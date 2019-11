Ab 6.30 Uhr am Freitag beginnt bei der Provinzial-Versicherung in Kiel ein ganztägiger Warnstreik. Verdi will die Gehälter um sechs Prozent angehoben sehen - die Arbeitgeber bieten nur zwischen 1,1 und 1,7 Prozent. Am Vormittag führt ein Protestzug vom Sophienhof zum Gewerkschaftshaus.