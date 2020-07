Der Tönnies-Skandal mit der zwischenzeitlichen Schließung von Deutschlands größtem Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück verursacht einen bundesweiten Rückstau, der auch in Schleswig-Holstein zu spüren ist. Die Ställe der etwa 900 Betriebe im Land sind voll mit Tieren. Besuch bei einem Betrieb in Tüttendorf.