Buchholz will Sonntagsöffnung im Einzelhandel

Kiel

Geschäfte im Einzelhandel, die kleiner als 800 Quadratmeter sind, sollen voraussichtlich ab kommender Woche in Schleswig-Holstein wieder öffnen können. Die Details wird die Jamaika-Koalition am Donnerstag im Kabinett besprechen, dazu gehört etwa, wie viele Personen ein Geschäft betreten können oder welche Vorschriften es für Wartende vor den Läden gibt.

Mit den Regelungen, die Bund und Länder vereinbart haben, ist Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) „nicht völlig zufrieden“, wie er im Gespräch mit kn-online erklärt. „Aus Sicht der Wirtschaft ist das ein sehr restriktives Paket“, sagt der Minister. „Mir wäre wohler gewesen, wir hätten eine klare Lösung gewählt mit einem anderen Maßstab, etwa der Höchstzahl an Personen pro Quadratmeter.“

Anzeige

Buchholz : Ich hätte das anders geregelt

Ein Ziel der 800-Quadratmeter-Grenze ist, dass Einkaufstraßen nicht zu voll werden sollen. Doch auch viele kleine Geschäfte können eine Fußgängerzone füllen. „Das sehe ich genauso“, sagt Buchholz. „Ich hätte das anders geregelt.“ Auch in Shopping-Centern, die eigentlich ganz geschlossen werden sollen, gebe es Lebensmittelhändler, die noch geöffnet seien und Geschäfte unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Diese müssten auch öffnen können.

Weitere KN+ Artikel

Buchholz bedauert zudem, gerade für Schleswig-Holstein, dass der Tourismus in keiner Weise angefahren werden könne. „Im nächsten Schritt wäre es schlau, die Gastronomie mit Einschränkungen wieder zu öffnen und auch die Nutzung von Zweitwohnungen wieder zu gestatten. Das werden wir intern beraten“, kündigt er an.

Deutliche Lockerungen bis zu den Sommerferien

Eine Möglichkeit für den Tourismus könnte zum Beispiel sein, in Hotels nur jedes zweite Zimmer zu belegen oder auch Etagen frei zu lassen, damit Abstand gehalten werden könne. „Ich kann mir vorstellen, dass wir da bis zu den Sommerferien deutliche Lockerungen sehen. Am schwierigsten wird es, den Tagestourismus zu steuern, da der kaum zu kontrollieren ist.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Offen ist noch, ob die Kunden tatsächlich wieder zum Einkaufen in die Geschäfte kommen. „Das ist eine Frage der Psychologie des Konsumenten“, findet Buchholz. „Ich bin deshalb sehr dafür, dass die Geschäfte auch am Sonntag öffnen, damit es nicht zu einer Verdichtung am Samstagvormittag in den Einkaufsstraßen kommt.“ Auch dies werde innerhalb der Koalition zu beraten sein.

Bei allen schrittweisen Lockerungen mahnt aber auch der Wirtschaftsminister: „Nach wie vor gilt es, die Pandemie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Schließlich gelte es ja gerade Bilder, wie sie aus Norditalien oder den USA kommen, zu vermeiden.