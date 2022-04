Kiel

Die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite soll dieses Jahr den Weltwirtschaftlichen Preis bekommen. Dies teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag mit. Außerdem geehrt wird der Unternehmer Hans-Julius Ahlmann, Chef des Entwässerungsspezialisten Aco aus Büdelsdorf für seine Verdienste um eine effiziente Standortpolitik. Der dritte Preisträger wird bei der Verleihung am 19. Juni in Kiel der Professor der Volkswirtschaft Ufuk Akcigit sein, der an der Universität Chicago lehrt. Alle Preisträger wollen persönlich in die Landeshauptstadt kommen.

Das IfW verleiht den Preis gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel und der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein schon zum 17. Mal. Leitmotiv der Auszeichnung ist in diesem Jahr Standortpolitik zwischen Staat und Markt. Dass sich die Jury in Kategorie Politik für Dalia Grybauskaite als Preisträgerin entschieden hat, begründet Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit ihrer hervorragenden Haushaltpolitik. Sie habe sich nicht nur als „entschlossene Krisenmanagerin“, sondern auch als „verantwortungsbewusste Staatspräsidentin und engagierte Europäerin“ hervorgetan.

Ex-Präsidentin Litauens führte ihr Land erfolgreich aus Finanzkrise

Grybauskaite wurde 2009 in Litauen als erste Frau zum Landesoberhaupt gewählt und blieb zehn Jahre die Staatspräsidentin. Zuvor war sie als Kommissarin für Finanzplanung und Haushalt der Europäischen Union zuständig. „Sie hat Litauen erfolgreich aus der Finanzkrise geführt und in die Europäische Integration und auch die Nato integriert. Ihre Weitsicht und Durchsetzungskraft sind bewundernswert“, so Kämpfer. Die 66-Jährige habe einen klaren Oppositionskurs gegenüber Russland verfolgt und erfolgreich von der Nato deren Verpflichtung zum Schutz Litauens eingefordert, heißt es von der Jury.

„Hans-Julius Ahlmann ist eine starke Unternehmerpersönlichkeit und ein engagierter Philanthrop“, sagt IHK-Vizepräsident Knud Hansen über den designierten Preisträger in der Kategorie Wirtschaft. Der Unternehmer habe die ACO-Gruppe aus Büdelsdorf nicht nur zu einem Global Player und Weltmarktführer in der Entwässerungstechnik gemacht.

„Nur wenige Unternehmen geben ihrem Standort so viel zurück wie Ahlmanns ACO-Gruppe, etwa über die von ihm initiierte und international viel beachtete Nordart in Büdelsdorf.” Der heute 70-Jährige stieg 1981 in das Familienunternehmen ein, das rund 5200 Arbeitskräfte weltweit beschäftigt und zuletzt einen Umsatz von einer Milliarden Euro machte.

In der Kategorie Wissenschaft geht der Preis an Professor Ufuk Akcigit. Dessen Forschung zu Wirtschaftswachstum, Innovation und Unternehmensdynamik finde weltweit Beachtung und biete konkrete Entscheidungsgrundlagen für die Politik, so IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. „Er hilft etwa zu verstehen, warum die Wirtschaft in Ostdeutschland bis heute hinter der westdeutschen zurückbleibt.“ Akcigit sei ein „Rising Star“ der Wirtschaftswissenschaften.

Der 41-Jährige lehrt Volkswirtschaften an der Universität Chicago. Unter seiner Leitung untersucht am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle eine Forschergruppe anhand von Daten von Firmen und deren Führungskräften, weshalb 30 Jahre nach dem Mauerfall die wirtschaftliche Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland fortbesteht.

Die Preisträger werden aus dem Netzwerk des IfW vorgeschlagen und schließlich von der Jury ausgewählt. Im vergangenen Jahr ging der Weltwirtschaftliche Preis an den früheren schwedischen Ministerpräsidenten Göran Persson sowie an Michael Otto, Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group, und die australische Professorin Xuemei Bai.