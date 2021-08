Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein mit Licht und Schatten

Kiel

Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich positiv entwickelt, in Deutschland insgesamt aber relativ an Gewicht verloren. Nach Angaben des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) sank der Anteil des Landes am deutschen Bruttoinlandsprodukt von der deutschen Einheit bis 2018 von 3,2 auf 2,8 Prozent. Erst danach stieg er wieder auf 2,9 Prozent.

Diese jüngste Entwicklung sei darauf zurückzuführen, dass vom wirtschaftlichen Abschwung des Jahres 2019 und der nachfolgenden Corona-Krise vornehmlich das eigentlich wachstumsstarke verarbeitende Gewerbe betroffen war, erläuterte der Leiter des IfW-Bereichs für Schwerpunktanalysen, Klaus Schrader. Da die Industrie im Norden weniger stark vertreten ist, waren demnach Wachstumseinbußen und pandemiebedingte Schrumpfungen im Land auch weniger ausgeprägt.

Erfolgreich der Globalisierung gestellt

Mit der insgesamt positiven Entwicklung der Wirtschaft im Norden seit den 2000-er Jahren bis zur Corona-Krise sank auch die Arbeitslosigkeit. Zudem habe sich die Wirtschaft erfolgreich der Globalisierung gestellt, sagte Schrader. So nahmen die Exporte beträchtlich zu, die Exportquote stieg ebenfalls steil.

Unter dem Strich wuchs das BIP aber seit den 2000-er Jahren langsamer als im Bundesschnitt. Auch verlor hochproduktive Industrie weiter an Bedeutung, während sich Schrader zufolge die Dominanz von Dienstleistungen mit relativ schwacher Produktivität verfestigte.

Auswirkungen auf Einkommen

Dies wirkt sich auf die Einkommen aus: „Das relativ hohe Gewicht von Niedriglohnbranchen und ein Defizit bei Vollzeitstellen führen dazu, dass die schleswig-holsteinischen Arbeitnehmerentgelte im Bundesländervergleich einen hinteren Platz einnehmen“, analysiert Schrader. Bei der Innovationsfähigkeit könne die Wirtschaft des Landes im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Strukturen im Mittelfeld der Bundesländer mithalten. „Es reicht jedoch bisher nicht dazu, einen Ausgleich für die schmale Industriebasis des Landes zu schaffen.“

„Es spricht vieles dafür, dass sich die Politik in Schleswig-Holstein verstärkt um die Pflege und Weiterentwicklung industrieller Kerne bemühen sollte“, resümierte der IfW-Experte. „Die Politik kann keine gewachsenen Strukturen ändern - ein solcher Versuch zulasten des Steuerzahlers wäre zum Scheitern verurteilt -, aber sie kann eine attraktive Infrastruktur sowie schnelle und unbürokratische administrative Entscheidungsprozesse bereitstellen.“ Zudem wäre es aus Schraders Sicht hilfreich, stärkere Synergien mit Hamburg zu entwickeln, die sich nicht nur auf den „Speckgürtel“ beschränken. Gleiches gelte für den Norden des Landes mit Blick auf Dänemark.

Von RND/dpa