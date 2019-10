Aus Schleswig-Holstein ins All?

Kiel

Bislang sind die Flugplätze Rostock-Laage oder Nordholz bei Cuxhaven als Standorte im Gespräch. Aber Experten plädieren auch dafür, den Fliegerhorst Jagel bei Schleswig zu prüfen.

„Jagel ist ein großer Standort, mit einer starken Infrastruktur am Boden und – aufgrund der bereits existierenden Übungsgebiete für das Militär – auch in der Luft“, sagte Patrick O’Keeffe, Kieler Weltraumexperte und Gründer von AMC Solutions. „Es würde sich daher lohnen, Synergien zu nutzen und Forschung und Innovation in Schleswig-Holstein anzusiedeln.“ Auch andere Faktoren sprechen aus Expertensicht für Jagel: „Mit dem Fliegerhorst besitzt der Bund hier schon eine genügend große Fläche“, sagte Sönke Burmeister von der Kieler Universität. „Jagel liegt an der A 7 und an der Eisenbahnstrecke Rendsburg-Schleswig, vor allem aber ist in Richtung Osten die Ostsee.“

Buchholz : „Zuliefer-Betriebe könnten von einem solchen Projekt enorm profitieren“

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) hat „große Sympathien für solch große Projekte“. Tatsache sei: Schleswig-Holstein und die hier ansässigen potenziellen Zuliefer-Betriebe „könnten von einem solchen Projekt enorm profitieren, denn das Land verfügt über die nahezu gesamte Wertschöpfungskette“, erklärte Buchholz. Schon heute sei die Raumfahrtindustrie für Deutschland eine wichtige Branche. Die Bedeutung der satellitengestützten Kommunikation nehme zu.

In Jagel selbst stößt die Idee von Raketenstarts auf wenig Gegenliebe. „Wir haben durch den Militärflugplatz bereits nicht unerhebliche Lärm- und Kerosinbelastungen für die umliegende Bevölkerung“, sagt Jörg Maier, Bürgermeister der Gemeinde. „Eine weitere Belastung durch Lärm und Kerosin ist meiner Meinung nach nicht vermittelbar.“

Noch keine konkreten Pläne für Weltraumbahnhof in Jagel

Konkrete Pläne für einen Weltraumbahnhof in Jagel gibt es noch nicht. „Ob sich die Standorte Jagel oder auch Hohn eignen würden, ist aktuell nicht seriös einzuschätzen“, so Buchholz. „Dazu müsste unter anderem geprüft werden, inwieweit sich ein Weltraumbahnhof mit den militärischen Flugtätigkeiten an den Standorten vertragen könnte.“

Für Rostock-Laage hat die dortige Landesregierung bereits in Auftrag gegeben. Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG-Metall Küste zeigt sich begeistert: „Ein Weltraumbahnhof kann eine Chance für eine Region sein und für weitere Arbeitsplätze und Wertschöpfung sorgen. Der Fliegerhorst Jagel mag dafür genauso geeignet sein wie andere Standorte in Norddeutschland.“

