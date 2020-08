Kiel

An vier Standorten in Schleswig-Holstein werden Transfergesellschaften gegründet und Kündigungen vorbereitet: Karstadt schließt, von Norderstedt bis Flensburg; bis zu 280 Mitarbeiter sind betroffen. Nur in Kiel bleibt das Warenhaus erhalten, auch wenn das Sporthaus schließt.

Kümmert sich die Landesregierung genügend darum, die drohende Schließung zu verhindern? Auf Antrag der SPD hat der Landtag am Donnerstag knapp zwei Stunden über in die Jahre gekommene Warenhäuser, jahrelange Leerstände in bester Lage und die Verödung von Innenstädten diskutiert. Für Wirtschaftsvertreter wie dem Handelsverband Nord steht dabei fest: Die Landesregierung könne sehr wohl helfen, müsse dafür aber Geld in die Hand nehmen.

Warum gelang es nicht, Standorte zu retten?

In Berlin sei es gelungen, dass nur zwei Warenhäuser geschlossen werden, sagte die SPD-Abgeordnete und Landesparteichefin Serpil Midyatli. Nordrhein-Westfalen gewähre sogar ein Sofortprogramm von 70 Millionen Euro. „Dort haben sich die Landesregierungen richtig reingehängt“ – ein Vorwurf, den Fraktionschef Ralf Stegner noch verstärkte.

Andere Verhältnisse? Wenn es doch FDP-Wirtschaftsministern gelungen sei, Standorte in NRW und Rheinland-Pfalz zu erhalten: „Warum gelingt das dem FDP-Minister Bernd Buchholz nicht?“

Es war Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU), die am Ende antwortete – das Thema Städtebauförderung fällt in ihr Ressort. Sie fühle sich auch persönlich den „vielen tollen Mitarbeitern“ bei Karstadt verbunden, sagte sie. Vor 43 Jahren habe sie dort ihre Ausbildung begonnen, „die Zeit hat mich geprägt“. Das Wirtschaftsministerium sei mit dem Unternehmen in Kontakt getreten, habe Gespräche mit den Kommunen vermittelt und dem Eigentümer Verhandlungen angeboten. „Bis jetzt sind unsere Mühen aber leider erfolglos. Galeria Kaufhof ist nicht verhandlungsbereit.“

Elf Millionen Euro für die Kieler Innenstadt

Sütterlin-Waack wies darauf hin, dass das Land derzeit 120 städtebauliche Gesamtmaßnahmen der Kommunen fördere und allein in diesem Jahr mehr als 20 Millionen Euro an Landesmitteln zur Kofinanzierung der Bundesmittel zu Verfügung stelle. Kiel habe für das Holsten-Fleet elf Millionen Euro erhalten.

„An diesem Beispiel lässt sich deutlich machen, dass die Städtebauförderung einen Schub an privaten Folgeinvestitionen auslöst.“ In Kiel seien es allein im unmittelbaren Umfeld des Holsten-Fleets rund 100 Millionen Euro. Die Ministerin betonte, dass aus ihrer Sicht Kaufhäuser noch immer Zugpferde seien, die die Menschen in die Städte locken.

Wirklich? Zumindest der 27-jährige Eckernförder Grünen-Abgeordnete Joschka Knuth äußerte seine Bedenken. Dieses Geschäftsmodell sei nicht wettbewerbs, geschweige denn zukunftsfähig. „Wir brauchen Perspektiven für die Beschäftigten, aber keine für Karstadt“, sagte er. Dass es zu Schließungen kommen würde, sei doch absehbar gewesen. Nötig seien in den Innenstädten stattdessen Co-Working-Spaces, Wohnungen, Kunstprojekte und städtisches Grün. Kleinere Städte wie Eckernförde und Husum machten mit ihrem Mix längst vor, wie das funktionieren könnte.

SPD will sich "vor bedrohte Arbeitsplätze werfen"

Applaus erhielt Knuth vor allem aus der FDP, während manch älterer Grünen-Parteifreund peinlich berührt zu Boden blickte. Häuser wie Horten und Hertie, Karstadt und Kaufhof hätten jahrzehntelang das Lebensgefühl vieler Menschen geprägt, hieß es später. Die Kieler SPD-Abgeordnete Özlem Ünsal warnte Knuth davor, Arbeitsplätze zur bloßen Handelsware zu degradieren.

Und der Pinneberger SPD-Mann Thomas Hölck fragte, was der Unterschied zwischen Grünen und SPD sei: „ Die Grünen werfen sich vor die bedrohte Kröte. Wir dagegen vor die bedrohten Arbeitsplätze.“ Was Knuth nicht auf sich sitzen lassen wollte. Es müsse darum gehen, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen, statt eigentlich längst Untergegangenes künstlich am Leben zu erhalten.

Kunden erwarten mehr Aufenthaltsqualität

Einer verfolgt die Debatte ziemlich ungerührt: Der Warenhaus-Konzern in Essen will sich nicht weiter zu den Schließungen im Norden äußern. Wie es weitergehen könnte, darüber gibt es in der Wirtschaft klare Vorstellungen. „Die Kunden erwarten heutzutage mehr Erlebnis- und Aufenthaltsqualität und eine stärkere Funktionsmischung aus Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeitangeboten“, sagt Julia Körner, Stadtentwicklungsexpertin der IHK zu Kiel.

Davon ist auch Mareike Petersen, Geschäftsführerin beim Handelsverband Nord, überzeugt: „Die Innenstädte sind doch schon seit Jahren in Gefahr. Corona ist nur der Brandbeschleuniger“, sagt sie. In zehn Jahren werden sich die Zentren völlig verändert haben, ist Petersen überzeugt. Der Handel werde zwar weiter eine große Rolle spielen, wenn er einen guten Branchenmix habe, doch auch attraktive Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und Wohnungen müssten dazugehören.

Politik müsse "Geld in die Hand nehmen"

Doch die Umbrüche forderten die Kommunen. „Je kleinteiliger und vielfältiger ein Standort aber auch wird, desto wichtiger und schwieriger ist die Abstimmung gerade zwischen Gewerbenutzung, Immobilienanbietern und Verwaltung“, sagt Körner. Es müsse eben Spielregeln geben, wie etwa Einzelhandelskonzepte und Sortimentsregeln.

„Die Politik kann sehr wohl helfen, aber dafür muss sie auch Geld in die Hand nehmen“, unterstreicht Petersen. Über eines macht sie keine falschen Hoffnungen: Die großen Gebäude der Warenhäuser seien kaum mehr zu nutzen, es gebe so gut wie keine Nachfrage für solche Flächen. „Wir würden es wirklich begrüßen, wenn ein Hilfsfonds für die Zentren aufgelegt wird.“

Von Christian Hiersemenzel und Florian Hanauer