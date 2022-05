In der Caravaning-Branche ist ein überraschender Deal zustande gekommen: Die Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen (VWN) und der Wohnwagen- und Reisemobilhersteller Hobby aus dem norddeutschen Rendsburg-Fockbek haben den vertraglichen Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt und in einem ersten Schritt für den Düsseldorfer Caravan-Salon Ende August einen von Hobby ausgebauten, großen Camper-Van auf Basis des VW Crafter angekündigt. Dem könnten auf lange Sicht später auch Aufbauten als teil- oder vollintegrierte Fahrzeuge folgen.

Aufgrund der aktuell schwierigen Lage in der Branche und den großen Lieferproblemen gerade auch im Stellantis-Konzern beim Fiat Ducato „haben wir nach einem alternativen Fahrgestell gesucht“, erklärt Bernd Löher, Geschäftsführer der Hobby-Werke. Und er freut sich über den neuen Kooperationspartner und das neue Basisfahrzeug. „Der Crafter bringt alle Features mit, die unsere Kunden bereits aus ihrem Pkw kennen und insbesondere im Bereich der Sicherheit schätzen.“

Fahrgestell künftig deutlich teurer als Fiat- und Citroën-Chassis

Klingt nachvollziehbar. Schließlich sind zuletzt auch zahlreiche andere Wettbewerber auf Basisfahrzeuge jenseits des Marktführers Ducato umgestiegen, was vor allem dem Ford Transit etliche neue Abnehmer bescherte. Überraschend an dem Hobby-Deal ist allerdings, dass das Unternehmen aus Schleswig-Holstein auf ein Fahrgestell setzt, das im Preisniveau deutlich über den bisher verbauten Fiat- und Citroën-Chassis liegt. Das lässt einen Wandel vermuten. „Für Hobby ist es der ideale Zeitpunkt für einen Ausbau des Portfolios und den Einstieg ins Premium-Segment der Campervans – eine der stark wachsenden Kategorien im Freizeitfahrzeug-Markt“, macht Bernd Löher keinen Hehl aus der Expansions-Strategie.

„Vanlife ist echter Lifestyle geworden“, hat auch VWN-Vorstandsmitglied Lars Krause erkannt, der die Vereinbarung unterzeichnete. Und er dürfte glücklich über die Zusammenarbeit mit Hobby sein. Bisher hatten sich nämlich bei den externen Ausbaufirmen bestenfalls kleine Hersteller mit überschaubaren Stückzahlen dem großen VW-Transporter angenommen, während das einstige Zwillingsmodell Mercedes Sprinter, nunmehr unter eigener Regie, bei seiner erfolgreichen Eroberungstour renommierte Marken wie Hymer, Carthago, Dethleffs, Bürstner, Eura Mobil und die Knaus-Tabbert-Marke Weinsberg als zum Teil neue Kunden erworben hat. Volkswagen bietet dafür zwar auch den hauseigenen VW Grand California auf Crafter-Basis an, der zeigte bei ersten Tests aber Schwächen im Ausbau.

Crafter soll Topmodell der Van-Reihe werden

Ob das die Hobby-Fendt-Gruppe – unter den Wohnwagen-Herstellern die Nummer eins in Europa, bei den Reisemobilen aber mit viel Luft nach oben – besser kann, wird sich zeigen. Deutlich anders als der von hellem Kunststoff-Mobilar dominierte Grand-California-Innenraum dürfte es in jedem Fall werden. Zwar verraten die Fockbeker noch nicht viel über den ausgebauten Crafter-Kastenwagen, da er aber als Maxia-Van bezeichnet wird – so zumindest der Arbeitstitel –, wird er analog zum Maxia-Wohnwagen das Topmodell der Van-Baureihen darstellen und sich ebenso an skandinavischer Hütten-Gemütlichkeit, smarter Funktionalität und minimalistischem Design orientieren.

Bernd Löher stuft den Crafter als Basisfahrzeug in puncto Fahrkomfort und Sicherheitssysteme sogar über dem Sprinter ein, muss aber mit dem gleichen Manko leben, dass der Transporter die entscheidenden Zentimeter zu schmal für ein Heck-Querbett in vernünftiger Länge ist. Das Premienmodell des Maxia-Vans basiert deshalb auf dem Crafter 680 mit Hochdach und langem Radstand, auf dem sich bei einer Gesamtlänge von 6,84 Meter leicht ein Einzelbetten-Grundriss verwirklichen lässt – in Deutschland ohnehin die beliebteste Anordnung im Heck.

Hobby stößt mit dem Maxia-Van natürlich in neue Preisdimensionen vor. Zwar machen die Norddeutschen dazu noch keine Angaben, doch dürften die Preise weder allzuweit unter noch allzuweit über den Tarifen für einen Grand California liegen. Und da beginnt die Preisliste bei knapp unter 70.000 Euro. Wer die zahlreichen Assistenzsysteme und Komfortfeatures des Crafters nutzen möchte und sich dazu noch ein paar Annehmlichkeiten für den Wohnraum gönnt, treibt den Endpreis des Camper-Vans schnell um die Kosten eines Kleinwagens in die Höhe.

Von Michael Lennartz/RND