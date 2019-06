Kiel.

Nach Informationen von KN-Online sind Computerprobleme des deutschen Konsulats in Moskau Grund für die Probleme.

Programm für Empfang umgeschmissen

Für den heutigen Montag lädt der Wirtschaftsrat zum fünften „Deutsch-Russischen Kieler-Woche-Empfang“ seit 2014 ein. Als Ehrengäste wurden erwartet: Viktor Loginov, Vizegouverneur der Region Woronesch in Südwest-Russland, und Dmitrii Aleksandrovich Pekurovskii, erster Stellvertretender Vorsitzender der Russischen Landjugend mit Sitz in Moskau. Doch das Programm musste am Sonntag kurzfristig umgeschmissen werden. Nach Angaben von Bertram Zitscher, Landesgeschäftsführer des Wirtschaftsrates, gehört der Vizegouverneur zu den Betroffenen der Visa-Probleme.

Russischer Generalkonsul springt ein

Der Empfang soll allerdings trotzdem stattfinden. Ihre Teilnahme zugesagt haben nach Angaben Zitschers der Russische Generalkonsul in Hamburg und dessen Stellvertreter. Die Einreiseprobleme und deren Folgen bezeichnete Zitscher als „sehr unerfreulich“.

Fünfter Empfang seit 2014

Nun ist ein deutsch-russischer Empfang nicht das, was man erwartet, angesichts der seit Jahren andauernden Eiszeit zwischen West und Ost, eingeleitet durch die Annexion der Krim durch Moskau im März 2014. Im gleichen Jahr erreichten die Spannungen Kiel: Die von der Landeshauptstadt zur Kieler Woche eingeladene Rote Flotte wurde vom Bund wieder ausgeladen. „Wir wollen uns nicht in die Außenpolitik einmischen“, sagt Zitscher. Der Empfang solle jedoch ein Zeichen setzen: „Wenn die politische Großwetterlage ungemütlich ist, dann ist der Kontakt zwischen den Regionen umso wichtiger.“

Enger Kontakt zwischen SH und Woronesch

Der enge Draht zwischen Schleswig-Holstein und Woronesch geht zurück auf eine Männerfreundschaft zwischen dem früheren Ministerpräsidenten Peter-Harry Carstensen ( CDU) und dem ehemaligen Gouverneur von Woronesch, Alexej Gordejev. Gepflegt wird der Kontakt auf politischer Seite von der Landtagsfraktion der CDU. In der Zusammenarbeit zwischen Woronesch und Schleswig-Holstein lägen große Chancen, sagt der CDU-Abgeordnete Hans-Jörn Arp. Beide Regionen hätten einen Agrarschwerpunkt, Schleswig-Holstein auch mit einer Vielzahl von technologisch führenden Unternehmen auf diesem Gebiet, Woronesch vor allem mit riesigen fruchtbaren Flächen und dem Sitz der ältesten Agrar-Universität Russlands. Auch Arp zeigte sich enttäuscht von der Absage, der Besuch soll noch im August nachgeholt werden.

