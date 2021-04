Kiel

Mieter in Schleswig-Holstein leiden schon heute unter weiter steigenden Nebenkosten: Die „zweite Miete“, wie sie genannt wird, zieht an. Zu den Kosten zählen beispielsweise Grundsteuer, Wasser und Müllabfuhr, aber auch die Heizkosten.

Sie stiegen allein in der „Heizsaison“ 2019 bei Gas um 2,9 Prozent, wie der Deutsche Mieterbund errechnet hat, bei Öl ist es etwas weniger, bei Wärmepumpen aber viel mehr. Mieter müssen im Durchschnitt 2,17 Euro pro Quadratmeter und Monat für Betriebskosten zahlen.

Bei den großen Wohnungsbauunternehmen, die im Verband VNW sind, kommen die Mieter mit 1,47 Euro pro Quadratmeter etwas günstiger weg. Doch auch die hohen Strompreise im Norden erhöhen die Belastung.

Strompreis ist stark angezogen

In größeren Wohnanlagen wird der „Allgemeinstrom“, also das, was für Treppenhausbeleuchtung und Aufzüge verbraucht wird, oft gemeinsam eingekauft, wie VNW-Direktor Andreas Breitner sagt. „Die Mieter wiederum schließen für das, was sie an Strom in ihrer Wohnung benötigen, einen eigenen Stromliefervertrag ab“, so Breitner weiter.

„Mit wem und wie preissensibel sie dabei sind, ist allein ihre Entscheidung. Der Strompreis, auf den die Vermieter keinen Einfluss haben, ist seit dem Jahr 1998 um 86 Prozent gestiegen.“ Hinzu komme, dass sich der Strompreis aus verschiedenen Komponenten zusammensetze. „Dabei machen Steuern, Abgaben und Gebühren – also die Staatsquote – rund 80 Prozent des Strompreises aus.“

Lesen Sie auch: Deshalb hat Schleswig-Holstein die zweithöchsten Stromkosten

Mehr Stromkosten heißt weniger Miete

Doch auch der Grundeigentümerverband Haus & Grund schlägt Alarm: „Auch unsere Mitglieder sind betroffen; sowohl die selbstnutzenden Eigentümer als auch die Vermieter“, sagt Alexander Blažek von Haus & Grund Schleswig-Holstein, der betont, dass die tragende Säule des Wohnungsmarktes im Land die mittelständischen Vermieter seien.

Die Eigentümer müssten die steigenden Stromkosten aus eigener Tasche bezahlen. Für die Vermieter sei aber auch von Interesse, dass bei den steigenden Stromkosten weniger für die Miete übrig bleibe, so Blažek. Dabei sollten Vermieter für den Klimaschutz doch in Erneuerbare Energien investieren. „Das kostet Geld und lässt sich kaum über die Mieter refinanzieren, wenn die Mieter immer mehr Geld für Strom ausgeben müssen.“

Breitner: Steuern und Abgaben senken

Doch was müsste geschehen? Hier liege durchaus Potenzial, wie eine Sprecherin des Mieterbundes erklärt: Beim Strom könne ein durchschnittlicher Haushalt im Mehrfamilienhaus pro Jahr rund 320 Euro sparen.

Andreas Breitner sieht vor allem die Politik am Zug: „Wir brauchen so rasch wie möglich eine Senkung von Steuern, Abgaben und Gebühren.“ Vor allem die EEG-Umlage müsse reduziert werden, weil deren ungleiche Verteilung die Mieterinnen und Mieter über Gebühr belaste. Das kommt der stromintensive Wirtschaft zugute.

„Um die Stromkosten der Bewohnerinnen und Bewohner zu senken, müssen Wohnungsunternehmen effiziente Mieterstrommodelle umsetzen können“, schlägt Breitner vor. Ziel sei, Strom und Wärme-Energie vor Ort im Wohnquartier umweltfreundlich, etwa durch Solar- oder Geothermie, selber zu erzeugen und günstig an die Mieterinnen und Mieter verkaufen zu dürfen.

Breitner: „Die Bundesregierung ist nach 15 Jahren Debatte endlich dabei, steuerliche Hemmnisse zu beseitigen. Damit würde eines der größten Hindernisse für Wohnungsunternehmen, Solaranlagen auf den Dächern ihrer Wohngebäude zu installieren, wegfallen. Das wäre ein Riesenschritt.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Debatte um CO2-Preis

Doch auch die Debatte um den künftigen CO2-Preis in Berlin macht den Eigentümern Sorgen. „Es gibt Forderungen, etwa von den Grünen, dass nur Vermieter diese Abgabe leisten sollen“, sagt Blažek. Damit sollten Vermieter gezwungen werden, auf fossile Energieträger zu verzichten.

„Das ist ein Dilemma, weil hier viel investiert werden müsste, wenn zum Beispiel eine Ölheizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht würde.“ Grundsätzlich sei der CO2-Preis der richtige Weg. Sollte der Vermieter den CO2-Preis aber allein tragen müssen, habe der Mieter weniger Anreiz sparsam zu heizen. Das wäre schlicht ein „Paradigmenwechsel“.

Der Mieterbund sieht das anders: Keine zusätzliche Belastung für die Mieterinnen und Mieter, fordert Mieterbund-Präsidentin Melanie Weber-Moritz. „Dies wäre gerade jetzt in der Krise, in der viele Menschen an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit und darüber hinaus geraten, absolut verfehlt.“ Der CO2-Preis für Heizungen solle vollständig von den Vermietern übernommen werden. Die Mieter könnten nicht beeinflussen, welcher Art ihre Heizungsanlage ist. Diese Entscheidung liege allein beim Vermieter.