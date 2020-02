Nobiskrug soll effizienter werden

Rendsburg

Zuvor hatten Meldungen über den Abzug einzelner Zulieferer für Unruhe gesorgt. So sollen in den vergangenen Wochen bereits Subunternehmer ihre Leute wegen offener Rechnungen von der Werft abgezogen haben.

Diese Gerüchte wollte die Werft am Freitag nicht kommentieren. Insgesamt sind mehrere hundert Unterauftragnehmer für Nobiskrug tätig.

Optimierung der Prozesse läuft weiter

Ein Teil der Belegschaft hatte im vergangenen Jahr auf Weihnachtsgeld verzichtet. Das Geld soll ausgezahlt werden, wenn die Lage sich in diesem Jahr bessert.

In seiner Rede vor der Belegschaft lobte Valentijn die Zusammenarbeit mit den Subunternehmern während der „Aufarbeitungsphase“ der vergangenen Wochen. „Wir wissen es zu schätzen, dass unsere strategischen Partner in dieser Zeit an unserer Seite standen“, so der Werftchef. Im vergangenen Jahr hatte die Werft einen Umstrukturierungsprozess begonnen.

Dieser Umbau war auch mit einer Verlagerung von Fertigungsaufgaben nach Kiel verbunden. Gleichzeitig kamen Abläufe auf der Werft an der Obereider auf den Prüfstand. „Nach einer eingehenden Analyse der Probleme, ist jetzt unser Hauptziel, die Effizienz unserer Prozesse zu steigern. Das sichert den Erfolg für Nobiskrug und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter“, so Valentijn in einer Mitteilung.

Jachtneubau " Artefact " soll bis Ostern ausgeliefert werden

Ein Personalabbau oder Kurzarbeit sind nicht geplant. „Denn die Zukunft und der Erfolg der Werft hängen von den Mitarbeitern, ihrem Engagement und ihrer Loyalität ab“, fügt Johan Valentijn hinzu. Aktuell hat die Werft neben dem Neubau „ Artefact“ noch die „Black Shark“ in der Ausrüstung.

Die " Artefact" hätte eigentlich bereits im Herbst ausgeliefert werden müssen. Die weltweit erste Hybrid-Jacht mit einem bislang einzigartigem Antriebskonzept brauchte aber mehrere Probefahrten. Sie soll nun bis Ostern die Werft verlassen.

In Kiel, bei German Naval Yards, wird außerdem eine 100-Meter-Jacht gebaut, die dann in Rendsburg ausgerüstet werden soll.

„Die Nobiskrug hat einige der innovativsten Schiffe auf dem Markt gebaut, genießt einen guten Ruf bei ihren Kunden und hat eine Reihe neuer Projekte in der Pipeline“, so Valentijn. Bei den Neubauprojekten soll es sich um Luxusjachten handeln.

Um die Werft trotz der Schwierigkeiten zu stabilisieren hat sich der Eigner zu dem Unternehmen bekannt: Der französisch-libanesische Geschäftsmann Iskanda Safa unterstützt den Umbau der Werft auch finanziell.

Das 1905 gegründete Unternehmen hat über 750 zivile und militärische Schiffe gebaut. Inzwischen befindet sich in Rendsburg ein Kompetenzzentrum für die Konstruktion von Megajachten.

