Auch nach dem Lockdown springt der Tourismus nicht richtig an: Um ganze 24,6 Prozent sanken die Übernachtungen in Schleswig-Holstein im Juni. Besonders in den Städten fehlten Gäste, Ausländer kamen kaum noch. Doch es gibt Ausnahmen, wie etwa Hohwacht, das mehr zulegte als Travemünde.