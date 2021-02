Kiel

Noch immer sind auf den Ozeanen unzählige Dreckschleudern unterwegs. Die Rahmenbedingungen auf hoher See sind lasch - trotz inzwischen verschärfter Schwefel-Grenzwerte: Tonnenweise verbranntes Schweröl durch den Schornstein zu jagen ist für viele Reedereien noch immer lukrativer als eine Investition in moderne Antriebe.

Branchenmesse SMM lädt zum Dialog

Technisch ist vieles möglich – aber wie lassen sich neue, klimaschonende Lösungen auch umsetzen? Mit dieser Frage befasst sich auch die gerade gestartet Messe Schiffbau, Maschinen, Meerestechnik (SMM). Nicht nur das rein digitale Format der weltweiten Branchenleitmesse fällt in diesem Jahr aus dem Rahmen.

Anzeige

Hier geht es zum Livestream Der Live-Stream der Expertenrunde kann am Mittwoch, 3. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr auf www.smm-hamburg.com angesehen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Fridays for Future ist an Bord

Auch die Behandlung des Themas Ökologie sticht heraus: In einer Diskussionsrunde haben erstmals Naturschutzvertreter Gelegenheit, sich mit großen Unternehmen der Schifffahrt zum Thema Klimawandel auszutauschen. Auch Fridays for Future wird der am Mittwoch als Stream veröffentlichten Veranstaltung an Bord sein.

„Deutschland ist langsam. Die EU ist langsam. Der Plan der International Maritime Organization greift katastrophal zu kurz“, sagt Arnaud Boehmann. Der FFF-Aktivist wünscht sich mehr Engagement der maritimen Industrie im Kampf gegen den Klimawandel. In die Diskussion mit den Experten der internationalen Schifffahrt geht er gemeinsam mit Sönke Diesener vom Naturschutzbund (Nabu).

Immerhin hat sich die maritime Branche als weltweit erste Industrie verbindliche Klimaziele gesetzt. Alternative Brennstoffe, Ballastwasserbehandlung, effiziente Antriebssysteme: Welche Maßnahmen die Schifffahrt heute schon zum Schutz der Umwelt unternimmt, berichten Lars Robert Pedersen von der Weltreederorganisation BIMCO, Bud Darr vom Containerriesen MSC und Peter Müller-Baum vom VDMA, dem deutschen Verband für Maschinen und Anlagenbau.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klimaschutz: Nicht nur die Reeder müssen sich bewegen

Wie weit der Weg ist, der noch zurückzulegen ist, beschreibt Martin Stopford, Präsident des maritimen Analyseunternehmens Clarkson: „Um die Klimaziele zu erreichen, sind enorme Anstrengungen nötig.“ Es reiche eben nicht aus, die bestehenden Flotten emissionsfreundlicher zu machen, nötig seien vielmehr kohlenstofffreie Antriebssysteme: „Strategien in diese Richtung sind für die Weltwirtschaft essenziell wichtig.“

Allerdings würden sie nur zum Erfolg führen, wenn die Branche „substanzielle Ressourcen für den Aufbau der Teams und Organisationsstrukturen bereitstellt, die zu ihrer Realisierung benötigt werden“, so Stopford. Und dies sei „gegenwärtig nicht gerade eine Stärke der Branche“. Da sei noch erheblich Denkarbeit notwendig: „Und das nicht nur bei den Reedereien.“