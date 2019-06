Borgstedt.

„Mit unserem neuen Verteilzentrum in Borgstedt schaffen wir im Norden die Voraussetzung für das Angebot Same Day Delivery“, sagte Unternehmenssprecherin Nadiya Lubnina.

Borgstedt wird bundesweit nördlichstes Amazon-Verteilzentrum

Groß war die Freude, als der Online-Riese Amazon Ende März bekannt gab, in Borgstedt bei Büdelsdorf sein bislang nördlichstes Verteilzentrum in Deutschland zu errichten. Mit Amazon, schwärmte Kai Lass, Chef-Wirtschaftsförderer des Kreises Rendsburg-Eckernförde, sei die Mitte Schleswig-Holsteins „aufgestiegen in die Champions League der Logistik-Standorte“.

Allein 20 Millionen Euro nimmt der Projektentwickler für Grundstückskauf und Hallenbau in die Hand. Hinzu kommen die Investitionen, die Amazon in die technische Ausrüstung des Zentrums stecken wird.

Zeitfenster für Amazon-Bestellungen soll größer werden

Noch, so betont die Sprecherin, gebe es keine konkrete Entscheidung, doch arbeite Amazon „intensiv daran, immer besser auf die Wünsche der Kunden einzugehen“. So soll sich in der ersten Phase nach dem Start des Verteilzentrums in Borgstedt zunächst das Zeitfenster für Bestellungen vergrößern, in dem eine Zustellung am Folgetag gewährleistet ist.

Die Gewerkschaft Verdi jedoch verfolgt das Projekt mit Argwohn – auch, weil Amazon sich trotz massiver Proteste einem Tarifvertrag noch immer verweigert. Auf den ersten Blick ist die Bezahlung nicht schlecht, zumal die angebotenen Jobs keiner formellen Ausbildung bedürfen.

Amazon zahlt 11,37 Euro die Stunde

Das Unternehmen gibt an, seinen Mitarbeitern im Verteilzentrum 11,37 Euro die Stunde zu zahlen. Damit hält sich Amazon exakt an den Lohn- und Gehaltstarifvertrag der Logistikbranche in Schleswig-Holstein: „Die Löhne für unsere Mitarbeiter sind wettbewerbsfähig und liegen am oberen Ende dessen, was in vergleichbaren Jobs bezahlt wird“, sagt die Sprecherin.

Doch damit will sich Lars-Uwe Rieck, Fachbereichsleiter Postdiente, Transport und Logistik bei Verdi Nord nicht zufriedengeben: „Wichtig ist doch, wie es mit anderen Leistungen aussieht, mit Urlaub, Urlaubsgeld, vermögenswirksamen Leistungen oder Zuschlägen für Überstunden.“

Verdi kritisiert intransparente Angaben

Konfrontiert mit diesem Punkt bleibt das Unternehmen eher schwammig. Sprecherin Lubnina: „Mitarbeitern, die bei Amazon angestellt sind, bieten wir 28 Tage Urlaub bei einer 35-Stunden-Woche, sie erhalten Überstundenzuschläge, Weihnachtsgeld, einen Zuschuss für Bruttolohnumwandlung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung und eine Lebensversicherung.“

Hinzu kämen weitere Extras bis hin zu Amazon-Aktien und dem „Career Choice Programm“, über das bis zu 95 Prozent an Kursusgebühren und Literaturkosten übernommen würden. Rieck kritisiert diese Aufzählung als „intransparent“ und schiebt die Frage nach: „Wenn Amazon so ein guter Arbeitgeber ist, warum wendet der Konzern dann nicht den Tarifvertrag an?“

Anforderungsprofil "leicht erfüllbar"

Ein großes Thema ist die Amazon-Ansiedlung für das Jobcenter des Kreises Rendsburg-Eckernförde: „Wir unterstützen die Vermittlung von zunächst 100 Arbeitskräften für den Drei-Schicht-Betrieb“, sagt Geschäftsführer Gerhard Seibert. Dabei gehe es bislang jedoch nicht um Zusteller, sondern ausschließlich um Mitarbeiter, die direkt im Verteilzentrum arbeiten. Angestellt würden diese allerdings nicht bei Amazon direkt, sondern bei einem Personal-Dienstleister.

Das Anforderungsprofil bezeichnet Seibert als „relativ leicht erfüllbar“. Gefordert seien unter anderem solide Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch, einfache Computerkenntnisse, Zuverlässigkeit und die gesundheitlichen Voraussetzungen, um Pakete bis zu 15 Kilo tragen zu können. Mit diesem Profil, so Seibert, biete das Verteilzentrum gute Chancen, Langzeitarbeitslose und auch Flüchtlinge in Lohn und Brot zu bringen.

Mitarbeiter "vorübergehend bei Partnern angestellt"

Amazon räumt zwar ein, dass Mitarbeiter auch bei „Partnern“ angestellt würden, doch sei dies nur vorübergehend: „Wir planen, alle Mitarbeiter zu übernehmen.“ Im Übrigen erhalte das Personal, das bei Partnern angestellt sei, den „gleichen Stundensatz und die gleichen Zuschläge“.

Wettbewerb um die "letzte Meile"

Noch kritischer bewertet Verdi die Lage der Zusteller. Nach Einschätzung von Rieck ist Borgstedt ein weiterer Baustein in der Strategie von Amazon, sich auf der sogenannten letzten Meile durch „Eigenzustellung“ unabhängig zu machen von den Paket-Riesen DHL oder Hermes.

Um die in Spitzenzeiten erwarteten 1600 Auslieferungsfahrten pro Tag zu organisieren, will Amazon mit regionalen „Zustellpartnern“ zusammenarbeiten. Was die ihren Mitarbeitern zahlen, bleibt im Dunkeln, zumal Kurierdienste Transportaufträge von Amazon häufig an Subunternehmen weitergeben, die die Arbeit nicht selten an weitere Unterfirmen durchreichen. Rieck: „Das System von Amazon bei der Paketzustellung lädt zu Auswüchsen förmlich ein.“

Amazon Flex: "Nur als Nebenverdienst gedacht"

Unter dem Label „Amazon Flex“ setzt der Konzern auch auf Einzelpersonen mit Gewerbeschein, die als Zusteller für eine Vier-Stunden-Schicht 68 Euro erhalten. 17 Euro die Stunde – keine schlechte Bezahlung, so scheint es. Doch das Bild wird grauer, wenn man berücksichtigt, dass alle Kosten – vom Sprit über Autoverschleiß bis zu Versicherungen – vom „Zustellpartner“ selbst zu tragen sind. Der Konzern beschwichtigt: Gedacht sei „Amazon Flex“ lediglich als Nebenverdienst in Metropolen.