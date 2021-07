Kiel

Immer wieder brandet Applaus auf, der am Freitagmorgen bis vor die Werkstore von Caterpillar in Kiel-Friedrichsort zu hören ist. Der Betriebsrat des Standorts hat kurzfristig zu einer Betriebsversammlung aufgerufen.

Nach der verstörenden Nachricht von Mittwoch sollen die Reihen in der Belegschaft geschlossen werden. Rund 300 Beschäftigte treffen sich auf dem Gelände und schwören sich auf Gegenwehr ein.

IG Metall: „Caterpillar treibt seine Beschäftigten vor sich her“

Hintergrund ist die Entscheidung des US-Konzerns Caterpillar, den Bau von Schiffsmotoren in Kiel und Rostock einzustellen. Das war den Mitarbeitern zwei Tage zuvor in einer erst am selben Tag anberaumten Videokonferenz mitgeteilt worden.

Bis Ende 2022 werden die Werke demnach geschlossen, allein in Kiel sind 670 Stellen betroffen. Möglicherweise verbleibt ein Service-Standort.

Mit dabei am Freitag ist die IG Metall Kiel-Neumünster. Deren Geschäftsführerin Stephanie Schmoliner nimmt zu ihrer Meinung über das Vorgehen des Arbeitgebers Caterpillar kein Blatt vor den Mund. Bei der jüngsten Restrukturierung im vergangenen Jahr mussten ihr zufolge schon 120 Beschäftigte gehen.

Zu der Zeit habe der Konzern schon wissen müssen, dass der Standort keine Zukunft im Unternehmen habe. „Das war ein abgekartetes Spiel, Caterpillar treibt seine Beschäftigten vor sich her“, sagt die Gewerkschafterin. Das werde die IG Metall nicht hinnehmen.

Stimmung der Belegschaft in Kiel-Friedrichsort „betroffen, fassungslos, wütend“

Auch der Betriebsrat will nicht aufgeben. „Wir sind gewählt, um für unsere Leute zu kämpfen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende André Rimkus. Laut Schmoliner ist die Stimmung unter den versammelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „betroffen, fassungslos, wütend“.

Nach dem Treffen kehren die meisten an ihren Arbeitsplatz zurück – ohne genau zu wissen, wie lange sie dort noch ihr Geld verdienen. „Alle sind wie gelähmt. Wer überhaupt schlafen kann, wacht mit dem Gedanken an die Werksschließung auf“, so André Rimkus.

Doch für Lethargie bleibt keine Zeit. „Wir müssen jetzt ins Gespräch mit der Firmenleitung kommen. So lange können wir die endgültige Schließung nicht akzeptieren. Schließlich gibt es noch andere Möglichkeiten, etwa einen Verkauf. Vielleicht haben andere Firmen Interesse an so einer kompetenten Belegschaft“, so Schmoliner.

„Das sind alles hochqualifizierte Mitarbeiter, zum Teil über mehrere Generationen einer Familie“, sagt auch Rimkus. Eine zweite Möglichkeit wäre, innerhalb des Caterpillar-Konzerns mit den Arbeitnehmervertretern ein Alternativkonzept zu erarbeiten.

Kieler Wirtschaftsministerium sucht das Gespräch mit Caterpillar

Und drittens, sagt Schmoliner: „Unsere Ultima Ratio lautet, es dem Unternehmen so teuer wie möglich zu machen.“ Das müssten die Verhandlungen über Sozialplan und Interessenausgleich zeigen.

Allerdings mauere die Geschäftsführung vor Ort. Zur Versammlung habe sich niemand von der Leitung blicken lassen. „Notfalls müssen wir mit unseren Forderungen nach Amerika fliegen“, so Schmoliner. Was der Konzern aber von Gewerkschaften halte, habe sich ihr zufolge kurz nach der Friedrichsorter Versammlung gezeigt.

Eine vom Wirtschaftsministerium initiierte Videokonferenz mit Mark Kingsley, Caterpillars General Manager für Europa, muss auf dessen Wunsch ohne Schmoliner stattfinden. So spricht nur Thilo Rohlfs (FDP) am Freitagmittag mit dem Manager.

Der Staatssekretär wies dabei „auf die Bedeutung des Standortes und die Auswirkungen auf die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ hin und bittet, „nochmals Alternativen zu prüfen“, heißt es im Anschluss.

US-Konzern will nun Betriebsrat und Belegschaft einbinden

„Das Unternehmen hat deutlich gemacht, dass man erst ganz am Anfang des Prozesses stehe und zugesagt, in Hinblick auf die weiteren Schritte Betriebsrat und Belegschaft eng einzubinden“, berichtet Thilo Rohlfs.

„Es wurde außerdem vereinbart, den Austausch zwischen Wirtschaftsministerium und Caterpillar zur Zukunft des Standortes fortzusetzen, mit dem Ziel, eine für die Beschäftigten sozialverträgliche Lösung zu finden.“ Vor dem Hintergrund dieser Gespräche versprechen sich Caterpillar und das Wirtschaftsministerium gegenseitig Stillschweigen.

Die Arbeitnehmer bleiben derweil nicht untätig. „Am Montag beginnen die Betriebsratsvorsitzenden sowie die Vertrauenskörper-Leiter der betroffenen Standorte, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Wir werden diese Ungerechtigkeit auf die Straße tragen“, kündigt Stephanie Schmoliner an.