Wo Karstadt-Häuser schließen könnten

Kiel

Ein Lächeln empfängt den Kunden in der Schreibwarenabteilung: „Kann ich Ihnen helfen?“ Freundlich waren die Mitarbeiter des Kieler Karstadt-Hauses eigentlich schon immer. Doch fast scheint es, als sei das Personal in diesen Zeiten besonders zuvorkommend. So als könnte es für ein bisschen mehr Umsatz sorgen. Umsatz, den der Konzern so dringend braucht.

Doch die Entscheidungen, die in diesen Tagen in der Essener Konzernzentrale getroffen werden, lassen sich durch starke Leistungen vor Ort und wohlmeinende Kundschaft nicht mehr beeinflussen. Der Konzern Galeria Kaufhof Karstadt ist ins Wanken geraten. Mit einem brutalen Sanierungspaket soll das Unternehmen wieder auf die Beine kommen, nachdem Corona ein Milliarden-Loch in die Kasse zu reißen droht.

Anzeige

Mindestens ein Drittel der insgesamt 172 Warenhäusern stünden vor der Schließung, hatte Frank Kebekus verkündet. Als Sachwalter im aktuellen Schutzschirmverfahren ist er der Mann, der im Konzern das Sagen hat. Insgesamt stünden 80 Häuser „im Feuer“. Welche der fünf Standorte in Schleswig-Holstein eine Zukunft haben und welche nicht? Darüber gibt es noch keine offiziellen Informationen. Insgesamt stehen rund 500 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Weitere KN+ Artikel

Wie es um die einzelnen Karstadt-Standorte steht

Kiel: Das Haus in der Landeshauptstadt startete 1973 am Alten Markt und wurde 2001 von Hertie auf Karstadt umgestellt. Mit mehr als 22 000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf sieben Etagen wird ein modernes Warenhaus-Sortiment angeboten. Rund 140 Menschen sind hier beschäftigt. Mit seiner Öffnung zur Holstentörn-Ladenpassage und zum Sophienhof setzt Kiel architektonisch Maßstäbe. Der Standort galt lange als Blaupause für das „Kaufhaus der Zukunft“. Allerdings sind die Millioneninvestitionen in das Kieler Haus inzwischen auch schon zehn Jahre her.

Neumünster: Hier sind die Sorgenfalten größer, auch wenn sich die Rahmenbedingungen überraschend zum Positiven geändert haben. Denn anders als geplant wird das Kaufhaus am Großflecken 2021 nun doch nicht abgerissen werden. Bislang gibt es vom Konzern keine Aussage, ob es in Neumünster weitergeht – trotz langer Geschichte: Nach Wismar und Lübeck hatte Rudolph Karstadt in Neumünster sein drittes Geschäft am Kuhberg 35 eröffnet, wo sich heute das Kundenzentrum der Stadtwerke befindet.

Das Geschäft lief so gut, dass er schon 1894 auf dem Nachbargrundstück ein größeres Geschäftshaus errichten ließ, das immer wieder erweitert wurde. Karstadt selbst gefiel es in Neumünster so gut, dass der Geschäftsmann für einige Jahre dort lebte, ehe er nach Kiel zog. An seinen heutigen Standort am Großflecken zog Karstadt nach der Fusion mit Hertie in den 90-er Jahren.

Lange Historie in Lübeck

Flensburg: Mit rund 11 000 Quadratmetern gehört die Filiale am Holm zu den mittelgroßen Warenhäusern des Konzerns. Dafür kann sie anders punkten: Flensburg ist der nördlichste Karstadt-Standort in Deutschland. 1968 öffnete das Kaufhaus, das damals noch zu Hertie gehörte. Seit 1996 ist es eine Karstadt-Filiale. 2010 wurde das Haus umfangreich modernisiert.

Lübeck: Mit der längsten Historie kann die Filiale an der Königstraße aufwarten, das es seit 136 Jahren gibt. 1884 eröffnete Rudolph Karstadt in der Hansestadt sein zweites Warenhaus. Das erste baute er 1881 in Wismar. In den Lübecker Standort hat der Konzern vor kurzem erst kräftig investiert, Karstadt Sport und Galeria Kaufhof 2019 unter einem Dach vereint.

Laut Verdi fehlt ein Zukunftskonzept

Bleibt noch der Blick auf Norderstedt. Hier gibt es Karstadt seit 1972. Das Geschäft war so erfolgreich, dass die Verkaufsfläche innerhalb von elf Jahren mehr als verdoppelt wurde. In den vergangenen Jahren mussten die Mitarbeiter allerdings immer wieder um ihren Arbeitsplatz bangen. Nachdem die Schließung 2009 abgewendet werden konnte, galt der Standort zwischenzeitlich immer wieder als stark gefährdet.

Niemand stelle infrage, sagt Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefsky, dass Corona eine riesige Lücke in die Kasse gerissen habe: „Aber dieser Lücke lässt sich schließen, da müssen die Eigentümer ran.“ Schuldig geblieben sei der Konzern Ideen für ein tragfähiges und nachhaltiges Zukunftskonzept.