Lübeck

Solange die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war, blieb auch die Zahl der Firmenpleiten während der Corona-Krise erstaunlich niedrig. Doch seit 1. Mai gilt die Pflicht wieder. „Die Lage vieler von der Pandemie betroffener Unternehmen wird deutlich brisanter sein, als die bislang geringe Zahl an Insolvenzen suggeriert“, stellt Stefan Kooths, Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, fest.

Er schätzt: Mit der Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht werde es zu einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen kommen. Vielleicht werde diese geringer sein, als noch vor einem Jahr befürchtet wurde. Aber: „Die Insolvenzzahlen werden allein schon deshalb weiter steigen, weil im vergangenen Jahr auch solche Unternehmen keine Insolvenz angemeldet haben, die das ohne Krise hätten tun müssen.“

Geringe Eigenkapitalpuffer in bestimmten Branchen

Es werde zu einem „Nachholeffekt“ kommen müssen, sagt der Ökonom, voraussichtlich in Branchen, die von den Infektionsschutzmaßnahmen direkt betroffen sind, wie das Gastgewerbe. „Die haben für gewöhnlich nicht solch große Schwankungen in ihrer Geschäftstätigkeit“ – und geringere Eigenkapitalpuffer.

Ähnlicher Überzeugung ist die Auskunftei Criffbürgel. Viele Unternehmen hätten Schwierigkeiten, die geringe Zahl an Insolvenzen spiegele dies nicht wider, sagt Geschäftsführer Frank Schlein. Auf die Frage, wie sich die Insolvenzzahlen entwickeln, sagt er: „Laut unseren Modellberechnungen besteht die Welle derzeit aus circa 16 500 zusätzlichen Insolvenzen.“ In Schleswig-Holstein könne es 2021 zu 761 zusätzlichen Insolvenzen kommen (2020: 534).

„Flutung“ der Firmen durch günstiges Kapital

Momentan sei aber noch kein Anstieg zu beobachten, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Womit die Auskunftei aber rechnet, sind mehr Geschäftsaufgaben: Die Risikobranchen dafür seien Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungen sowie die Dienstleistungen und der Handel und dabei besonders der Textil-Einzelhandel. „Hier laufen viele Firmen nicht zwangsläufig in die Insolvenz. Wir rechnen aber damit, dass auf eine Insolvenz 20 bis 30 Gewerbeaustritte kommen, also stille Abmeldungen von Gewerbe. Die Insolvenzen sind nur die Spitze des Eisbergs.“

Statt einer „Welle“ rechnet Creditreform also eher mit einer „Delle“. Die Hilfsprogramme wirkten ziemlich mächtig auf die Wirtschaft, sagt Hantzsch, dazu komme das Kurzarbeitergeld, das sicherlich viele Insolvenzen vermieden habe und die wahre „Flutung“ der Firmen durch günstiges Kapital.

Viele Anträge könnten zur Staatsanwaltschaft gehen

Überzeugt ist Hantzsch, dass das Haftungsrisiko steigt. Viele Insolvenzanträge könnten an die Staatsanwaltschaft gehen, die prüfen werde, ob die fällige Insolvenz verschleppt wurde. Ein Faktor seien die „Profi-Gläubiger“, also Finanzämter oder Sozialversicherungsträger: Früher seien sie nicht zögerlich gewesen, aber seit Beginn der Pandemie hätten diese sich sehr schnell still verhalten und keine Anträge mehr gestellt, sagt Hantzsch. Wie die sich künftig verhielten sei noch nicht klar.

„Die Überbrückungshilfe III läuft noch bis Juni. Viele Unternehmen versuchen sich noch über Wasser zu halten und Löcher zu stopfen. Sie lavieren sich durch, solange es noch Corona-Hilfen gibt“, sagt Wilhelm Salim Khan Durani, Kieler Fachanwalt für Insolvenzrecht. Es gebe einige Unternehmen, die mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen im Rückstand seien und hier komme es durchaus wieder zu Insolvenzanträgen.

Nicht alles hat mit Corona zu tun

Khan Durani kann die Thesen zu Insolvenzen und Geschäftsaufgaben nachvollziehen. Die wachsende Zahl an Insolvenzanträgen betreffe die Kapitalgesellschaften, die Geschäftsaufgaben treten eher bei Einzelunternehmern auf.

Zur steigenden Insolvenzgefahr trage aber noch ein weiterer Faktor bei: Viele Unternehmen, etwa im verarbeitenden Gewerbe, hätten Probleme, Produkte einzukaufen, etwa Stahl oder Holz. Ihre Auftragsbücher seien voll, etwa im Bausektor, aber sie könnten nicht liefern. „Das hat eigentlich gar nichts mit Corona zu tun“, stellt der Anwalt fest. Schwierigkeiten drohten Manchen auch, wenn die Überbrückungshilfen komplett abgerechnet werden – da könnten für Unternehmen größere Beträge anfallen, die zurückgezahlt werden müssen.

IHK sieht Silberstreif

Dass Risikobranchen jetzt besonders unter Druck sind, bestätigt Khan Durani. Weniger der Einzelhandel, dieser sei seit Jahren schon gebeutelt, als vielmehr die Veranstaltungsbranche, die Gastronomen oder der Tourismus. „Wir haben beobachtet, dass es viele Betriebe in der Gastronomie gibt, die auf Teufel komm raus versuchen, durchzuhalten.“

Die IHK Schleswig-Holstein hat beobachtet, dass es in den Beratungen in den vergangenen zwei Wochen weniger um Finanzierungsfragen als viel mehr um Themen gehe, die nicht mit Corona zusammenhängen, wie Nils Thoralf Jarck, Vize-Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, berichtet. „Das könnte immerhin ein erstes Zeichen der Aufhellung sein.“