Kappeln

Meterhoch türmen sich die Wellen auf. Doch an Deck des „Wallaby-18“ kommt von den Stößen kaum etwas an. Der 18 Meter lange Katamaran federt die raue See weg, wie ein Geländeauto die heftigsten Bodenwellen. Noch passiert das nur im Modell. Doch im Frühjahr soll die „Wallaby“ tatsächlich schwimmen.

Gedacht ist die Entwicklung zunächst, um Offshore-Servicekräften auch bei schwerer See einen sicheren Übergang zu Windkraftanlagen zu ermöglichen. Doch Potenzial sehen die Entwickler auf vielen Märkten. Sicherheit erhöhen und das Übelkeitsrisiko mindern könnte die Wallaby-Technik auch auf Lotsenbooten, schwimmenden Krankenfahrzeugen – und auf den Zubringerbooten für Kreuzfahrtpassagiere. Das Beste ist: Das weltweit erste kommerzielle Schiff mit einer Federung kommt aus Schleswig-Holstein. „Eine sensationelle Entwicklung“, schwärmt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

„Wallaby-18“: Das Prinzip ist so einfach wie effektiv

Entwickelt wurde die Neuheit vom Start-up Wallaby Boats GmbH aus Kappeln, Ausgründung von Offcon – einem Unternehmen wiederum, das seit 1989 ebenfalls von Kappeln aus als Ingenieurbüro und Reederei aktiv ist. Gebaut wird der Prototyp von der Hitzler-Werft aus Lauenburg. Das Prinzip ist ebenso einfach wie effektiv: Die Rümpfe des Katamarans sind mit dem Brückendeck nicht fest, sondern über vier Federbeinkonstruktionen verbunden – ganz nach dem Vorbild von Offroad-Autos. Antrieb und Stromerzeugung sind in den Rümpfen untergebracht, Hydraulikaggregat, Batterien und Druck-Akkumulatoren im Kriechdeck, dem sogenannten „Heuboden“.

Komplett Schluss mit dem Schaukeln ist damit zwar nicht, doch die Technik soll es dank Sensorsteuerung sowie hydraulischer Federung und Dämpfung schaffen, den Einfluss des Seegangs auf die Passagiere um mindestens 40 Prozent zu reduzieren. Damit kann die „Wallaby“ auch bei mehr als zwei Meter hohen Wellen noch so stabil bleiben, dass Service-Personal sicher vom Schiff auf eine Windkraftanlage umsteigen kann.

Die Basis-Entwicklung kommt aus Australien

Der Name Wallaby – so heißen die kleineren Vertreter des Kängurus – ist eine Hommage an die australische DNA der Boote. Denn das Prinzip des gefederten Katamarans kommt vom Ingenieurbüro Nauti Crafts aus Dunsborough, Westaustralien. Vor sechs Jahren testete Offcon-Mitgründer Harald Hübner den 8,5 Meter großen Demonstrator eines gefederten Schiffes – war begeistert und sicherte Offcon die Rechte für Boote zwischen zwölf und 20 Metern Länge.

Bis zum Bau war es ein steiniger Weg

Doch der Weg zum Produktionsstart war steinig. Über Jahre versuchte Offcon, das Projekt mit Partnern aus der Offshore-Branche zu realisieren. Es gab großes Interesse, aber niemand wollte im Konzeptstadium einsteigen. Schließlich war es die WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein), die es durch ihre Unterstützung ermöglichte, aus dem Konzept einen ersten Entwurf – ein sogenanntes Basic Design – zu machen.

Das überzeugte den Energiekonzern EnBW, der exakt nach solchen Lösungen für seine Windparks suchte, und für die erste Wallaby bereits einen Chartervertrag unterschrieb, obwohl das Boot noch gar nicht gebaut ist. Investitionsbank Schleswig-Holstein und Förde Sparkasse zeigten sich ebenfalls interessiert, machten jedoch die Beteiligung eines privaten Investors zur Voraussetzung für ein Engagement. Diesen fanden Höpner und sein Team in Achim Fölster, Mitglied des Vereins Baltic Business Angels, der junge Unternehmen mit Kapital und Managementerfahrung unterstützt.

Zunächst ist geplant, die „WB-18“ von Barhöft bei Stralsund für die EnBW-Windparks „Baltic-1“ und vom dänischen Klintholm für „Baltic-2“ zu betreiben. Nach erfolgreichen Schwerwetterversuchen in der Ostsee soll der Prototyp in der raueren Umgebung der Nordsee und des Ärmelkanals getestet werden.

Für Hübner ist schon jetzt klar, dass es beim Offshore-Einsatz nicht bleiben wird. Auch für die Kreuzfahrtbranche sei die Wallaby-Technik interessant: „Auf jeden Fall werden wir auch mit der Meyer-Werft über eine Kooperation sprechen.“