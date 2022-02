Nach langem Aufschwung steckt der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern in der Krise. Der wichtigste Industriezweig des Landes muss sich neu orientieren, um zu überleben. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht dafür Chancen. Bei seinem Besuch in Wismar kündigt er Hilfe an.