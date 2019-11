Wie Krankenhäuser ihr Personal vor Übergriffen schützen

Kiel

Egal, ob in der Notaufnahme oder auf der Station, der Aufenthalt im Krankenhaus ist für viele Patienten und Angehörige eine Ausnahmesituation. Immer wieder kommt es dabei zu Übergriffen auf das Personal, aber auch zum Diebstahl von Wertsachen der Patienten.

Auch Klinikeigentum wie mobile Ultraschallgeräte verschwindet. Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) spricht von einem "Anstieg um mehr als die Hälfte in kürzester Zeit", will Ärzte und Pfleger im Notdienst deshalb mit einer Gesetzesverschärfung besser schützen. Doch wie stellt sich die Situation in den Kliniken der Landeshauptstadt dar?

Ariane Weigelt, Gleichstellungsbeauftragte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein ( UKSH) mit seinen beiden Standorten in Kiel und Lübeck, sagt: "Diese Fälle gibt es auch bei uns." Vor drei Jahren sei deswegen ein Runder Tisch ins Leben gerufen worden. Seither treffen sich die Vertreter der verschiedenen medizinischen Disziplinen, aber auch von Arbeitgeber- und nehmerseite mehrfach im Jahr, um Schwerpunkte zu erkennen und Verbesserungsmöglichkeiten auszuloten.

Meldungen sind nur Spitze des Eisbergs

"Als eines der ersten Vorhaben haben wir einen Gewaltmeldebogen erarbeitet." Erfasst werden darunter verbale Attacken genauso wie körperliche oder sexuell motivierte Übergriffe auf Personal.

Allein am Standort Kiel kam es dabei bis Ende September dieses Jahres zur Meldung von 22 Übergriffen auf Mitarbeiter der Klinik. Im ganzen Jahr 2018 waren es 21 Meldungen, im Jahr davor 31. "Die Zahlen für Lübeck sind in etwa vergleichbar", sagt Weigelt weiter. Schwerpunkt außerhalb der Psychiatrie, die getrennt erfasst werde, sei die Notaufnahme. Klar sei aber auch: "Diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs." Das Personal gerade in der Notaufnahme habe ein dickes Fell, melde tendenziell nur schwerwiegende Verstöße.

Schwelle zur Aggression sinkt

"Darum müssen wir den Meldebogen noch bekannter machen", sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Ihr subjektiver Eindruck ist, "dass die Schwelle zur Aggression sinkt", so Weigelt. Um damit möglichst gut umgehen zu können, bietet das Klinikum seinen Mitarbeitern ein Deeskalationstraining an.

Von einer Ausweitung des Gesetzes zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungs- und Rettungskräften verspricht sich Ariane Weigelt hingegen nicht viel. "In der Praxis sind wahrscheinlich nur Extremfälle strafrechtlich verfolgbar." Eine Abschreckungswirkung sieht sie eher nicht, denn das Verhalten resultiere aus der Stresssituation in der Klinik. Ihr Forderung deswegen an die Politik: "Die Notaufnahme muss weiter entlastet werden."

Wachleute patrouillieren auf den Stationen

Pflegedirektorin Sabine Richter ergänzt: "Es gibt bei uns einen Sicherheitsdienst, der nachts auch auf den Stationen patrouilliert und zusätzlich vom Personal angefordert werden kann." Weitere Verbesserungen gebe es durch den jüngst eröffneten Neubau des Klinikums. "Dort haben wir ein neues Schließkonzept." Einige Stationen seien nur nach Anmeldung durch eine Gegensprechanlage zugänglich, Personalbereiche nur mit dem Mitarbeiterausweis. "Und auch dort kommt nicht jeder Mitarbeiter überall rein", so Richter.

Safes sichern Patienteneigentum

Diese Sicherheit komme auch den Patienten zugute. Als Schutz vor Diebstahl gibt es in den Patientenzimmern kleine Safes, deren Schlüssel zum Beispiel während einer Operation in einem Schließfach im zusätzlich verschlossenen Personalraum gelagert werden können.

"Außerdem informieren wir die Patienten, die geplant zu uns kommen vorab, nur das Nötigste mitzunehmen", sagt die Pflegedirektorin. Bei Notfällen werden Wertsachen dokumentiert, in einem Beutel verschlossen und zentral auf der Station weggeschlossen.

Höhere Sicherheit in neuen Gebäuden

"Oftmals sind Gegenstände auch gar nicht gestohlen worden, sondern lediglich verloren worden", sagt Richter. Dafür betreibe das Klinikum ein eigenes Fundbüro.

Weitere Verbesserungen nennt UKSH-Pressesprecher Oliver Grieve: "Vorteil am neuen Gebäude ist der zentrale Eingang." Dadurch allein ließe sich der Patienten- und Besucherstrom besser kontrollieren. Um den Diebstahl von Klinikequipment wie mobilen Ultraschallgeräten zu erschweren, werde diese Geräte nach und nach mit GPS-Trackern ausgestattet. Bei allen Sicherheitsvorkehrungen bleibe das Klinikum "ein offenes Haus, in dem der Großteil der Menschen Hilfe sucht."

Bedrohungen haben zugenommen

Übergriffe gehören auch im Städtischen Krankenhaus in Kiel zum Alltag. "Bedrohungen und Beleidigungen haben in den vergangenen Jahren tendenziell zugenommen", sagt Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Physische Gewalt sei jedoch zum Glück noch ein Ausnahmefall. Nach neuesten verfügbaren Zahlen gab es dort bis Anfang August dieses Jahres sechs Bedrohungen oder Beleidigungen, wozu auch körperliche Übergriffe gezählt werden. Außerdem wurden der Klinikleitung bisher 15 Diebstähle angezeigt.

Auf diese Entwicklung hat das Krankenhaus reagiert. "Wir haben Personalräume mit abschließbaren Türen und Sicherheitsglas ausgerüstet." Dort gibt es in den Abend- und Nachtstunden einen Sicherheitsdienst, der nach einem wechselnden Muster auch durch die Stationen patrouilliert und so Mitarbeiter und Patienten schützt. Außerdem wird ein freiwilliges Training zur Gewaltprävention und Kommunikation angeboten. "Das Programm wird gut angenommen", sagt Schütze-Merkel.

Klinik fordert Geld für Sicherheitsdienst

Auch die Sprecherin ist skeptisch, ob eine Gesetzesverschärfung erfolgversprechend ist, auch wenn sie ein Schritt in die richtige Richtung sei. Sie nütze nur im Moment des Übergriffs nichts. Ihr Wunsch an die Politik: " Krankenhäusern sollte ein Sicherheitsdienst finanziert werden, der zumindest in der Notfallambulanz rund um die Uhr anwesend ist." Der könne aktiv eingreifen und wirke allein durch seine Anwesenheit auch präventiv.

Im Moment steht jedoch erst einmal eine Verschärfung des Strafrechts an. Ein Schritt, den Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) begrüßt. "Ein härtere Ahndung ist ein überfälliger Schritt. Gewalt gegen Ärzte, Pfleger und Helfer ist unter keinen Umständen zu akzeptieren", so der Politiker.

