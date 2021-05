Kiel

In der Debatte um die Kosten des CO2-Preises hat die Bundesregierung jetzt eine Richtung vorgegeben: Vermieter und Mieter sollen die zusätzlichen Kosten jeweils zur Hälfte tragen. Wochenlang hatten Vermieter sich auch im Norden dagegen gewehrt, während der Mieterbund auf eine 100-prozentige Kostenübernahme aus war.

Das neue Klimaschutzgesetz, auf das sich CDU und SPD in Berlin verständigt haben, enthält nun die 50/50-Aufteilung der Kosten. Wann und wie genau die neue Regelung in Kraft treten wird, ist noch unklar. Sie muss noch gesetzlich verankert werden.

Empörung auf der Vermieterseite

Doch klar ist jetzt schon: Die meisten Verbraucher zahlen beim CO2-Preis drauf, wie Beispielrechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen. Wirklich sparen können nur Verbraucher, die völlig unabhängig von der Art ihrer Heizung komplett auf ein Auto mit Verbrennungsmotor verzichten. Eigentümer müssen die Kosten von 25 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2 komplett tragen, Mieter werden in den meisten Fällen trotz Vermieterbeteiligung draufzahlen müssen.

Auf Vermieterseite ist die Empörung groß. „Fünf Milliarden Euro haben unsere Wohnungsunternehmen in den vergangenen zehn Jahren in die energetische Sanierung ihrer Wohnungsbestände investiert. Die Sanierungsarbeiten werden in den kommenden Jahren weitergehen“, sagt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). „Klimaneutralität für Wohnungen wird allerdings nur mit noch viel höherem finanziellen Aufwand umgesetzt werden können, weil die energetische Sanierung eine der teuersten Maßnahmen beim Klimaschutz ist.“

Kompromiss für CO2-Abgabe

Den Wohnungsunternehmen jetzt zusätzlich die Kosten aus der CO2-Abgabe aufzubürden, entziehe ihnen Finanzmittel, die eigentlich dringend für Investitionen in Klimaschutz notwendig sind. Breitner schlägt vor, stattdessen die Höhe der Kosten für die CO2-Abgabe am Energieverbrauch des Gebäudes festzumachen. In unsanierten Wohngebäuden müssten dann der Vermieter einen Teil der Kosten für die CO2-Abgabe übernehmen. In sanierten Gebäuden hingegen müssen die Mieter die gesamte CO2-Abgabe übernehmen, denn dort ist ihr Heizverhalten entscheidend.

Ein solcher Kompromiss wäre „schon völlig verfehlt“, findet dagegen Alexander Blažek, Vorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, der das ganze Konstrukt für „schlicht absurd“ hält. „Muss ein Unternehmer, der Autos verleast, künftig die Hälfte der Spritkosten tragen?“, fragt Blažek.

Mieter nach Heizkosten auswählen?

Er nennt ein weiteres Beispiel: „Sollen Vermieter sich jetzt bei einer Wohnungsbesichtigung die Heizkostenabrechnungen der Interessenten zeigen lassen, um entscheiden zu können, wie viel die künftigen Mieter heizen? Und dann Mieter mit möglichst geringen Heizkosten auswählen?“ Das wäre auch sozial ungerecht, weil die Menschen, die zum Arbeiten gingen, tagsüber die geringsten Heizkosten hätten, während Renterinnen und Renter zu Hause blieben und mehr heizten.

Außerdem werde das Konstrukt hoch bürokratisch: Die großen Wohnungsunternehmen wie die des Verbandes VNW hätten ja hochprofesionelle Abteilungen, die die Nebenkostenabrechnungen erstellen. „Aber die Mehrzahl der Vermieter sind mittelständisch. Und müssen diese jetzt alle Firmen mit der Abrechnung beauftragen, um künftig die Heizkosten in Rechnung zu stellen“, fragt Blažek. Der SPD hätte man eine solche Regelung noch zugetraut, aber sein Verband sei „tief enttäuscht“ von den CDU-Ministern der Bundesregierung.

Wer nun auf der anderen Seite der Debatte Jubelstürme erwartet, wird diese nicht finden: „50 Prozent müssen es mindestens sein“, sagt Ann Sophie Mainitz, Geschäftsführerin des Kieler Mieterbundes. Die Forderung ihres Verbandes lag bei 100-prozentiger Kostenübernahme durch die Vermieter. „Aber es ist in jedem Fall eine Verbesserung gegenüber vorher“, räumt Mainitz ein. Dennoch will ihr Verband das Ergebnis prüfen und schließt nicht aus, dass der Vermieteranteil steigen müsse, wenn der CO2-Preis zunehme, der ja in den kommenden Jahren kontinuierlich anwachsen soll.

Breitner: Klimaschutz wird teuer

Außerdem fürchtet der Mieterbund, dass so mancher Vermieter sich weiter um den EInbau einer klimafreundlichen Heizanlage drücken könnte – wenn er sich sagen sollte, er zahle lieber die Hälfte der Mehrkosten, als zu investieren. Mainitz verwies noch einmal darauf, dass Mieter nur begrenzt Einfluss auf den CO2-Ausstoß hätten: „Wenn jemand seine Wohnung nur mit 20 statt 22 Grad heizt, wird sich das kaum niederschlagen. Und es kann ja nicht sein, dass Mieter bald auf 15 Grad heizen müssen.“

Andreas Breitners Kritik an der Klimaschutzpolitik geht aber über die Übernahme des CO2-Preises hinaus: „Auch der Norden braucht mehr Ehrlichkeit von der Politik“, fordert der VNW-Direktor. „Den Menschen muss klar gesagt werden, dass die Vermeidung von Energieverbrauch beziehungsweise die Reduktion des Energiebedarfs – egal ob fossil oder erneuerbar – in Zeiten des Klimaschutzes teuer wird.“