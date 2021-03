Kiel

Damit schrumpft die Zahl der Vorstände von vier auf drei. Martin Skaruppe (57) verantwortet weiter Kreditmanagement, Organisation, IT und Logistik, Vorstandschef Götz Bormann (61) bleibt zuständig für die Steuerung des Instituts und trägt die Gesamtverantwortung für die strategische Ausrichtung.

Der Schritt ist keine Überraschung

Die Straffung kommt nicht überraschend. Vor zwei Jahren hatte die größte Sparkasse im Land eine Umstrukturierung angestoßen. Ziele: Kürzere Abstimmungsprozesse, flachere Hierarchien, schnellere Entscheidungen. Auch der bis dahin auf zwei Vorstände aufgeteilte Vertrieb wurde neu aufgestellt. Mit dem Weggang des früheren Vorstandsmitglieds Ulrich Boike fiel die Entscheidung, nach der Verabschiedung von Sommer die Gesamtverantwortung für den Vertrieb zu bündeln.

Auch mit drei Vorständen großzügig aufgestellt

Mit drei Vorständen ist das Institut weiter recht großzügig aufgestellt. Die geringfügig kleinere Nord-Ostsee Sparkasse (Flensburg) kommt mit einer Doppelspitze aus. Gleichwohl sehen die Kieler keinen Grund, sich auf oberster Führungsebene weiter zu verschlanken. Sprecher André Santen: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit den Veränderungen organisatorisch sehr gut aufgestellt sind.“

Sommer - ein echtes Sparkassengewächs

Sommer ist ein Sparkassengewächs. Nach Ausbildung und Berufsstart bei der Sparkasse in Northeim orientierte er sich in Richtung Firmenkundengeschäft. Nach Stationen als Berater, Gruppenleiter und Gebietsdirektor übernahm Sommer 1997 mit dem Wechsel zur damaligen Kreissparkasse Plön erstmals Vorstandsverantwortung. Nach der Fusion zur Förde Sparkasse 2007 verantwortete er das Firmenkunden-Geschäft. „Wilfried Sommer hat immer einen sicheren Blick für die strategischen Herausforderungen unseres Hauses gehabt“, so Vorstandschef Bormann. Auch Rolf-Oliver Schwemer, Vorsitzender des Verwaltungsrates, dankte Sommer: „Ihr persönlicher Einsatz, Ihre Werte und Ihre feste Verwurzelung in der Region zeigen, dass Sie die Sparkassen-DNA in sich tragen.“