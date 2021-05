Rendsburg/Kiel/Hamburg

Mehr als 330 Beschäftigte, aber auch viele Zulieferer und Kunden schauen bang in die Zukunft: Was wird aus der insolventen Nobiskrug Werft in Rendsburg? Das Ziel: Möglichst rasch einen Käufer finden.

Rechtsanwalt Hendrik Gittermann arbeitet daran. Er ist der vorläufige Insolvenzverwalter aus der Kanzlei Reimer und hat einen ehrgeizigen Plan ausgegeben: Bis Ende Juni soll ein Investor gefunden werden, der Nobiskrug fortführt und mit der heutigen Belegschaft weiter Schiffe baut. Dazu hat Gittermann die Unternehmensberatung PwC-Partner eingeschaltet. Dort soll Berater Timo Klees mit einem Team diesen Investor finden.

Mitte Mai sollen alle Angebote vorliegen

Mehr als 100 mögliche Interessenten will PwC schon identifiziert haben. Die bekommen jetzt ein rund 30 bis 50 Seiten starkes Angebot zugeschickt, um ihnen Informationen zur Werft zukommen zu lassen. Das geht in die Tiefe – aber eben nicht zu sehr. Die Interessenten werden erst eingeladen, ein Angebot abzugeben. Dafür bleibt nicht viel Zeit: Nach dem Plan sollen in rund zwei Wochen – Mitte Mai – alle Angebote vorliegen.

Dem Vernehmen nach soll sich besonders die Lürssen Werft für Nobiskrug interessieren. Spekulationen darüber reichen bis in das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“, das sich mit den Werften für Superjachten befasst hat. Chef Peter Lürssen soll in den kommenden Tagen seinen Besuch angekündigt haben – was aber weder der Insolvenzverwalter noch das Unternehmen bestätigen wollen. Spekuliert wird aber auch, dass Lürssen, dessen Rendsburger Standort sich nur wenige Hundert Meter entfernt befindet, allenfalls das Trockendock und einen Teil des Verwaltungsgebäudes übernehmen wolle.

Es sollte ein industrieller Investor sein

So ganz unumstritten ist die Auswahl des Bieterkreises auch nicht, wie zu erfahren ist. Während die Nobiskrug-Geschäftsführung gern möglichst breit suchen würde, soll der Insolvenzverwalter eher eine Werft als Käufer anpeilen. Davon verspricht er sich die größten Chancen: „Wir sind zuversichtlich, dass Nobiskrug insbesondere für andere Schiffbauer und Player aus der maritimen Wirtschaft interessant ist, um den Standort und das Know-how der Mitarbeiter zukünftig nutzen können“, sagt Klees.

Dem stimmt die IG Metall zu: „Es sollte ein industrieller Investor sein, der in der Branche unterwegs ist“, sagt Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg. Reine Finanzinvestoren könnten für „Folgeprobleme“ sorgen: „Wenn alles verkauft wird ist doch die Frage: Was bedeutet das für die Beschäftigten?“

Kapazitätsengpässe im Schiffbau

Es geht eben um ein sehr spezielles Geschäft. Eigentlich werde nur bei Unternehmen gesucht, die zur Branche gehören – diese Richtung gibt der Insolvenzverwalter vor. Zum Verkauf steht die gesamte Werft. Dazu gehören die Anlagen und Betriebsgrundstücke, aber auch die Kundendaten und alle Markenrechte. Schließlich ist Nobiskrug ein traditionsreicher, bekannter Name im Schiffbau.

Insolvenzverwalter Gittermann ist sich sicher: „Nach Marktinformationen besteht bei einigen Schiffbaubetrieben großes Interesse, Kapazitätsengpässe durch einen Zukauf zu beseitigen.“ Da die Insolvenzgründe weniger struktureller Art seien, sondern vielmehr in Projektstornierungen und Verzögerungen bei Projekten lägen, handele es sich bei Nobiskrug „mit einer extrem qualifizierten Belegschaft und einem belastbaren Netzwerk an qualitativ erstklassigen Subunternehmern um ein hoch attraktives Unternehmen“.

Was kann bei Nobiskrug gebaut werden?

„Ich glaube, da hat er nicht Unrecht“, sagt Bitter. Auch wenn Teile der Werftenbranche durch die Krise schwer getroffen seien, wie etwa bei Kreuzfahrtschiffen, sehe es in anderen Bereichen wie dem Jachtbau nicht schlecht aus. Und: „Nobiskrug hat als Marke einen großen Namen“, unterstreicht der Gewerkschafter.

Doch was könnte bei Nobiskrug eigentlich künftig gebaut werden? Die Werft hat sich in den letzten Jahren auf Superjachten spezialisiert. Doch wurden in früheren Jahrzehnten große Schiffe, etwa Fähren, in Rendsburg aufgelegt. „Man hat sich doch ein wenig auf den Jachtbau verfestigt“, sagt Bitter, auch wenn es noch Reparaturaufträge für die Marine gab und auch eine Stahlbauabteilung noch bei Nobiskrug existiert. Aber im Bereich Fährschiffe, in dem etwa die Flensburger FSG unterwegs ist, sei die Konkurrenz zu groß.

Extrem ambitionierter Zeitplan

Der Insolvenzverwalter hofft auf etwa 25 stichhaltige Angebote. Anfang Juni soll dann entschieden werden, welche Bieter einen tiefen Einblick in das Geschäft bekommen sollen, den „Zutritt zum Datenraum“, der Teil der sogenannten „Due-Dilligence“-Prüfungen ist. Die sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein. Denn das Ziel lautet, bis Juli die Verkaufsverhandlungen abzuschließen.

Das hört sich extrem sportlich an. „Wir haben uns hier einen extrem ambitionierten Zeitplan zur Aufgabe gemacht. Doch wir sind es der Belegschaft und den Gläubigern schuldig, eine maximal schnelle Lösung zu finden“, sagt der Insolvenzverwalter. Und Bitter hält fest: „Wir hatten schon Insolvenzverfahren, da hat sich die Suche viel länger hingezogen.“