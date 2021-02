Kiel

Das rund 2200 Tonnen schwere und 70 Meter lange Boot "Impeccable" ist eines der größten bislang in Deutschland gebauten U-Boote. Es soll noch im Februar in Kiel zu Wasser kommen.

Für den Bau des Kolosses unter Pandemie-Bedingungen hatte die Werft 2020 sogar die dritte Schicht in der Nacht wieder aktiviert. So konnte die Zahl der gleichzeitig an dem Projekt eingesetzten Arbeiter pro Schicht reduziert werden.

Die „Impeccable“ ist auch einer der teuersten Neubauten im Auftragsbestand der deutschen Werften. Das mit einem Brennstoffzellenantrieb ausgestattet U-Boot soll einen Wert von über einer halben Milliarde Euro haben.

Vier U-Boote für Singapur aus Kiel

Bei dem Neubau handelt sich um das zweite in Kiel gebaute Boot der „Invincible“-Klasse, die ab 2022 die Marine Singapurs verstärken soll. Insgesamt hat Singapur bislang vier U-Boote bei der Kieler Werft TKMS bestellt.

Das Auftragsvolumen für die vier Boote liegt nach Branchenangaben bei etwa drei Milliarden Euro. Damit ist es einer der größten Export-Aufträge der deutschen Werftindustrie. Die Werft selbst macht zu dem Projekt mit Verweis auf vertragliche Vorgaben keine Angaben.

Das erste Boot der Klasse ist die „Invincible“, was übersetzt unschlagbar bedeutet. Dieses Boot wurde im Februar 2019 getauft und befindet sich gerade in der Erprobung.

U-Boot „Impeccable“ für Singapur: Auch Flugkörper an Bord

Die „Impeccable“ (was übersetzt tadellos heißt) soll noch im Februar zu Wasser kommen und dann mit der Inbetriebnahme beginnen. Wann das Boot getauft wird, steht angesichts der Reisebeschränkungen für die Taufdelegation noch nicht fest.

Die Boote für Singapur gehören zu der in Kiel entwickelten neuen U-Bootklasse 218SG, die besonders für Einsätze in tropischen Gewässern geeignet sein sollen. Die Bewaffnung besteht aus Torpedos und Flugkörpern. In Singapur lösen die U-Boote aus Kiel ältere U-Boote ab, die in Schweden gebaut wurden.