Kiel

Trotz wirtschaftlicher Folgen des Ukraine-Kriegs ist die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein im April weiter zurückgegangen. Laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren im Land im vergangenen Monat rund 78 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 3,1 Prozent weniger als noch im März und sogar ein Rückgang um 18,3 Prozent im Vergleich zum April 2021.

Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 4,9 Prozent. „Damit stehen wir sogar ein wenig besser da als der Bund mit einer Quote von fünf Prozent“, sagt die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann. „Der Arbeitsmarkt ist weiter auf Erholungskurs.“

Frühjahrsbelebung hält an

Grund für die positive Entwicklung sei die „anhaltende Frühjahrsbelebung“. So seien etwa saisontypisch in „grünen Berufen“ wie in der Landwirtschaft oder im Gartenbau zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden. Auch in der Gastronomie und Hotellerie werde wieder Personal gebraucht, sodass sich in „Tourismushochburgen“ in den Kreisen Nordfriesland (minus 15,7 Prozent) oder Ostholstein (minus 13,6 Prozent) ein kräftiger Rückgang von März zu April bei der Arbeitslosigkeit beobachten ließ.

Haupt-Koopmann freut sich insgesamt über das hohe Niveau der Personalnachfrage: „Seit Jahresbeginn sind uns etwa 27 Prozent mehr sozialversicherungspflichtige Stellen als im Vorjahreszeitraum gemeldet worden.“

Die aktuelle Zahl der Arbeitslosen liege mit 78 000 unter dem Vor-Corona-Niveau von 78 700 im April 2019. „Die Ukraine-Krise ist bis auf einige wenige Anzeigen von Kurzarbeit noch nicht auf dem schleswig-holsteinischen Arbeitsmarkt angekommen“, so Haupt-Koopmann. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwarte hier vorerst kein Einknicken.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

182 schleswig-holsteinische Betriebe haben demnach im April für 1193 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. „Nur zehn standen im Kontext mit dem Krieg in der Ukraine“, so Haupt-Koopmann. Seit Beginn der Krise hätten 53 Unternehmen mit 1000 Beschäftigten aus diesem Grund Anträge auf Kurzarbeit gestellt. Das war nur ein Bruchteil der insgesamt 1500 Anträge in diesem Zeitraum.

„Das Volumen kann natürlich steigen, wenn stärkere Lieferengpässe durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auftreten“, so Haupt-Koopmann. „Wir wissen zudem nicht, wie es geopolitisch weitergeht.“ Wenn es zu einem Gas-Embargo komme, könne Kurzarbeit nicht das einzige Instrument zur Abfederung sein. „Dann müsste sich der Staat etwas anderes überlegen.“

104 Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich arbeitssuchend gemeldet

Inzwischen haben sich von den nach Schleswig-Holstein geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern 104 arbeitssuchend gemeldet. Die Zahl sei noch relativ gering im Vergleich zu den Tausenden angekommenen Menschen, so Haupt-Koopmann. Etliche hätten sicherlich schon ohne Vermittlung der Jobcenter eine Arbeit aufgenommen.

Für viele habe nach der Flucht aber ein Job auch nicht die erste Priorität. Einer Befragung des Bundesinnenministeriums zufolge sieht sich etwa ein Drittel der Ukrainer nach ihrer Ankunft aufgrund des Erlebten nicht in der Lage, über Arbeit nachzudenken. Wiederum etwa ein Drittel wolle dagegen möglichst schnell hier arbeiten, um Geld für die Rückkehr und den Wiederaufbau in der Heimat zu haben. Noch einmal so viele Menschen wollten sich eine Perspektive in Deutschland aufbauen, die Sprache erlernen und ihre Qualifikation anerkennen lassen.

Für arbeitssuchende Flüchtlinge gibt es eine Hotline unter 0911/178-7915 und Infomaterial auf Ukrainisch und Russisch auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit. Auch Berater kommen bereits in die Unterkünfte. Vertieft in die Beratung einsteigen werden die Jobcenter ab Juni. Dann sollen Ukraine-Flüchtlinge einen Rechtsanspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch haben – also auch Hartz IV empfangen können.