Kiel

Die "Premium Nische" nennt Ronny Lutzi, Chef des Unternehmens, das neue Streaming-Angebot, das jetzt an den Start geht. Entwickelt wurde das Angebot in einer Kieler Firma, die ihre Zentrale im Sell Speicher, direkt am Hafen hat.

Bei „Foxxum“ werden App Stores für smarte Fernsehgeräte programmiert. Die Palette der Marken, die Foxxum mit den App Stores ausstattet, reicht von Blaupunkt über Toshiba bis Medion. Ein Viertel der in Deutschland angebotenen Smart-TV’s nutzt diese Lösung, wie Lutzi erklärt.

Doch „rlaxx TV“ sei das erste Produkt des Unternehmens, das sich jetzt direkt an Endkunden richtet. „Wir haben überlegt, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Man muss auf der Startseite des TVs auftauchen und gleichzeitig ansprechende Inhalte anbieten“, erklärt Lutzi.

Unkomplizierter als "Video on Demand"

So wuchs aus einem „Brainstorming“ im vergangenen Jahr die Idee, ein eigenes Streaming-Angebot aufzulegen. Der Name, der von den Mitarbeitern in einem Wettbewerb ausgewählt wurde, enthält nicht nur die Initialen des Firmenchefs, sondern soll auch an „relaxen“ angelehnt sein – schließlich ginge es ja beim Fernsehen ums Entspannen, wie Lutzi erklärt.

Dafür werden „lineare Kanäle“ eingesetzt, die das Programm abspielen, wie beim klassischen TV. Das soll den Zuschauern, anders als bei vielen Mediatheken, ermöglichen, unkompliziert Fernsehen zu schauen, ohne erst lange etwas heraussuchen zu müssen, wie es bei „Video on Demand“-Angeboten (VoD) üblich ist. Zusätzlich haben die Kunden aber die Möglichkeit, Inhalte durch Vor- und Rückspulen innerhalb des Kanals zu überspringen und einzelne Videos aus einem kontinuierlich wachsenden Gesamtkatalog auswählen.

Auch junge Leute wollten TV

Besonders gut angenommen wurde das neue Angebot bereits in Großbritannien, berichtet Lutzi. Denn „rlaxx TV“ soll in vielen Ländern an den Start gehen, innerhalb wie außerhalb Europas. „Technologisch und inhaltlich ist rlaxx TV auf dem neusten Stand“, sagt Lutzi. Deshalb ist er überzeugt, dass das Angebot rasch signifikante Marktanteile gewinnen könne. Er glaubt nicht daran, dass junge Leute Sendungen nur noch auf dem Smartphone anschauen wollen, sondern dass große Fernseher nach wie vor attraktiv sind. Es müsse eben nur die richtigen Software Inhalte dafür geben.

Das Unternehmen hat gemeinsam mit der Muttergesellschaft rund 40 Mitarbeiter. Mit dem Standort ist Lutzi übrigens sehr zufrieden – auch wenn es hier gelegentlich etwas schwieriger sei, neue Mitarbeiter zu finden als in den Ballungsgebieten. Die Mitarbeiter kommen aus vielen unterschiedlichen Ländern, und weil bei rlaxx TV viel englisch gesprochen wird, fühlen sich häufig auch gerade Uni-Abgänger aus dem Ausland hier wohl. Und Foxxum will wachsen: Sechs weitere Stellen habe man derzeit ausgeschrieben, sagt Lutzi.

Angebot ist auch für Webbrowser in Vorbereitung

Bis Mitte 2021 soll es für alle wichtigen Smart-TV-Plattformen eine App geben, die dann nicht nur auf TV-Geräten von Samsung läuft, sondern auch auf den TV-Sticks von Google, Amazon oder Roku. Auch ein Angebot für Web Browser soll in Vorbereitung sein. Für die Programmierung der Apps hat man bei „rlaxx“ TV zwei Räume mit Fernsehgeräten ausgestattet, in denen die Software getestet wird.

Zur Lizenzierung der Inhalte greife man auf ein globales Netzwerk an Content-Partnern zurück, wie Lutzi erklärt. Das umfasse viele Kategorien, wie Musik, Sport, Kinderprogramme oder Lifestyle-Sendungen. Die Partner verfügten über Video- und TV-Rechte aus Afrika, Asien, Nord- und Lateinamerika und Europa. Dabei seien auch bekannte Kanäle wie das Spiegel TV-Angebot oder Vevo Pop.

Das Angebot soll kurzfristig in weiteren Märkten – etwa der Türkei oder Brasilien – an den Start gehen. Bis Ende kommenden Jahres wolle man gar weltweit verfügbar sein, erläutert Lutzi. Sein Ziel: In direkter Nachbarschaft zu Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Youtube wolle man eine von diesen nicht abgedeckte Marktlücke füllen.