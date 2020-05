Thyssen Krupp prüft Option mit Italien

Kiel.

In die Werftenbranche kommt mächtig Bewegung. Mit ihrer Ankündigung, den Marineschiffbau in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenlegen zu wollen, überraschten German Naval Yards (GNY) aus Kiel und die Lürssen-Gruppe aus Bremen die Branche – zumal ursprünglich ein Dreier-Bündnis mit Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) geplant war.

Doch der Thyssen-Konzern lotet einen anderen Weg aus und führt Gespräche mit der italienischen Werft Fincantieri über ein Bündnis, wie ein Branchenkenner dieser Zeitung bestätigt. Dies sei neben dem nationalen Bündnis eine weitere Option, ebenso, dass TKMS selbstständig bleibe.

Planungen für einen "europäischen Champion"

Mit den Italienern wird an einem Joint Venture mit gleichen Anteilen geplant, wie zu erfahren war. Dies würde ein „europäischer Champion“ mit einem Umsatz von über drei Milliarden Euro werden. Fincantieri würde den Bau von Kreuzfahrtschiffen bei dem Bündnis mit TKMS herauslösen.

Thyssen Krupp Chef Oliver Burkhardt ließ es sich nicht nehmen, auf Twitter die Pläne der beiden anderen Werften zu kommentieren: Man sei bereit, noch weitere Schritte zu gehen. „Alle anderen auch?“ Daran habe er angesichts der Erklärungen aus Berlin und Bremen seine Zweifel. Die sei noch nicht der deutsche „Marine Champion“.

TKMS ist die größte unter den drei Werften

Es sind Fusionspläne unter Giganten: TKMS ist unter den beteiligten Unternehmen das größte und kommt bei rund 6000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Lürssen hat in der in der gesamten Werftengruppe 2676 Mitarbeiter mit 1,46 Milliarden Euro Umsatz, German Naval Yards kommt mit 1100 Mitarbeitern auf 250 Millionen Euro. In die Fusionspläne muss das Bundeskartellamt einbezogen werden. Noch ist bei der Bonner Behörde nichts eingegangen, erklärte ein Sprecher. Zu prüfen sei aber auch, ob nicht die EU-Kommission zuständig ist.

Ihre gemeinsame Erklärung hatten GNY und Lürssen in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht. Der Chef der obersten Konzerngesellschaft von German Naval Yards, Iskandar Safa von der Privinvest Holding, nannte eine Konsolidierung in Deutschland überfällig. Für die Lürssen-Gruppe ergänzte Gesellschafter Friedrich Lürßen, die Zusammenarbeit könne die Wettbewerbsfähigkeit beider Werften stärken.

IG Metalln pocht auf Sicherung der Arbeitsplätze

An der Ausschreibung um das neue Marineschiff MKS 180 hatten sich Lürssen und German Naval Yards noch als Wettbewerber beteiligt. Den Zuschlag des Verteidigungsministeriums erhielt die zur Lürssen-Gruppe gehörende Hamburger Werft Blohm & Voss im Konsortium mit der niederländischen Damen-Werft. Die Entscheidung wurde von German Naval Yards gerügt.

Der Zusammenschluss von Lürssen und GNY steht jetzt unter dem Segen der Bundesregierung: Der Maritime Koordinator Norbert Brackmann ( CDU) war nach eigenen Angaben früh in die Gespräche einbezogen. „Ich hoffe sehr, dass mit der Entscheidung jetzt auch der Bau des Mehrzweckkampfschiffs 180 zeitnah starten kann“, erklärte Brackmann gestern in Berlin.

„Das wäre vor allem für unsere Marine eine gute Nachricht, da man dort auf die Schiffe wartet.“ Die IG Metall pocht darauf, dass die Sicherung der Arbeitsplätze und Standorte müsse bei der Konsolidierung im Marineschiffbau im Mittelpunkt stehen müsse.

Wettbewerbsexperte ist skeptisch

Kein gutes Haar an dem geplanten Werften-Deal lässt der Wettbewerbsexperte Prof. Justus Haucap von der Uni Düsseldorf: „Ich sehe das großes Risiko, dass diese Fusion nicht gut ist für die Deutsche Marine und ihre Soldaten.“ Der Zusammenschluss bremse den Binnen-Wettbewerb und schwäche damit die Innovationskraft der deutschen Schiffbauer. Was das langfristig bedeutet, beschreibt der frühere Vorsitzende der der Monopolkommission so: „Die Schiffe werden qualitativ schlechter oder teurer – schlimmstenfalls sogar beides.“ In Verbindung mit der deutschen Abkehr von europaweiten Ausschreibungen schaffe das Fusionsprojekt eine „toxische Mischung“.

Es sei absolut nicht in Ordnung, die Deutsche Marine dazu zu missbrauchen, die Auftragsbücher der heimischen Werften zu füllen: „Ich bin sehr gespannt, was Kartellamt und EU-Kommission zu diesem Plänen sagen.“ Dass TKMS bei der Hochzeit nicht dabei sei, sei immerhin ein „kleiner Lichtblick“. Im übrigen zeigten genügend Beispiele aus anderen Branchen, dass Größe allein kein Erfolgsgarant im Wettbewerb sei.

Marine müsste ausländische Werften einbinden

Durchaus denkbar ist nach Einschätzung von Haucap, dass der Schuss für die beteiligten Werften sogar nach hinten los geht: „Wenn die Qualität des heimischen Angebotes nachlässt oder die Preise einfach nicht mehr stimmen, könnte die Marine förmlich gezwungen sein, ausländischen Wettbewerber einzuladen.“

Nicht ganz so skeptisch ist Claus Brandt, PwC-Partner und Leiter des Maritimen Kompetenzcenters. Gleich, ob es mehrere oder nur eine Marinewerft gebe, beide Varianten ermöglichten es, Marineschiffbau weiter im eigenen Land zu betreiben. „Riskant würde es, wenn das erforderliche Know-how für diese Technologie im Bestellerland gar nicht mehr oder nur unzureichend vorhanden ist.“

Autoren: Ulrich Metschies und Florian Hanauer