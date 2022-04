Volks- und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein legen weiter zu

Kiel

Die 23 Volks- und Raiffeisenbanken (VR-Banken) in Schleswig-Holstein blicken zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr. „Unsere Bilanzsumme ist auf fast 29 Milliarden Euro geklettert. Haupttreiber waren die Kundeneinlagen“, sagte Stefan Lohmeier, Sprecher der VR-Banken in Schleswig-Holstein am Freitag. Sie machen insgesamt 19,16 Milliarden Euro aus und stiegen im vergangenen Jahr um knapp acht Prozent. Allein auf Giro- und Tagesgeldkonten parkten 13,12 Milliarden Euro.

Auch das Kreditgeschäft wuchs: Die gewerblichen Kredite stiegen um 9,76 Prozent auf 14,52 Milliarden Euro. Ein Großteil der Kunden kommt aus den Bereichen Dienstleistung sowie Land- und Forstwirtschaft. Vor allem im Baugewerbe konnte die Bank laut Lohmeier ihren Marktanteil ausbauen – von rund 34 Prozent auf mehr als 47 Prozent.

Ukraine-Krieg verunsichert gewerbliche Kreditnehmer

Der Krieg in der Ukraine mache nicht nur menschlich sehr betroffen, so VR-Bankensprecher Bent Nicolaisen. Die Kredithäuser selbst trifft der Konflikt zwar wirtschaftlich nicht direkt, er treibe aber die Geschäftskunden stark um. „Wir nehmen eine große Unsicherheit der Betriebe wahr, was die Lieferketten, Rohstoffe und Energiepreise angeht.“ Das sorge derzeit für einen hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung der VR-Banken wuchs um 13,54 Prozent und lag 2021 bei rund 266 Millionen Euro. „Das ist eine stolze Zahl“, sagte Lohmeier. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ermögliche es den Banken, den Betrieben im Land auch in herausfordernden Zeiten den Rücken zu stärken.

Trotz aller Unsicherheiten halte der Bauboom nach wie vor an, so Nicolaisen. Das lasse sich anhand der Immobilienfinanzierungen von Privatleuten ablesen. Sie stiegen 2021 um 8,82 Prozent auf rund 4,24 Milliarden Euro und machen damit das Gros der privaten Kredite (5,66 Milliarden Euro) aus.

Mehr Kunden, weniger Filialen und Mitarbeiter

Während zu den knapp 850.000 Kundinnen und Kunden der schleswig-holsteinischen VR-Banken zwar 6000 neue hinzukamen, sank 2021 die Zahl der Filialen erneut. Von zuletzt 444 sind noch 428 übrig. Das Netz werde den Kundenfrequenzen angepasst, die in der Corona-Pandemie immer seltener in den Banken vorbeigekommen seien. Dafür seien die Kontakte über das Onlinebanking und Apps mit etwa 30 pro Monat steigend.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Zahl der Beschäftigten schrumpfte von 4143 auf nunmehr 4035. Der Rückgang sei vor allem durch zurückliegende Fusionen wie den Zusammenschluss der VR-Bank Westküste mit der Raiffeisenbank Handewitt zu erklären. Sie hatten, anders als einst angedacht, gemeinsame Sache ohne die Neumünsteraner gemacht.

In diesem Jahr steht nun die Fusion der VR-Bank Neumünster und der VR-Bank Ostholstein-Nord/Plön bevor. Zudem plant die kleinste Genossenschaftsbank Deutschlands, die Raiffeisenbank Struvenhütten, sich der Vereinigten VR-Bank anzuschließen.