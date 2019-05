Kiel

Erstmals ist das Waterkant-Festival, das am 13. und 14. Juni auf dem Kieler MFG5-Gelände stattfindet, als Weiterbildungsveranstaltung offiziell anerkannt, so dass Angestellte einen Antrag auf Bildungsurlaub für die Teilnahme stellen können. In Zeiten der Digitalisierung wandele sich die Berufswelt so schnell wie nie, so dass ständiges Dazulernen enorm wichtig sei, betont Alexander Ohrt vom Organisationsteam des Waterkant-Festivals.

Menschliches Gehirn braucht keine großen Rechenzentren

Unter den rund 100 Sprechern ist beispielsweise der Neurowissenschaftler Michael Kohl von der Universität Oxford. Er wird erklären, wie das menschliche Gehirn eigentlich lernt und wie wir uns fit halten können, für das, was an Neuerungen um uns herum passiert.

„Das menschliche Gehirn verbraucht wenig Energie und benötigt keine riesigen Rechenzentren und Datenmengen“, sagt Ohrt. „Künstliche Intelligenz steckt im Vergleich dazu, was unser Gehirn leisten kann, noch in den Kinderschuhen.“

Programmieren ist kein "Hexenwerk"

In der „Learn to code“-Area wollen Sabrina Jodexnis und Julia Heidinger die Waterkant-Besucher an das Programmieren heranführen. Die Gründerinnen des Social Developers Club wollen mit ihrem Netzwerk Entwickler und Technologie-Interessierte auch offline zusammenbringen. „Wir hoffen, dass Anfänger und Experten aufeinandertreffen. Es soll eine Atmosphäre entstehen, in der jeder von jedem lernen kann“, sagt Jodexnis.

Beide Frauen hatten mit Medien und Betriebswirtschaftslehre zuerst andere Fachrichtungen eingeschlagen und haben sich ihre Programmierkenntnisse erst nach und nach bei Workshops und über Stipendien angeeignet. „Wir haben ganz schnell gemerkt, das ist kein Hexenwerk“, so Heidinger. „Wir wollen den Leuten die Angst davor nehmen, sich dem Programmieren zu widmen.“ Bei den Vorträgen in ihrem Panel soll es um Wahlcomputer, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gehen.

Noch Plätze frei fürs Young-Waterkant-Festival

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht zudem das Young-Waterkant-Festival für Schüler am 12. Juni in die zweite Runde. 500 Schüler können teilnehmen, noch sind Plätze frei und Klassen können sich unter young@waterkant.sh anmelden.

„Die jungen Leute sollen sehen, welche Möglichkeiten es in der Berufswelt abseits der klassischen Karrieren für sie gibt und Vorbilder aus der Gründerszene kennenlernen“, so Ohrt. Passend zur Fridays-for-Future-Bewegung stehen Nachhaltigkeitsthemen im Fokus, erzählt Organisatorin Janina Peter. Unter anderem soll eine Maschine der dänischen „Kaospiloten“ vorgestellt werden. Sie verwertet Plastikmüll, der auf dem Festival anfällt, und produziert daraus neue Gegenstände.

Festival will wenig Müll verursachen

Insgesamt will das Waterkant-Festival in diesem Jahr versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. „Das fängt bei der Frage an, ob jeder ein Namensschild aus Plastik braucht“, sagt Ohrt. Zum Konzept gehört auch, dass auf Einweggeschirr verzichtet wird.

„Wir wollen das aber nicht verkrampft verfolgen und Moralapostel sein, sondern uns dem Problem mit Spaß und Kreativität nähern.“ Der Low-Waste-Trend sei ein Beispiel dafür, wie sich neue Berufsfelder entwickeln. Pioniere waren die Kieler Unverpackt-Gründer, inzwischen gebe es bundesweit zahlreiche Nachahmer.

Auch neue Firmen entstehen, die Veranstalter bei Nachhaltigkeitskonzepten beraten, oder Jobs wie der „Ecofluencer“, der in sozialen Medien für Klimaschutzthemen wirbt.