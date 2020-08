Heide

Aus Windstrom soll Wasserstoff werden, der ins Leitungsnetz fließt, aus dem aber auch Methan gewonnen wird – das einmal zu Gas, Benzin und Kerosin weiterverarbeitet wird. So soll die Technik im „ Reallabor Westküste“ einmal laufen. Darüber hinaus sollen mit der Abwärme Gewerbegebiete versorgt und die Zementproduktion beliefert werden.

Die Mitglieder des Reallabors haben also einiges vor, sie wollen „im industriellen Maßstab“ eine regionale Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Umso größer ist die Freude über den Förderbescheid, der am Montag vom Bundeswirtschaftsministerium in Berlin kam: Der Bund wird das Projekt mit 30 Millionen Euro unterstützten.

Westküste : Das Ziel lautet Klimaschutz

Insgesamt sind an der Westküste Investitionen in Höhe von 89 Millionen Euro geplant. Viel ist die Rede von „Dekarbonisierung“, also die Umstellung der Energiewirtschaft auf einen geringeren Verbrauch von Kohlenstoff. Das übergeordnete Ziel heiße Klimaschutz.

„Wir verstehen die Energiewende sektorenübergreifend. Indem Industrie, Wissenschaft und Politik an einem Strang ziehen, wird unsere 700-Megawatt-Vision Realität werden“, sagt Jürgen Wollschläger, Geschäftsführer der Raffinerie Heide und Koordinator des Projekts.

700-Megawatt-Vision: Gigantische Anlage geplant

Mit der 700-Megawatt-Vision ist eine gigantische Anlage gemeint, in der aus Windstrom Wasserstoff gewonnen wird. Das geschieht in Geräten namens „Elektrolyseure“. In Heide soll zunächst eine 30-Megawatt-Anlage entstehen, was auch schon eine erhebliche Größenordnung ist. Heute werden zehn Megawatt Elektrolyseure schon als groß bezeichnet. Doch der Windstrom ist an der Westküste reichlich vorhanden, um noch größere Anlagen zu beliefern. Insofern könnte die Vision durchaus zur Realität werden.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) gratulierte am Montag: „Dieses Projekt zeigt, wie innovativ in Schleswig-Holstein die Energiewende vorangetrieben wird“, sagte er. „Wir sind eines der führenden Länder bei der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien. Wir wollen aber auch verstärkt den regenerativen Strom nutzen und so zur Wertschöpfung im eigenen Land beitragen.“

Aushängeschild für die Westküste

Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) ergänzte, das Land festige seinen Ruf als Wasserstoffpionier. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) weist darauf hin, dass das Reallabor eines der größten derartigen Projekte im Land sei. Es werde zu einem „Aushängeschild“: „Es gibt, gerade im Bereich der Erneuerbaren Energien oder im Bereich der Sektorkopplung, schon jetzt an der Westküste sehr interessante zukunftsgerichtete Projekte und Unternehmen“, stellt Buchholz fest.

An dem Konsortium sind Partner wie die EDF Deutschland, das Zementunternehmen Holcim, die Raffinerie Heide, der Windanlagenbetreiber Ørsted oder auch die Stadtwerke Heide beteiligt, um nur einige zu nennen. Sie alle suchen nach Anwendungen für den Wasserstoff aus Windkraft. In der ersten, auf fünf Jahre angelegten Phase des Projekts, wird der 30-Megawatt-Elektrolyseur errichten. Dabei sollen Erkenntnisse zu Betrieb, Wartung und Steuerung der Anlage gewonnen werden.

Wasserstoff soll ins Gasnetz kommen

Dann soll der „grüne Wasserstoff“ weiter genutzt werden, etwa von der Raffinerie Heide, wo er in bestehende Prozesse eingebunden wird. Sogar ins Gasnetz soll er eingespeist werden können. „Mit dem Zuwendungsbescheid sind wir unserem Projektziel, reinen Wasserstoff in einer zum Gasversorgungsnetz gehörenden Leitung zu transportieren, einen großen Schritt nähergekommen“, sagt Jörg Bergmann vom Netzbetreiber Open Grid Europe.

Und Michael Riechel von der Thüga Aktiengesellschaft ergänzt: „Mit dem Testlauf einer Wasserstoff-Beimischung von bis zu 20 Prozent in einem Netzabschnitt mit über 200 Haushaltskunden schaffen die Thüga und die Stadtwerke Heide einen konkreten Präzedenzfall.“

Heide will zum "Hot Spot" werden

Bis 2050 könnten im Gasnetz eine Quote von 100 Prozent Wasserstoff erreicht werden. Und um einmal synthetische Kraftstoffe herzustellen, etwa Kerosin für den Flugbetrieb, soll der Wasserstoff mit CO2 aus der Zementproduktion in Schleswig-Holstein eingesetzt werden.

Doch nachdem jetzt die Förderzusage gekommen ist, denken die Partner schon an größere Zielen: „Die Region Heide mit der Projektinitiative entwickelt sich zum Hot Spot der grünen Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa“, sagt Dirk Burmeister von der Entwicklungsagentur Region Heide. Es zahle sich jetzt aus, dass sich die ganze Region darauf ausgerichtet habe.

