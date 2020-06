Bremst Hamburg die FSG-Übernahme aus?

Kiel

Die Hamburger Werft Pella Sietas verhandelt mit der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) über die komplette Übernahme. Doch das Ziel, bei dem ein Großteil der FSG gerettet werden könnte, gerät unter politischem Druck: Weil man in Hamburg befürchtet, dass Pella Sietas den Betrieb in Teilen oder ganz nach Flensburg verlegen könnte, will der Senat dem Unternehmen eine Alternative bieten und ein neues Grundstück für die Werft finden.

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will eine Arbeitsgruppe einrichten, die „Alternativen zur Werftverlagerung nach Flensburg“ suchen soll, wie zu erfahren ist. Die Rede ist davon, dem Unternehmen einen Teil des Werftgeländes von Blohm + Voss anzubieten.

Anzeige

In Hamburg könnten Fähren gebaut werden

Von einer kompletten Aufgabe des Werftbetriebs bei der 1635 an der Este im Alten Land gegründeten Sietas-Werft ist nicht die Rede. „Unser großer Wunsch ist es, den Standort in Hamburg weiterhin zu erhalten. Dort könnten kleinere Schiffe gebaut werden, wie zum Beispiel Hadag-Fähren“, sagt Sietas-Geschäftsführerin Natallia Dean. Über die Zukunft des Standortes sei man in engen Gesprächen mit der der Stadt Hamburg und mit Gewerkschaften.

Weitere KN+ Artikel

Die Augen bei Pella Sietas sind aber gen Flensburg gerichtet. Die modernen und sofort einsetzbaren Anlagen mit einer erfahrenen Mannschaft bieten laut Pella Sietas-Chefin einfach optimale Chancen für den Bau größerer Frachtfähren oder für Spezialschiffe für den russischen Markt.

Sietas hat ungünstige Lage an der Elbe

Hintergrund ist die denkbar ungünstige Lage der Pella Sietas Werft an der Este, einen südlichen Nebenfluss der Elbe, hinter einem Sperrwerk und einer engen Klappbrücke. Flensburg wären diese Probleme gelöst: Die FSG liegt nicht nur direkt am tiefen Fahrwasser der Flensburger Förde, sondern verfügt auch über 600 qualifizierte Mitarbeiter, darunter erfahrene Konstrukteure. Allerdings haben die Turbulenzen der vergangenen Monaten auch schon dafür gesorgt, dass Fachkräfte die Werft verlassen haben.

In jedem Fall ist diese Entwicklung nicht günstig für Schleswig-Holstein, wie ein Kenner der Verhandlungen berichtet. Die russischen Eigentümer von Pella Sietas waren auch in Kiel bei der Landesregierung, um über die Übernahme der FSG zu sprechen. Damals sah es noch gut aus. Heute werden die Chancen für eine Übernahme in Flensburg auf 65 Prozent eingeschätzt, zu 35 Prozent dürfte es nicht klappen. In jedem Fall treibe die neue Verhandlungsoption den Preis herunter, den Pella Sietas noch für die FSG zu zahlen bereit wäre.

Lars Windhorst wird über Angebot entscheiden

Ein Pluspunkt für Flensburg ist, dass sich die Beteiligten kennen. 2014 brachte Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann den russischen Vorstand der Pella-Werft Garegin G. Tsaturov zur Sietas Werft. Mit ihm entwarf er das Zukunftskonzept für die Traditionswerft. Brinkmanns Kanzlei ist auch jetzt wieder beim Insolvenzverfahren der FSG im Einsatz. Das Vertrauen auf die jeweiligen Angebote der Partner dürfte deshalb da sein.

Letztlich wird FSG-Eigner Lars Windhorst über das Angebot entscheiden. Der Manager hatte aber bereits im Mai deutlich gemacht, dass sein Engagement in Flensburg nicht mehr sehr lange dauern würde.

Einen Konflikt hat auf jeden Fall die Gewerkschaft. 350 Arbeitsplätze am Standort Hamburg und 600 an der Flensburger Förde könnten gegeneinander ausgespielt werden. Das ist der standortpolitische Zwiespalt, mit dem letztlich die Gewerkschaft konfrontiert ist. Die Lage erinnert schmerzlich an die heikle Positionierung der IG Metall nach der Vergabe des Milliarden-Auftrages für das deutsche Mehrzweckkampfschiff MKS-180 an das niederländisch geführte Konsortium Damen.

IG Metall will möglichst Arbeitsplätze erhalten

Und so halten sich die offiziellen Verlautbarungen der IG Metall Küste auch im Fall FSG/Sietas sehr im vagen. „Möglichst viele Arbeitsplätze“ müssten erhalten bleiben, gab ihr Chef Daniel Friedrich nach Bekanntwerden der Übernahmepläne zu Protokoll. Und: Der Kauf der FSG dürfe keinesfalls auf Kosten des Standortes Hamburg gehen. Die maximal defensive Formulierung „möglichst viele“ deutet an: Der IG Metall ist durchaus bewusst, dass der Deal – wenn er denn kommt – unter dem Strich ohne Jobverluste nicht über die Bühne gehen wird. Dagegen anzukämpfen hieße jedoch, die wohl letzte Zukunftschance der FSG zu boykottieren.

Deshalb ist die Ankündigung der Pella Sietas-Chefin schon ein Weg zur Versöhnung. Hamburg wird als Neubau- und Reparaturwerft für die kleinen Schiffe bestehen bleiben, die großen Zukunftsperspektive für die großen Neubauten hat aber Flensburg.

In der Hamburger Wirtschaftsbehörde schwieg man am Montag erst einmal zu den weiteren Verhandlungen. In Kiel sieht Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) es immerhin als „gutes Signal“, dass die FSG die Kurzarbeit beendet hat und seit Sonnabend der Betrieb in Flensburg wieder anläuft.

Autoren: Frank Behling, Ulrich Metschies und Florian Hanauer