Kiel.

Höchst unterschiedlich wird es je nach Branche dauern, bis die Geschäfte nach dem Ende des Lockdowns wieder normal laufen. Während die Industrie glaubt, bis 2022 könnte Normalität einziehen, rechnet das Gastgewerbe mit einer relativ schnellen Erholung. Im Einzelhandel ist die Lage anders: Eine Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität wird es dort zum Teil wohl gar nicht mehr geben.

In einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung aus München rechnet der bundesweite Einzelhandel damit, dass es noch 9,1 Monate dauern werde, bis sich die Geschäftslage normalisiert.

Anzeige

Maskenpflicht könnte es weiter geben

Eine solche Prognose ist für den Handelsverband Nord nicht angebracht: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden wir in einigen Bereichen gar nicht mehr zurückdrehen können. Das Online-Shopping verbreitet sich immer weiter“, sagt Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord. Selbst wenn der Lockdown aufgehoben werden sollte, stelle sich die Frage, was dann komme: Eine Maskenpflicht werde es wohl weiter geben, was das Einkaufsvergnügen beeinträchtige und das kurze, gezielte Einkaufen fördere.

„Ich teile die Meinung vom Handelsverband“, sagt Knud Hansen, Chef vom Intersport Knudsen und Vizepräsident der IHK zu Kiel. „Jeden Tag, an dem die Geschäfte geschlossen sind, lernen die Verbraucher mehr, online zu bestellen. Es wird keine Normalität mehr geben.“ Hansen wird deutlich: „Die großen Player im Online-Handel tragen wenig zum Gemeinwohl unserer Gesellschaft bei. Wer schafft Ausbildungsstellen? Wer unterstützt die lokalen Sportvereine? Wer fördert das Gemeinwohl?“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Menschen sind gesellig und werden zurückkommen

Man werde aber mit der neuen Normalität leben müssen, stellt Hansen fest. Das sieht auch Karsten Bärschneider, Centermanager vom Sophienhof, so: „Es wird schwierig, in einigen Branchen besonders. Wir werden in den Städten vielleicht nicht mehr einen so hohen Anteil an Textil- und Schuhgeschäften haben. Aber die Menschen sind gesellig und werden wieder in die Städte kommen“, ist er überzeugt. Es müssten neue Geschäfte dazukommen, oder Arztpraxen in die Einkaufszentren einziehen. Allerdings würden die Mieten dann nicht mehr so hoch sein, wie es bislang der Fall war.

Viel schneller könnte die Erholung in der Gastronomie gehen: Eine Woche habe es gedauert, sagt Stefan Scholtis, Dehoga-Vorsitzender, bis die Gäste nach dem ersten Lockdown wieder zurück in die Lokale kamen. Das werde auch nach dem zweiten Lockdown schnell gehen. Einige Monate werde es dagegen dauern, bis die Betriebe selbst die Auswirkungen der Corona-Krise wirtschaftlich überstanden hätten – und einige würden auch nicht bestehen können.

Nachfrage bei Sparkasse zieht an

In der Industrie glauben viele Unternehmen an die Rückkehr Normalität, auch wenn das dauere. „Die Folgen der Pandemie im Schiffbau werden bis ins Jahr 2022 spürbar sein“, sagt beispielsweise ein Sprecher von German Naval Yards in Kiel. Die Werften seien weniger vom Lockdown betroffen als von Auftragsaussetzungen und Verzögerungen, die ihre Ursache in der weltweiten Wirtschaftskrise haben. Zudem gebe es im Schiffbau sehr lange Vorlaufzeiten.

Die Nachfrage zieht schon jetzt etwas an, das hat man bei der Förde Sparkasse in Kiel an den Anfragen nach persönlichen Terminen bemerkt. „Wir vermuten, dass die Zahlen nach dem Ende des Lockdowns noch einmal deutlich steigen und sich relativ schnell einem normalen Niveau annähern werden“, sagt Sprecher André Santen. Für die Kieler Volksbank sieht Vorstandssprecher Berndt Schmidt Beieinträchtigungen bis ins nächste Jahr.

Lesen Sie auch: Kommentar von F. Hanauer – Nie wieder normal

Nicht so schnell, wie im Herbst gehofft

Mit Blick auf Impfgeschwindigkeit, Mutationen und Ansteckungsmöglichkeiten müsse man für 2021 jedenfalls mit den Corona-Folgen rechnen, sagt Uli Wachholtz, Präsident des UV-Nord. Bei den Unternehmen würden die Eigenkapitalverluste aber noch Jahre nachwirken. Dass die Lage im Einzelhandel besonders schwer ist, sieht auch die IHK zu Kiel. „Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein wird sich nicht so schnell erholen, wie wir im Sommer und Herbst noch gehofft haben“, sagt Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer. „Ob sich die Geschäfte nach sechs, neun oder zwölf Monaten vollständig normalisiert haben werden, ist sehr betriebs- oder branchenspezifisch.“ Zumindest seien es nicht Jahre.

In Monaten beziffern will der DGB Nord die Erholung nach dem Lockdown nicht. Für Vize-Vorsitzenden Uwe Schlüter hingen alle Öffnungsszenarien an der Entwicklung der Pandemie, den Fortschlitten der Impfkampagne und der Situation in den Krankenhäusern ab.