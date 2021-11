Kiel

Wenn bislang potenzielle Kunden aus aller Welt nach Kiel zur Werft TKMS kamen, um eine Fregatte oder ein U-Boot zu bestellen, wurden die Delegationen auch schon mal in umgerüstete Konferenzräume oder Hotels für die Verhandlungen geleitet. Damit ist jetzt Schluss.

Am Mittwoch weihte die Kieler Werft die „Ocean World“ ein. Auf 700 Quadratmetern wurde in einer alten Werfthalle ein modernes Verhandlungs- und Präsentationszentrum eingerichtet. In einem historischen Gebäude mit Deckenlichtern gibt es moderne Arbeitsplätze für Workshops, Sitzecken mit Wohnzimmer-Atmosphäre und sogar Platz für Empfänge. Herzstück ist eine 14 Meter breite und über drei Meter hohe Videowand.

Eindrucksvolle Präsentationen der Produkte von morgen

Zur Eröffnung ließ der Werft-Vorstand am Mittwoch auch schon mal die Produkte von morgen aus der Projektabteilung auf der Videowand vorfahren. Vor den Augen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) rauschten die neuen Fregatten der Meko 3000-Klasse, neue Korvetten sowie U-Boote durch die See.

„Die Wellen wirken sehr authentisch. Da spürte ich kurz das Gefühl der Seekrankheit wieder, wie ich es früher kannte“, so Daniel Günther. Er weihte die Einrichtung zusammen mit dem OB Ulf Kämpfer, Werft-Geschäftsführer Rolf Wirtz, Produktionschef Alexander Orellano und Aufsichtsrat Oliver Burkhard ein.

Unmoderne Präsentationsformen waren für die Werft bislang genauso eine offene Flanke wie die fehlende Möglichkeit zum Bau richtig großer U-Boote. Beide Lücken werden gerade geschlossen. Mit der Investition von 250 Millionen Euro bekommt die Werft bis 2023 eine neue Schiffbauhalle und Fertigungsanlagen für U-Boote oberhalb der bislang in Kiel gebauten Bootsgrößen.

Wettbewerb um Aufträge, aber auch um Mitarbeiter

„Wir stehen in einem harten Wettbewerb – nicht nur um U-Boote, auch um Fachkräfte“, so Geschäftsführer Wirtz. Nach dem Erfolg mit einem Auftrag aus Norwegen befindet sich die Werft jetzt auch in der engeren Auswahl um das neue niederländische U-Boot-Projekt. Weitere Interessenten an Booten aus Kiel sind Polen, Ägypten und Israel. „Arbeit wird es hier auf der Werft auf Jahrzehnte genug geben“, so die Einschätzung von Thyssen-Aufsichtsrat Burkhard.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liste der Delegationen, die jährlich nach Kiel kommen, ist nach Informationen aus Werft-Kreisen angesichts der instabilen Sicherheitslage in der Welt nicht kürzer geworden. „Wir dürfen deshalb auch ein Stück weit stolz auf das sein, was hier gebaut wird“, so der Ministerpräsident. Dem schloss sich OB Kämpfer gleich an. „Die Werft prägt das Bild unserer Stadt, und das ist gut so“, so Kämpfer. Die Wehrtechnik sei ein wichtiger Teil der Industrie in Kiel. „Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen.“

Inzwischen ist TKMS Deutschlands größte Werft. Nach den vielen Entlassungen bei den Kreuzfahrtwerften in Papenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat sich TKMS in diesem Jahr durch Neueinstellungen mit 3617 Mitarbeitern auf den ersten Platz der deutschen Schiffbauer geschoben – davon rund 3000 in Kiel.

„Ocean World“: Auch ein Schaufenster für das Werben um Nachwuchs

Die „Ocean World“ soll nicht Verhandlungsplatz sein, sondern auch als Schaufenster für die Nachwuchswerbung dienen. Das Unternehmen öffnet sich zusehends und arbeitet auch an der Produktpalette. Dabei soll auch das Know-how aus der Rüstung verstärkt in neue Märkte vorstoßen, wie Produktionschef Orellano erläuterte. Mit dem Aufbau modernster Brennstoffzellen-Fertigung schaffe man die Voraussetzungen. Als Beispiele nannte Orellano die Beteiligung an emissionsfreien Antrieben bei Fähren und Flusskreuzfahrtschiffen.

Das modulare Unterwasserprojekt MUM oder die Plattform zur Bergung von Munitionsaltlasten seien bereits erste Projekte, die im zivilen Bereich etabliert werden. Wichtig sei hier, dass auch die neue Bundesregierung die richtigen Akzente setze. „Wir brauchen bei diesen Projekten die Unterstützung der Politik, um das umzusetzen, was hier entwickelt wird“, so Orellano. „Wir haben hier einen klaren Wettbewerbsvorteil, den wir nicht verspielen dürfen“, sagte Ministerpräsident Günther.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Besuch der „Ocean World“ soll deshalb auch für Delegationen der Bundespolitik genutzt werden, wenn diese nach Kiel kommen.