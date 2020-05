Windstrom für die Zapfsäule

Reußenköge

„Das Projekt hat einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen“, erzählt er. „Wir wollen Energie nicht mehr nur ins Stromnetz schicken, sondern in andere Netze verkaufen.“ So könnte es endlich einen regionalen Nutzen für Erneuerbare Energien geben – zum Beispiel eine Busfahrt „emissionsfrei zu genießen“. Petersen vergleicht das mit dem Erdbeeranbau: „Wenn es eine tolle Ernte gibt, sinken die Preise und die Verbraucher freuen sich über viele Erdbeeren.“ Wenn es viel Wind gebe, ärgern sich manche aber schon über den vielen Windstrom. „Wir schaffen endlich einen Zusammenhang zwischen Wind und Verbrauch. Und wir haben viele Partner.“

Dazu gehören einige Betreiber von Windparks, aber auch die Nahverkehrsunternehmen, die in Husum und Niebüll Wasserstoffbusse beschafft haben und so mit Kraftstoff versorgen wollen.

Windstrom wird in Wasserstoff umgewandelt

In Brunsbüttel wird bereits eine Wasserstofftankstelle aufgebaut, es gebe aber Unterschiede zu dem Projekt von GP Joule. „Wir bauen die Elektrolyseanlagen in den Windparks. Die Wasserstofftankstellen stehen dann dort, wo Tankstellen sind“, erklärt Petersen. „Dort können dann Busse und private Pkw, aber auch Lkw den Wasserstoff tanken.“ Bisher sind Tankstellen in Husum und Niebüll geplant. Die Firmenzentrale in Cecilienkoog liegt genau in der Mitte – knapp 30 Kilometer sind es nach Niebüll, knapp 20 Kilometer nach Husum.

Windstrom aus älteren Windkraftanlagen an fünf Standorten sollen so in Wasserstoff umgewandelt werden. Dieser werde dann in mobilen Speichercontainern per Lkw zu zwei Tankstellen transportiert. Dort warten zum Beispiel die Busse mit Brennstoffzellen. Mit diesen Apparaten wird der Wasserstoff wieder in Strom umgewandelt, der über einen Elektromotor dann die Fahrzeuge antreibt.

Mehrere Jahre Entwicklungsarbeit

„Klingt ganz einfach“, sagt André Steinau, verantwortlich für die Wasserstoffprojekte des Unternehmens. „Aber unsere Projektentwickler und Techniker haben mehrere Jahre Entwicklungsarbeit geleistet, bis das Projekt eFarm realisiert werden konnte.“ 2016 starteten die Erneuerbare Energie-Experten eine Machbarkeitsstudie mit Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein. Inzwischen fährt Steinau auch selbst einen wasserstoffbetriebenen Hyundai Nexo.

Doch gibt es nicht Vorbehalte gegen Wasserstoff als ineffizienten Energieträger? „Natürlich, da wird eine Menge Energie hineingesteckt“, erklärt Geschäftsführer Petersen. „75 Prozent davon landet im Gas und 25 Prozent in der Abwärme. Aber die wollen wir mitnutzen. So schaffen wir eine ziemlich hohe Effizienz und verlieren kaum Energie.“ Mit der Abwärme sollen in Nordfriesland Häuser beheizt werden.

Teures Projekt

So ein „Elektrolyseur“ ist nicht billig: Pro Kilowatt kostet die Anlage 1500 Euro, rechnet Petersen vor, die geplante erste wird Investitionen in einer Höhe von 450000 Euro verschlingen. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt mit dem Namen „eFarm“ mit acht Millionen Euro. Finanziert wird das Vorhaben von der GLS Bank, der Nord-Ostsee Sparkasse und die VR Bank Westküste. Da 19 weitere Investoren an dem Projekt beteiligt seien, wäre die Bereitschaft schon groß, in mehr als 100 Wasserstoff-Fahrzeuge, vom Pkw bis hin zum Lkw, zu investieren und das regionale Angebot zu nutzen.

„Wir wollen eben nicht nur Strom, sondern auch Mobilität bereitstellen“, sagt Petersen. Spatenstich für die erste Tankstelle in Niebüll war Anfang Mai. Durch die Corona-Krise habe man kaum Einschränkungen erleben müssen, berichtet Petersen. „Wir hatten zwar einige Lieferengpässe, aber insgesamt haben wir Glück, dass wir in einem Bereich tätig sind, der nicht so betroffen ist.“

Und so kann er an seinem großen Ziel weiterarbeiten: „Ich möchte Energie endlich speicherbar machen.“ Mit der Wasserstofftankstelle ist er da ein großes Stück weiter.