Innovationskraft für das Gemeinwohl nutzbar machten. Als Beispiel nennt der Wissenschaftler digitale Handelsplattformen für Umweltnutzungsrechte – wie für den Ausstoß von CO2 bereits im Einsatz. Würde man diesen Mechanismus auf andere Bereiche ausdehnen, etwa auf den Nährstoffeintrag in den Boden, hätten Landwirte einen Anreiz, die Ökoverträglichkeit ihrer Arbeit immer weiter zu verbessern.

Bauernfrust zeigt sich im Portemonnaie

Und wer soll die Kosten tragen? Hier ist sich die Rund einig: Wenn die Gesellschaft bei Landwirten öffentliche Leistungen abfordert, dann muss sie sie auch bezahlen. „Die Verstimmung vieler Bauern zeige sich im Portemonnaie“, sagt Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein: „Landwirte, die die Natur schützen, müssten dafür auch finanzielle Wertschätzung erfahren.“ Hier kommen natürlich auch die Verbraucher ins Spiel: „Die Bereitschaft, für Lebensmittel angemessen zu bezahlen, wird wachsen“, sagt Ulrike Röhr, Präsidentin des Landfrauenverbands Schleswig-Holstein. Voraussetzung sei aber, dass die Verbraucher mehr darüber wissen, wie die Arbeit der Bauern aussieht.

Auch Günther will mehr Anreize schaffen

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) signalisierte den Landwirten gleich dreifach Unterstützung zu. So soll ein ressortübergreifendes Team der Landesregierung konkrete Maßnahmen zum Bürokratieabbau entwickeln – ein Thema, das den Bauern das Leben mindestens ebenso schwer macht wie strengere Düngeregeln. Zweitens sollen Entschädigungen für Landwirte geprüft werden, die zum Teil massiv unter Gänsefraß leiden. Und: Im Land sollen Pilot-Regionen identifiziert werden, um das Modell digitaler Handelsplattformen für Umweltrechte zu testen: „Die Idee, Anreize zu schaffen, finde ich absolut attraktiv.“

Erstmals kommt der WWF zu Wort

Auch wenn der Bauernpräsident aus seinem Ärger keinen Hehl macht: Seine Dialogbereitschaft dokumentiert der Verband besonders dadurch, dass erstmals zu einem Bauerntag der Vertreter einer Nichtregierungsorganisation eingeladen ist: „Wir sind in unseren Zielen dichter zusammen als viele denken“, sagt Valentin von Massow, Stiftungsratsvorsitzender vom WWF Deutschland. Dass Naturschützer und Medien ein Zerrbild der Landwirtschaft zeichneten, stimme aber nicht: „Der Handlungsdruck ist menschengemacht – und zwar nicht durch Medien, sondern durch Fakten.“