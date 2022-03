Kiel

Der Platz auf der Kieler TKMS-Werft ist begrenzt. Um Raum für die Erweiterung der U-Bootfertigung zu bekommen, wurden jüngst bereits mehrere Hallen abgerissen. Für die kommenden Großaufträge im Bereich der Marinerüstung wird aber auch das kaum ausreichen.

In Wismar ist bald Platz vorhanden. 56 Hektar misst das Gelände der insolventen MV Werften. Sein Herzstück ist ein 340 Meter langes und 67 Meter breites Trockendock mit einem 1000-Tonnen-Kran. Die Stadtsilhouette wird aber von der knapp 400 Meter langen und 72 Meter hohen Halle bestimmt, die sich über dem Dock befindet.

Werftstandort Wismar: Neben TKMS gibt es noch weitere Interessenten

„Wir sind mit mehreren ernsthaften Interessenten für die Werft im Gespräch“, berichtet Insolvenzverwalter Christoph Morgen bei einem Pressetermin im Februar. „Die Werften sind, was die technischen Anlagen anbelangt, Vorzeigebetriebe“, so Morgen. Zwar äußern sich weder TKMS noch Insolvenzverwalter zu dem Angebot der Werft aus Kiel. Es gäbe aber gute Bedingungen für eine Zusammenarbeit.

So könnten aus der gerade unterbeschäftigten Fertigung in Kiel sogar Mitarbeiter bei der Fertigstellung des im Baudock liegenden Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ in Wismar helfen. Gleichzeitig könnten die derzeit nicht beschäftigten Ingenieure der MV Werften bei der Konstruktion in Kiel für die kommenden Rüstungsprojekte einsteigen. Der Bedarf an Personal ist dafür in Kiel erheblich.

„Wenn TKMS bei den MV Werften einsteigt, wären das tolle Nachrichten für uns. TKMS gehört zu den Werften mit guten Mitbestimmungsstrukturen der Belegschaften“, so Stefan Schad, Geschäftsführer bei der IG Metall für Rostock und Schwerin. Die Nähe der beiden Standorte sei ebenfalls von Vorteil.

Wirtschaftsminister Buchholz spricht von einer guten Nachricht

Und auch in der Politik sieht man das Interesse der Kieler Werft an den Kollegen in Wismar positiv. „Erst einmal ist es gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MV Werft in Wismar. Wenn die TKMS in Kiel die Auftragsbücher voll hat, dann sind wir eher froh darüber“, urteilt etwa Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Die Befürchtung, dass es zu Verlagerungen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen könnte, teilt der Minister nicht: „Es sieht so aus, als ob TKMS tatsächlich erhebliches Volumen hat, das anders gar nicht untergebracht werden kann. Deshalb ist es eine gute Nachricht.“

In Wismar wartet die Belegschaft der MV Werft jetzt auf die anstehenden Verhandlungen des Insolvenzverwalters im April. Dort hätte man kein Problem damit, wenn an der Schiffsbauhalle die Buchstaben TKMS stehen würden. Seit der Wiedervereinigung 1991 wäre es dann die fünfte Umbenennung des 1946 als Mathias-Thesen-Werft gegründeten Unternehmens. Zu DDR-Zeiten wurden dort Containerschiffe, Fähren, Frachter und Kreuzfahrer gebaut.

Die 1994 bis 1998 für damals eine Milliarde Mark komplett sanierte und neu aufgebaute Werft ist heute eine der ersten Adressen im Schiffbau in Deutschland. In der neuen Halle wurden nach der Modernisierung auch Kreuzfahrer für Aida und Fähren für die Stena Line gebaut.

„Die MV Werften sind wegen des Insolvenzverfahrens ein Schnäppchen“

Die Belegschaft umfasst noch knapp 1000 Mitarbeitende – vor der Pandemie waren es 1300. Inzwischen haben sich auch schon viele Ingenieure von MV Werften bei TKMS auf Stellen beworben und Jobs in Kiel gefunden.

Nach Medienberichten hat die Kieler Werft TKMS ihr Angebot auch schon der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Zum Kreis der Interessenten gehören aber auch noch ausländische Anbieter. „Die MV Werften sind wegen des Insolvenzverfahrens ein Schnäppchen“, so ein Insider. Die Halle in Wismar ist auch für Offshore-Firmen interessant, die darin Plattformen und Module für Windparks bauen könnten. Es gibt aber auch aus der Werftszene für Superyachten Interesse an dem großen Hallendock in Wismar.

Sollte TKMS im April als Sieger aus dem Wettbewerb gehen, würde die Kieler Werft ihre Spitzenposition in Deutschland weiter festigen. Mit 3617 Mitarbeitenden an den Standorten Kiel, Hamburg, Bremen und Emden ist TKMS bereits in Deutschland der größte Werftkonzern – vor Meyer mit 3602 und Lürssen mit 2969 Mitarbeitenden.