Wie das Paketzentrum Neumünster brummt

Eine riesige Amazon-Sendung, ein Karton mit Weihnachtsaufdruck, eine weiße Zalando-Tüte: Paket für Paket legt eine junge Frau auf ein Förderband im Paketzentrum der Deutschen Post in Neumünster. 29 weitere Aufgabestellen gibt es in der Halle.

Die Post wappnet sich für die Vorweihnachtszeit bundesweit mit rund 10.000 Aushilfen für die Paketzentren, den Transport und die Zustellung. Die Deutsche Post und DHL beschäftigen rund 112.000 Zusteller, von denen etwa 20.000 sich nur um Pakete kümmern.

Mehr Zusteller, mehr Autos , mehr Lagerflächen

Im Bereich der Niederlassung Kiel sind 750 Paketzusteller unterwegs. Auch zusätzliche Sprinter und Stellflächen mietet der Konzern an, um die Paketflut zu managen. Allein im Raum Kiel sind 440 Fahrzeuge mehr als sonst im Einsatz.

Wer ohne Express-Option erreichen will, dass seine Päckchen pünktlich bis Heiligabend ankommen, sollte sie bis zum 20. Dezember 2019 aufgeben. Bundesweit werden von der Post im Schnitt fünf Millionen Pakete am Tag geliefert, im Advent sind es bis zu elf Millionen. Schon am Dienstag nach der Cyberweek und dem Black Friday, an denen die Online-Händler mit zahlreichen Rabatten lockten, gingen 10,4 Millionen Pakete durch Deutschland.

150 Mitarbeiter arbeiten vor Weihnachten pro Schicht im Paketzentrum Neumünster

1000 Pakete pro Stunde schafft ein Mitarbeiter am Aufladeband ungefähr. „Im Schnitt wiegt ein Paket drei Kilogramm, das heißt in einer Stunde heben die Kollegen drei Tonnen“, so Schneider.

Es gebe in Nordrhein-Westfalen bereits Tests, bei denen Lkws automatisch entladen werden. Die Arbeit sei aber für Roboter schwierig, weil die Pakete alle unterschiedlich groß, schwer und geformt seien. Kleine, leichte Pakete und runde oder längliche Sendungen legen die Mitarbeiter zum Beispiel auf gelbe Plastikschalen, damit die Post später nicht aus den Kurven des Förderbandes fliegt.

Im Moment sind laut Paketzentrumsleiter Lars-Peter Wierth pro Schicht 150 Leute eingesetzt, bei drei Schichten in 24 Stunden. Das sei doppelt so viel Personal wie sonst.

Alte Etiketten machen Scannern Probleme

Gleich hinter der ersten Kurve laufen die Pakete durch einen Scanner. Es leuchtet kurz rot auf, dann hat das System anhand des Barcodes auf dem Sendeetikett erkannt, wo das Paket später hingehen soll. Das Fördersystem schickt es dann auf dem kürzesten Weg zu dem Tor in der Halle, wo es später ein Lkw abholt.

Zwei Meter pro Sekunde legen die Sendungen zurück. Probleme bekommt die Technik, wenn zum Beispiel bei einer Retoure oder einem wiederverwendeten Paket noch ein altes Etikett draufgeklebt ist.

„Der Scanner weiß dann nicht wohin damit und möglicherweise wandert das Paket dann bei uns hin und her“, so Wierth. Mit Langläuferanalysen und modernem Datentracking versucht die Post, solche Probleme zu beheben.

Tagsüber in die Welt, nachts nach Schleswig-Holstein

„Siebeneinhalb bis fünfzehn Minuten braucht ein Paket vom Auflegen auf das erste Band bis ins Zieltor“, sagt Tornow. Auf einer türkisfarbenen Rutsche kommen dort die Pakete auf die letzten Meter Fließband gepurzelt. „PZ43 Bochum“ steht darüber, rechts daneben hängt ein Schild mit der Aufschrift „Kiel 2.-2“ und dem Bild eines Burgers. „Tagsüber gehen die Pakete von Schleswig-Holstein in die Welt“, erklärt Wierth. Ein Paket wird von diesem Tor aus ins Ruhrgebiet geliefert.

„Abends stellen wir auf die Feinverteilung für die Zustellung in der Region um.“ Dann geht es für die Sendungen von hier nach Kiel-Gaarden. Und der Burger? Der sei ein Piktogram, das für die Zieltore nach Kiel stehe, das vereinfache den Mitarbeitern, die Sperrgut auf Rollwagen herumfahren, sich zurechtzufinden, auch wenn sie nicht gut deutsch können. Im Paketzentrum arbeiten Menschen mit 20 verschiedenen Nationalitäten.

Hunderte Lkws fahren auf dem Hof ein und aus

Nebenan wird in einem Lagezentrum per Kamera und Steuerungssystem die Ein- und Ausfahrt der Lkws koordiniert. Auf dem Bildschirm sieht Schichtleiter Christian Becker farblich markiert, welche Tore gerade frei sind.

Grün heißt, es ist noch Platz. Gelb bedeutet, der Ladevorgang ist gleich fertig. 242 Lastwagen gehen von hier ab, hinzu kommen 166 Zusteller, die früh morgens die Pakete für Schleswig-Holsteiner abholen. „Manchmal denkt man, die Schlange endet nie“, sagt Becker.

