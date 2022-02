Itzehoe

Klein, kantig, eckige Fenster, gewölbtes Dach und Scheinwerfer wie Kulleraugen. Irgendwie süß. Der X-Bus sieht aus, wie Kinder gerne Autos malen. So käme der Trabi daher, würde er als Minibus neu geboren. Ob als Camper, Offroader, City-Flitzer oder Pickup: Dieses Leichtfahrzeug soll Mobilität neu definieren – sagt der Entwickler, die Electric Brands AG mit Sitz in Itzehoe.

Das Start-up hat ehrgeizige Pläne: Noch in diesem Jahr soll auf dem Gelände der ehemaligen Prinovis-Druckerei in Itzehoe die Montage des X-Bus starten. Die Zahlen klingen beeindruckend: Bis zu 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. In der Startphase, heißt es, würden 45 000, später sogar 100 000 Fahrzeuge jährlich gebaut.

X-Bus: Stadt Itzehoe kann keinen Fortschritt erkennen

Doch ob es wirklich so kommt, ist durchaus fraglich. Thomas Carstens, Wirtschaftsförderer der Stadt Itzehoe, kann derzeit nichts erkennen, was auf einen baldigen Produktionsstart schließen lässt: „Im Spätsommer vergangenen Jahres hat uns das Unternehmen seine Pläne präsentiert – seitdem haben wir von den Vorhabenträgern nichts mehr gehört.“

Nach Erkenntnissen Stadt ist auf dem heute als Logistikfläche genutzten Areal auch nichts Sichtbares passiert, um in eine Fahrzeugfertigung einzusteigen. Entwürfe, Brandschutzkonzept, Umnutzungsantrag? Fehlanzeige. „Der Zeitplan war von Anfang an sportlich“, sagt Carstens: „Inzwischen ist er nicht mehr zu halten.“

Während es bei der Produktion noch klemmt, läuft die Vermarktung des X-Bus auf Hochtouren. Für mehr als 15 000 Fahrzeuge gibt es Vorbestellungen aus dem In- und Ausland. Wer sich eins sichern will, muss zehn Prozent anzahlen – das sind, je nach Ausstattung und Modellvariante, zwischen 2000 und 3000 Euro. Diese Summen, sagt das Unternehmen, seien „abgesichert“.

Dennoch stünde privates Geld im Feuer, sollte Electric Brands scheitern: Über eine Crowdfunding-Kampagne hat das Unternehmen mehr als eine Million Euro an Wagniskapital eingesammelt – „wegen der großen Nachfrage“ wurde die Aktion vor Kurzem erst verlängert.

Größter Vertriebspartner von Electric Brands ist Süverkrüp Automobile

Bundesweit größter Vertriebspartner von Electric Brands ist Süverkrüp Automobile – renommierter Mercedes-Händler und eine der umsatzstärksten Autohaus-Gruppen in Schleswig-Holstein. Dort geht man aktuell davon aus, dass die ersten X-Busse ab Frühjahr kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Von einer „mittleren zweistelligen“ Zahl an Vorbestellungen spricht Geschäftsführer Constantin Niemann, bei Süverkrüp zuständig für das X-Bus-Projekt.

Der Löwenanteil der Bestellungen komme über die Website von Electric Brands, aktiv vermarktet werde der Leichtbus von seinem Unternehmen noch nicht: „Dafür brauchen wir natürlich erst mal Fahrzeuge, die man anfassen und probefahren kann.“ Auch Niemann ist „gespannt“, wann es mit dem X-Bus so richtig losgeht, sieht aber keinerlei Anlass, an der Seriosität von Electric Brands zu zweifeln. Er begleitet die Planungen schon lange, kennt die Akteure und das Projekt bereits aus der Zeit, als das modular aufgebaute Fahrzeug noch „E-Bussy“ hieß.

Einen Prototypen – gebaut von der Ideeinon Automobil AG aus Gaimersheim bei Ingolstadt – ist er selber schon gefahren: „Das ist ein cooles und innovatives Auto, das hervorragend zu unserem Anspruch an moderne und nachhaltige Mobilität passt.“ Natürlich gebe es ein gewisses Risiko, aber „das besteht immer, wenn Start-ups innovative Ansätze verfolgen“. Ihn begeistere die Idee, ein so umweltfreundliches Fahrzeug in Deutschland zu produzieren – und das Feld nicht kampflos Anbietern aus Asien oder den USA zu überlassen.

