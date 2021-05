Kiel.

Seit die Nummer zwei in Deutschland 2019 ihren Bestand von rund 6000 Wohnungen in Schleswig-Holstein an den Investor ZBI verkauft hat, spielt die Deutsche Wohnen hierzulande keine Rolle mehr. Der Kieler Mieterverein ist dennoch alarmiert: „Vonovia ist schon jetzt sehr groß, wenn der Konzern noch größer wird, verheißt das auch dem Norden nichts Gutes“, sagt Geschäftsführerin Ann Sophie Mainitz.

Die Vorstandsetagen sind sich schon einig

Die mit dem Vorstand von Deutsche Wohnen bereits ausgehandelte Übernahme hat ein Volumen von 18 Milliarden Euro. Dafür gibt es rund 155 000 Wohnungen und 2900 Gewerbeeinheiten. Wenn die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Wohnen dem Deal zustimmen, würde Europas größter Immobilienkonzern entstehen, mit mehr als 550.000 Wohnungen, die mehr als 80 Milliarden Euro wert sind. Eine Zustimmung wird stark vom US-Vermögensverwalter Blackrock und vom norwegischen Staatsfonds abhängen, die beide Großaktionäre sind.

Vonovia strebt mit der Milliarden-Übernahme auch einen „Neuanfang“ auf dem angespannten Wohnungsmarkt an. Gemeinsam, so hieß es am Dienstag, wollten beide Konzerne angesichts hoher Mieten und mangelnden Wohnraums „neue Wege“ einschlagen.

Das scheinen nicht nur warme Worte zu sein, um den Initiatoren einer Enteignungskampagne gegen Vonovia den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit dem Berliner Senat verständigten sich die Unternehmen auf den Verkauf von rund 20.000 Wohneinheiten an das Land. Zudem wollen sie in den nächsten drei Jahren die jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens ein Prozent im Jahr begrenzen.

Ein Versuch scheiterte bereits 2016

Der erste Übernahmeversuch war 2016 unter anderem am Widerstand der Deutsche-Wohnen-Führungsspitze und einem zu geringem Interesse der Aktionäre gescheitert. Doch die heutige Situation sei eine ganz andere als noch vor einem Jahr, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch: „Herr Zahn und ich, die Aufsichtsräte und alle Gremien unterstützen den Deal, das ist eine signifikante Änderung.“

Michael Zahn ist der Deutsche-Wohnen-Chef. Manchmal bräuchten Dinge eben etwas länger. Zudem gebe es nach dem Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel eine gewisse Sicherheit. Das Gericht hatte das seit mehr als einem Jahr geltende Berliner Mietendeckel-Gesetz für nichtig erklärt.

"Erwartungen an die Rendite wachsen"

Und was bedeutet der Deal – wenn er denn so kommt – für die Mieterinnen und Mieter? „In Schleswig-Holstein wird sich zumindest vorerst nichts ändern“, sagt Mieterverein-Chefin Mainitz mit Hinweis auf den Rückzug der Deutschen Wohnen 2019.

Doch mit dem Milliarden-Deal wachse auch hier der Druck, durch das Vermieten von Wohnungen hohe Gewinne zu erzielen: „Die Erwartungen an die Rendite werden größer, als sie es heute schon sind.“ Dabei habe Vonovia seit Langem bereits erhebliche Baustellen bei den Themen Mieterhöhungen und Betriebskostenabrechnungen. Nichts Gutes bedeute das Geschäft vermutlich auch für den Umgang mit nötigen Instandsetzungen.

Nachteile für Handwerksbetriebe befürchtet

Kritik gibt es auch von der Gewerkschaft IG Bau: „Der Konzern wird größer, Mieter und Handwerker aber werden kleiner“, sagt deren Chef Robert Feiger: „So ein Riese wird auch bei Renovierungen und Sanierungen den Bauunternehmen mehr diktieren als heute schon, vor allem die Preise.“

Einmal mehr erweise es sich als schwerer Fehler, dass Bund, Bundesunternehmen, Länder und Kommunen vor 20 Jahren damit begonnen hätten, mehr als 620.000 Wohnungen zu verkaufen – darunter auch in Kiel.

Haus & Grund wittert eine "Sauerei"

„Eine Immobilienkrake schluckt die andere“ – so formuliert es Alexander Blažek, Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein. Für Mieterinnen und Mieter habe der Deal zunächst keine Auswirkungen. Steuerlich sei die Übernahme aber eine „Sauerei“: „Derzeit muss man davon ausgehen, dass das Geschäft als ’Share Deal’ angelegt ist, für den nicht ein Cent Grunderwerbsteuer zu zahlen ist.“ Auf Nachfrage heißt es bei Vonovia, das Projekt sei in einem so frühen Stadium, dass sich die Frage „Share Deal oder nicht“ noch nicht stelle. Ein Dementi zumindest ist das nicht.