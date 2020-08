Die Altersklassen der Eigentumswohnungen, die in Schleswig-Holstein zum Kauf angeboten werden, sind sehr unterschiedlich. Nur bei 14,8 Prozent Neubauten liegt der Anteil in Neumünster (17,8 in Kiel) und 33,8 Prozent stammten von vor 1969. In Kiel sind es sogar 44,2 Prozent, der Höchstwert im Land.