Kiel

Immer mehr Unternehmen in Schleswig-Holstein testen ihre Mitarbeiter auf Corona – und zwar „was das Zeug hält“, wie Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des UV Nord, es ausdrückt. Über 80 Prozent der Firmen teste oder stünden unmittelbar vor dem Testbeginn. Deshalb betont er nochmals, ebenso wie die IHK, dass es keiner gesetzlichen Regelung bedarf.

Verhandelt werden soll darüber Anfang kommender Woche zwischen Bund und Ländern. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) fordert zwei Tests pro Woche für Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen – einen finanziert von den Betrieben, einen vom Staat.

Zutritt bei TKMS wird kontrolliert

Wie sieht es vor Ort aus? Streng sind die Vorschriften etwa bei Thyssen Krupp Marine Systems in Kiel. Zutritt für Besucher, Fremdfirmen und Mitarbeitende aus Hochinzidenzgebieten gibt es nur mit negativem Schnelltest, wie TKMS-Sprecher Eugen Witte erklärt.

Seit dem 1. April kann sich die Belegschaft dort ein Testpaket mit fünf Selbsttests nach Hause bestellen. „Gedacht ist das für eine Zeit von fünf Wochen, dann schauen wir weiter“, sagt Witte. In Verdachtsfällen werde im Betrieb getestet. Seit Mittwoch werden auch bei Elanco in Kiel Schnelltests zur Verfügung gestellt, die in Eigenregie zu Hause durchgeführt werden, wie Stephanie Kanzow von Elanco berichtet.

Selbsttests vor Konferenzen

Im Betrieb habe man das nicht machen können: „Zu Angeboten für Schnelltests haben wir uns informiert, aber in der Größenordnung – wie für unseren Standort mit circa 900 Mitarbeitern – keinen Anbieter gefunden“, sagt Kanzow.

Die Kieler Volksbank arbeitet mit einem Dienstleister zusammen. „Es soll sich bei uns kein Mitarbeiter unwohl fühlen. Auf Wunsch testen wir situativ vor Meetings unsere Mitarbeiter mithilfe von Selbsttests, auch wenn im Raum die AHA-Regeln eindeutig eingehalten werden können“, sagt Sprecherin Friederike Lamb.

Mitarbeitende im Testen geschult

Einen Dienstleister hat auch der Kieler Pumpenhersteller Edur engagiert. Geschäftsführer Thomas Naß hat die Tests durch medizinisches Personal mit einer nahegelegenen Praxis organisiert.

Doch es gibt auch Firmen, die Mitarbeitende geschult haben, damit sie als Tester und Testerinnen arbeiten können. Bei der Förde Sparkasse ist das beispielsweise bei sechs Personen der Fall. Weiter stellt das Institut den Mitarbeitenden einmal wöchentlich einen Corona-Antigen-Selbsttest zur Verfügung stellt – plus einen weiteren, falls Symptome auftreten, wie Sprecher Stefan Grote erklärt.

Die Beteiligung in der Firma ist hoch

Geradezu ausgereizt hat Christian Böge von Wulff-Textil-Service die Tests im Unternehmen: Neun Mitarbeiter wurden geschult, ein Konferenzraum eigens als „Testzentrum“ eingerichtet. Während der Arbeitszeit werden die 190 Mitarbeiter hier auf eine Infektion untersucht. Die Beteiligung sei hoch, sagt Böge, und sein Ziel ist es auch, zweimal die Woche zu testen. „Die Kosten müssen wir selber tragen. Das sind etwa 10.000 Euro im Monat, die zu den anderen Hygienemaßnahmen dazukommen. Die zusätzlichen Kosten summieren sich“, sagt Böge.

Vertretbar findet Thomas Naß von Edur die Kosten, denn er stellt fest: „Ein Ausfall von Mitarbeitern, die sich anstecken oder sich in Isolation begeben müssen, weil eine Infizierung nicht rechtzeitig erkannt wurde, veranlasst in jedem Fall höhere Kosten.“

Viele Firmen haben Tests bekommen

Am Schwedenkai, bei der Firma "bdrops", hat Geschäftsführer Sven Statsmann genügend Schnelltests eingekauft, um zweimal die Woche eine Testung anbieten zu können. Allerdings seien auch drei Viertel der Belegschaft im Homeoffice, wie er berichtet. „Gute bestehende Kontakte zu unseren etablierten Lieferanten“ hätten dafür gesorgt, dass die Firma genügend Schnelltests habe.

Doch bekommen auch die anderen Firmen genügend Tests? Bei Elanco treffe dies zu und auch TKMS gibt an, als Konzern mit entsprechenden Einkaufsmöglichkeiten gut versorgt zu sein. Ebenso die Förde Sparkasse, bei der man aber beobachtet hat, dass die Nachfrage sehr hoch sei.

Wenige Infektionsketten in Unternehmen

Gibt es Infektionen im Betrieb? „Auf niedrigem Niveau“ bewegt sich Witte zufolge die Zahl der Infektionen bei TKMS, auch wenn diese häufiger geworden seien. Sie stammen aber nicht aus dem Unternehmen selbst. Bei Elanco gab es nur vereinzelte Infektionen von Mitarbeitern aus dem familiären Bereich – im Betrieb selbst keine.

„Die Corona-Lage in der Förde Sparkasse ist sehr ruhig. Wir haben derzeit keine Infektionsfälle“, sagt Stefan Grote. „Infektionsketten sind nie innerhalb des Unternehmens entstanden“, berichtet auch Lamb. Dass es bei "bdrops" keine Infektionen gab, führt Statsman auch auf die frühe Einführung von Homeoffice zurück.

Wirtschaftsminister Buchholz hält es bei Mitarbeitenden, die nicht ins Homeoffice gehen könnten, für wichtig, dass sie zweimal pro Woche getestet werden. Einmal solle der Staat den Test bezahlen, etwa als Bürgertest, und einmal das Unternehmen. Dies sei „fair und man kann es schaffen“. Wobei Buchholz betont, dass es sinnvoll sei, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken – dann könne man auch Testkosten sparen.