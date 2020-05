Wind-Prämie kann Gegner kaum überzeugen

Kiel

Auf Skepsis bei vielen Betroffenen stößt in Schleswig-Holstein die Initiative von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), Bürger stärker an den Erträgen von Windkraftanlagen zu beteiligen. Um den Widerstand gegen neue Windräder zu verringern, schlägt der Minister laut einem Eckpunktepapier eine Abgabe an die Kommunen und vergünstigte Stromtarife für Anwohner vor.

Die Betreiber von Windparks sollen für neue Anlagen jedes Jahr eine verpflichtende Zahlung an die Gemeinde leisten oder dies anbieten – und zwar mindestens 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Je nach Standortgüte und Stromertrag rechnet das Ministerium mit einer Zahlung des Betreibers an die Kommune von rund 20 000 Euro pro Jahr – die Kommunen sollen damit machen dürfen, was sie wollen.

Stromkunden sollen bis zu 200 Euro sparen

Wenn die Windpark-Betreiber wollen, sollen sie zudem selbst oder über Stromanbieter, etwa Stadtwerke, günstige Bürgerstromtarife anbieten können. Diese sollen höchstens 90 Prozent des örtlichen Grundversorger-Tarifs betragen, heißt es weiter im Papier. Stromkunden könnten so 100 bis 200 Euro pro Jahr sparen.

„Das ist bestimmt kein Durchbruch, sondern ein weiteres Stück im Flickenteppich“, sagt Susanne Kirchhof von der Initiative „Vernunftkraft“, die dem massiven Ausbau der Windenergie kritisch gegenübersteht. „Warum wollen die Leute die Anlagen nicht? Weil sie sich vom Lärm und vom Schattenwurf belästigt fühlen“, so Kirchhof weiter.

Altmaiers Initiative würde höchsten dazu führen, das „mafiöse Strukturen“ entstehen. „Bis zu welcher Entfernung soll es denn Entschädigung geben“, sagt sie. Die Politik solle lieber Schutzmaßnahmen verbindlich festlegen.

Für Anwohner ist es eine "Mogelpackung"

In Ostholstein wohnt Holger Diedrich bei Gosdorf genau 680 Meter von der nächsten Winkraftanlage entfernt, weitere sollen noch dazukommen. „Das ist eine Mogelpackung“, steht für ihn bei Altamiers Vorstoß fest. „90 Prozent vom Grundversorgertarif soll der Strompreis ausmachen, es ist wirklich nicht schwer, da so einen günstigeren Tarif zu finden.“ Mit einer Ersparnis von 100 bis 200 Euro im Jahr könne man keine Anlieger überzeugen.

Aus Studien wisse man, dass der Wert einer Immobilie durch die Windkraftanlagen um fünf bis 30 Prozent sinke. „Da reichen die Vergünstigungen beim Strompreis für nichts.“ Auch für die Kommunen sei der Anreiz begrenzt, sagt Diedrich, der selbst im Gemeinderat sitzt. „Da fließt ja jetzt schon die Gewerbesteuer. Das ist einfach zu durchsichtig.“ Der Ostholsteiner empfiehlt einen Blick nach Dänemark, wo die Anlieger von Windparks „richtig“ entschädigt werden.

Am Ferienhof stehen Windkraftanlagen

Energiewende und naturnaher Tourismus – diesen Konflikt verkörpert Clemens Rahlf sozusagen in einer Person. Er sagt: „Ich bin ein absoluter Sonderfall“. Denn der 31-jährige Kaufmann betreibt auf Fehmarn einen Ferienhof mit 16 Wohnungen und ein paar Camping-Stellplätzen, erhält aber gleichzeitig Pachteinnahmen für zwei Windmühlen, die auf dem Land stehen, das sein Bruder vom Vater geerbt hat.

Zurzeit herrscht auf dem Hof tote Hose, doch außerhalb des Corona-Ausnahmezustandes ist sein Ferienziel beliebt – vor allem bei Städtern mit Sehnsucht nach Ruhe und Ostseestrand. Und das, obwohl 600 Meter vom Hof entfernt die erste von insgesamt 21 Anlagen dreier Windparks steht, zu denen auch die beiden Mühlen gehören, von denen Rahlf die Hälfte der Pachteinnahmen erhält.

Die Windanlagen klingen wie Autobahnrauschen

„Wenn der Wind von Südost kommt, dann staunen die Gäste schon, dass man hier so etwas hört wie ein Autobahnrauschen“, sagt Rahlf. Doch er und seine Gäste haben sich arrangiert mit den Windanlagen, die zum Teil seit über 20 Jahren hier stehen.

Ein Horror wäre aus seiner Sicht, wenn die alten Anlagen, wie seit Jahren geplant, durch größere ersetzt würden, denn die wären dann bis zur Rotorspitze nicht mehr 100 sondern 150 Meter hoch. Die Auswirkungen für seinen Hof wären fatal, so Rahlf. Eine Entlastung beim Strompreis könne den dadurch entstehenden Verlust „nicht annähernd“ ausgleichen.

Landesregierung Branche nicht begeistert

Die schleswig-holsteinische Landesregierung und die Windkraftbranche im Norden reagieren verhalten auf den Windkraft-Vorstoß des Bundeswirtschaftsministers. „Nach viel zu langem Zögern“ habe Altmaier nun endlich einen neuen Vorschlag für eine Windenergieabgabe an die Standortgemeinden gemacht, so Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Nun müsse „Schwung in dieses Thema kommen, und zwar einheitlich und unbürokratisch“. Um das bundesweite Ausbauziel von 65 Prozent erneuerbare Energien noch zu erreichen, sei eine umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nötig.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) begrüßt, dass sich die Bundespolitik „endlich diesem wichtigen Thema widmet“, fürchtet aber auch Rentabilitätsprobleme: „Es muss nun geprüft werden, ob eine pauschale Abgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Gemeinden wirtschaftlich in allen Projekten abbildbar ist“, sagt Marcus Hrach, Geschäftsstellenleiter des BWE Schleswig-Holstein.

Zu berücksichtigen sei insbesondere der im Norden hohe Anteil von Bürgerwindpark-Projekten. Bei den Linken fällt Altmaiers „Placebo-Vorschlag“ glatt durch: Mehr Akzeptanz lasse sich mit 20 000 Euro im Jahr nicht herstellen.

Autoren: Ulrich Metschies und Florian Hanauer