Warum muss Sig Sauer schließen?

Kiel/Eckernförde

Die Sorge bei der Industrie- und Handelskammer ist zu spüren: „Die IHK zu Kiel fände es bedauerlich, wenn regulatorische Vorgaben dazu beitragen, dass Unternehmen den Standort verlassen“, sagt Standortexperte Martin Kruse.

In der Tat hat die Branche mit schwierigen Rahmenbedingungen und strikten Exportbeschränkungen zu kämpfen und auch die politische Unterstützung für Waffenhersteller bröckelte in den vergangenen Jahren.

Schleppendes Geschäft mit Behörden?

Doch ist das wirklich der Auslöser hinter dem Drama in Eckernförde? In Branchenkreisen wird zumindest bezweifelt, dass das schleppende Behördengeschäft ein Grund ist. Es heißt, dass gerade dieser Sektor in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei. Das betreffe vor allem den Verkauf von Langwaffen. Das habe es vorher in dem Ausmaß nie gegeben, so ein Kenner.

Tatsächlich hat Sig Sauer in den vergangenen drei Jahren mehrere Ausschreibungen für die Ausstattung von Polizeiabteilungen mit dem Multikalibergewehr MCX gewonnen. So zum Beispiel 2017 über mehrere hundert Exemplare mit einem siebenstelligen Auftragswert für die Landespolizei Berlin. Im gleichen Jahr erging ein Auftrag über mehr als 500 MCX an die Polizei Schleswig-Holstein und erst Ende 2019 bestellte das Land Rheinland-Pfalz diesen Waffentyp.

Konzern fokussiert sich auf die USA

Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass vielmehr die Querelen um Ermittlungen wegen illegaler Waffengeschäfte hinter dem Rückzug aus Deutschland stecken. Der Konzern fokussiere sich deshalb lieber auf die USA, wo so etwas nicht passiere.

Sig-Sauer-Geschäftsführer Tim Castagne hält dagegen: 1500 MCX-Gewehre an Schleswig-Holstein hier, 1000 Exemplare an Berlin dort – „das sind nette Aufträge. Aber was wir wirklich brauchen, ist die Bundeswehr mit einem Volumen von gleich 100 000 Stück“.

Nur Teile in Eckernförde hergestellt

Im Militärbereich werde Sig Sauer wegen seiner internationalen Ausrichtung jedoch ausgeschlossen. „Für die Polizei gelten solche Auflagen nicht“, so Castagne. Tatsächlich ist das Selbstladegewehr MCX dem Geschäftsführer zufolge ein amerikanisches Produkt, von dem lediglich Teile in Eckernförde produziert werden. Er rechnet damit, dass diese Produktion nach der Schließung in die USA verlegt wird und das MCX von dort aus in Deutschland vertrieben wird.

Tim Castagne ist sich sicher, dass die Ermittlungen um Waffengeschäfte in Südamerika keinen messbaren Einfluss auf die Entscheidung der Eigentümer gehabt haben, den Standort zu schließen. Schließlich gehe es um Vorwürfe aus den Jahren 2012 bis 2014 mit anderem Führungspersonal. Zudem habe es seitdem eine Umfirmierung gegeben.

Castagne, der seit 2016 Geschäftsführer ist, räumte aber ein, dass die juristischen Auseinandersetzungen möglicherweise im Hinterkopf eine Rolle gespielt haben könnten, weil das Unternehmen dadurch „nicht attraktiver“ geworden sei, wie er sich ausdrückte.

Wehrtechnik im Norden läuft

Für die Wehrtechnik in Schleswig-Holstein läuft es insgesamt gut. Das Ende des Eckernförder Standorts von Sig Sauer löst beim Arbeitskreis Wehrtechnik dagegen keine Sorge aus. „Das Unternehmen war seit einiger Zeit nicht mehr in der Wehrtechnik aktiv, weil sie bei der deutschen Ausschreibung um ein neues Maschinengewehr nicht mehr teilgenommen haben“, sagt Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik, mit Blick auf den G36-Nachfolger für die Bundeswehr.

Die Einstellung der Produktion bedauert Hanel aber als Verlust für Schleswig-Holstein. Für die Mitarbeiter sieht er aber gute Perspektiven. „Das sind hochqualifizierte Arbeitskräfte, die werden hier in Schleswig-Holstein dringend gebraucht“, so Hanel. Die Wehrtechnik-Branche im Norden plane auch 2020 wegen der guten Auftragslage weitere Einstellungen. Werften wie TKMS in Kiel bauen trotz Corona-Krise zum Teil in drei Schichten an U-Booten.

„Hier sind viele Aufträge sehr langfristig ausgerichtet. Deshalb sind die Unternehmen auf kurzfristigen Krisen nicht so anfällig“, sagt Hanel. Ein großes Problem sind für die deutschen Wehrtechnik-Unternehmen waren die sehr komplizierten Exportrichtlinien und sehr langwierigen Genehmigungsprozesse durch die Bundesregierung.

Keine nationalen Alleingänge

Hier hatte Hanel wiederholt einen Weg gefordert, der auf EU-Ebene abgestimmt ist, damit es keine nationalen Alleingänge gibt. Ein aktuelles Beispiel sind die Exporte im Marinebereich: Patrouillenboote der Lürssen-Werft sollten an Saudi-Arabien geliefert werden. Nach dem Mord des Journalisten Jamal Kashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul waren diese Exporte durch die Bundesregierung gestoppt wurden. Konsequenz: Die französische Werft CMN in Cherbourg baut jetzt die 39 Schnellboote.

Auch Sig Sauer wird trotz der Schließung in Eckernförde keineswegs die Waffenproduktion einstellen. In den USA stellen an verschiedenen Standorten 1000 Mitarbeiter für die Sig Sauer Inc pro Jahr rund 43 000 Handfeuerwaffen unterschiedlicher Art für die Nutzung in den USA und für den Export her – ein Drittel aller US-Polizisten sind mit Waffen von Sig Sauer ausgestattet.

Autoren: Tilmann Post, Frank Behling und Florian Hanauer