X-Bus: Anbieter verweist auf Lieferkettenprobleme

Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit hatte Electric Brands im Juli 2021 mit viel Rummel den Prototypen des X-Bus („Made in Germany with Love.“) vorgestellt. Damals hieß es noch, Mitte 2022 würden die ersten Serienexemplare des Leichtfahrzeugfahrzeugs die Werkshallen in Itzehoe verlassen. Doch das wird nichts mehr.

Auf Anfrage verweist das Unternehmen auf Verzögerungen „aufgrund der globalen Zulieferkettenthematik“. Man nutze die Zeit, schreibt Firmenchef Martin Henne, „um bei der Entwicklung und Produktion des X-Bus weitere Verbesserungen vorzunehmen“. Telefonisch ist er derzeit nicht zu sprechen. „Zu viel zu tun“, wie die PR-Agentur mitteilt.

Was Henne noch schreibt: Dass es durchaus „Maßnahmen“ in Itzehoe gebe. So habe man dort „schon die Büros für Technik, Logistik und Produktion bezogen“. Im Übrigen: Für den X-Bus müsse keine so umfangreiche Montagelinie aufgebaut werden, wie man sie aus der regulären Automobilproduktion kenne. Die Komponenten würden vorproduziert angeliefert und am Produktionsstandort zusammengebaut.

Electric Brands nennt für X-Bus-Verfügbarkeit auf Nachfrage keinen Termin

Insgesamt plant Electric Brands im ersten Jahr den Bau von etwa 45 .000 Fahrzeugen. Henne: „Mit dem Marktstart wird schon eine relevante Stückzahl vorproduziert und auslieferfertig sein, sodass wir keine sehr langen Wartezeiten erwarten.“ Während das Unternehmen auf seiner Website noch schreibt, der X-Bus werde „voraussichtlich im dritten Quartal 2022 verfügbar sein“, nennt Henne auf Nachfrage keinen Termin.

Was bedeutet die Verzögerung finanziell für Electric Brands – zu 100 Prozent im Eigentum des Gründerteams? Henne betont: „Das Unternehmen ist aktuell ausreichend kapitalisiert, die nächste Finanzierungsrunde steht kurz vor dem Abschluss.“

Der X-Bus – geplant sind zwei Fahrgestelle und acht modulare Varianten – fällt in die Leichtfahrzeugklasse „L7e-B2“. Das heißt etwa: E-Antrieb, Leergewicht weniger als 600 Kilo, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Gestaltet hat ihn Yaroslav Yakovlev, ein in Japan lebender Auto-Designer mit russischen Wurzeln. Der Clou: Der X-Bus soll nicht von Ladestationen abhängig sein, die Akkus kann man selber austauschen, ein entsprechendes Netz von Stationen werde noch aufgebaut.

Neben einer Reichweite bis zu 600 Kilometern (mit optionalen Akku-Packs plus Solarzellen auf dem Dach) soll das Gefährt auch durch maximale Flexibilität glänzen. Die einzelnen Aufsatz-Module – Camper, Pickup oder Kofferraum – lassen sich den Angaben zufolge von jedermann tauschen. Lego-like sozusagen.

Electric Brands zog bewusst nach Itzehoe um

Gegründet wurde Electric Brands in Hessen. Warum dann der Umzug nach Itzehoe? Hier lobt das Unternehmen nicht nur die Lage an der A 23 vor den Toren Hamburgs und die Vorreiterrolle Schleswig-Holsteins bei der Energiewende. „Wir sind für die Standortsuche in vielen Bundesländern unterwegs gewesen“, so Henne. Beim Wirtschaftsministerium in Kiel habe man „gute und aktive Unterstützung erhalten“. Dort begrüßt man das Vorhaben zwar ausdrücklich, von einem engeren Kontakt jedoch könne keine Rede sein.

Nutzen in Itzehoe will Electric Brands Hallenflächen des Logistik-Dienstleisters China Logistik Center. Dort mag man sich auf Nachfrage zum Stand des Projektes nicht äußern. Kommt der X-Bus also vielleicht gar nicht aus Schleswig-Holstein? Bastelt man bereits an einem Plan B? Henne erwidert, im Zuge einer Standort-Evaluierung haben man sich auch Alternativen angeschaut, auf die man „im Bedarfsfall zurückgreifen könnte“. Fakt ist: Die Endmontage des X-Bus soll über den Industriedienstleister Quip AG aus NRW erfolgen – und der unterhält eine ganze Reihe von Produktionsstandorten im Bundesgebiet.