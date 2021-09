Sehestedt

Die Denker und Wulf AG mit Sitz in Sehestedt zählt zu den bedeutendsten Windparkentwicklern im Norden. Vorstandschef Torsten Levsen beklagt einen riesigen Genehmigungsstau – und fürchtet, dass der Landesregierung einmal mehr vor Gericht die Regionalplanung um die Ohren fliegt.

Der Energiewendeminister spricht von Aufbruch in der Windkraftbranche. Ist das auch Ihr Gefühl?

Torsten Levsen: Leider sieht die Realität anders aus. Der Korken ist raus, aber der Flaschenhals bleibt. Beim LLUR in Flintbek stapeln sich die Anträge. Ich bin etwas enttäuscht von der Landesregierung, dass sie sich nicht auf diesen Ansturm vorbereitet hat. Denn der war ja zu erwarten. Die Mitarbeiter, die Herr Albrecht versprochen hat, sind nicht dort angekommen, wo die Engpässe sind. Wir arbeiten derzeit an Anträgen für mindestens zehn Windparks. Da ist es schon frustrierend, wenn uns schriftlich mitgeteilt wird, dass diese Anträge dann ohne Bearbeitung in der Behörde Staub ansetzen. Sorge bereitet uns vor allem das knappe Zeitfenster. Für den Fall, dass die Genehmigungen nicht kommen, bevor die Regionalplanung vor Gericht kippt, war der ganze Aufwand vergebens.

Sie erwarten, dass die Regionalplanung kippt?

Ja, nach juristischer Prüfung müssen wir dies befürchten. Es wurden in einer Analyse fachliche Fehler gefunden.

Befürchten Sie also einen erneuten Ausbaustopp?

Im schlimmsten Fall kann es wieder dazu kommen, aber bis dahin könnten mit dem nötigen Nachdruck Genehmigungen für 4000 Megawatt in Schleswig-Holstein erteilt und somit kontinuierlich weiter an der Energiewende gearbeitet werden.

Was bedeutet der Antragsstau für Ihr Unternehmen wirtschaftlich?

Zum einen verzögert sich die Projektrealisierung. Unser Risiko steigt massiv. Die Kosten der Anträge oder Gutachten gehen verloren. Die Gutachten, die heute je nach Projektgröße zwischen 200 000 und 500 000 Euro kosten, können über die Wartezeit hin veralten.

Kann Schleswig-Holstein die geplanten zehn Gigawatt Windleistung bis 2025 noch erreichen?

Das wird knapp. Wir müssen dafür dringend etwas tun – schönreden reicht nicht. Natürlich gibt es auch Genehmigungen. Aber wir hatten auch fünf Jahre Stau und somit einen riesigen Nachholbedarf. Meine große Sorge ist, dass die Regionalplanung für ungültig erklärt wird. Dann haben wir erneut eine große Verunsicherung. Für mich ist weniger die Frage, ob das passiert, sondern nur wann.