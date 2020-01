Strompreis-Rabatt für Anwohner?

Kiel

"Die Windenergie an Land muss als Übergangstechnologie betrachtet werden", erklärt Reinhold von Eben-Worlée auf dem Parlamentarischen Abend der Erneuerbaren-Energie-Branche am Mittwoch im Kieler Landeshaus. Der Hamburger Chemieunternehmer begründet diese Aussage mit "Mängeln" der Windenergie: Herausforderungen beim Rückbau alter Anlagen sowie Belastungen für Anwohner und Tierwelt.

Das sorgt im vom Bundesverband Windenergie (BWE) und von der Unternehmensgruppe Arge Netz eingeladenen Publikum für Unruhe, beschreibt aber ein Problem der Energiewende: Die Akzeptanz in der Bevölkerung muss erhöht werden. Horst Leithoff, Landesvorsitzender des BWE, bringt einen günstigeren Stromtarif für Anwohner von Windkraftanlagen ins Spiel.

Seiner Vorstellung nach würden die Menschen den Strom direkt von "ihrer Windmühle" beziehen. Durch entsprechend geringere Netzbelastung und niedrigere Durchleitungskosten sei der Rabatt "logisch". Die Anlagen seien nicht zu übersehen und - trotz Einhaltung der Auflagen - auch nicht ganz zu überhören. "Deswegen brauchen wir einen Ausgleich für die Belastungen", so Leithoff.

Anwohnerprämie ist keine Option

Eine Anwohnerprämie, wie kürzlich von der SPD gefordert, ist für Stephan Frense, Geschäftsführer von Arge Netz, keine gute Lösung: "Das klingt irgendwie gekauft, wie ein Pflaster." Insgesamt müsse die Energiewende ein ganzheitlicher Prozess sein, der Bürger, Investoren und Hersteller mitnehme. Leithoff schlägt eine Informationskampagne der Landesregierung vor, "die über Vorteile und Chancen der Windenergie aufklärt."

Noch besser wären nach Ansicht von Leithoff und Frense Beteiligungen der Anwohner an Bürgerwindparks. Dafür benötige man aber wieder attraktivere Rahmenbedingungen. Dadurch, dass sich Investoren mit dem niedrigsten Angebot in Ausschreibungen um den Bau der Anlagen bewerben müssen, gebe es weniger Bürgerwindparks. "Die Menschen brauchen sichere Geldanlagen", so Leithoff.

Windenergie-Branche braucht Planungssicherheit

Ein weiterer Aspekt ist den beiden Branchenvertretern wichtig: mehr Planungssicherheit. Die Windenergie blickt auf ein schwieriges Jahr zurück, 2019 wurden erstmals seit zwei Jahrzehnten weniger statt mehr Anlagen ans Netz angeschlossen. In den vergangenen Jahren seien im vierstelligen Bereich Arbeitsplätze in der Branche verloren gegangen, erklärt Leithoff.

Mit den Fachkräften kommt auch Wissen abhanden. "Im Bereich der Herstellung ist das Know-how unwiederbringlich verloren gegangen", sagt Klaus Kramer, Sprecher von Arge Netz. Um einen Arbeitsplatzabbau im Bereich der Projektgesellschaften und Betreiber zu verhindern, brauche es dringend neue Aufträge. Kramer ist jedoch zuversichtlich, dass der Ausbau der Windenergie mit dem dritten Entwurf der Regionalplanung wieder vorangeht. Bis zum Jahresende werde es wieder einen rechtssicheren Rahmen für die Windenergie in Schleswig-Holstein geben.

