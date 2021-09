Kiel

Vor der Entscheidung für ein leises, wartungsarmes und abgasfreies Elektro-Auto muss gewissermaßen eine Art Urangst überwunden werden. Nämlich die, mit leerer Batterie irgendwo liegen zu bleiben. Jeder fünfte Neuwagenkäufer im Norden hat diese Bedenken nicht oder nicht mehr – und entschied sich im August für ein Elektrofahrzeug.

Fast 1800 öffentlich zugängliche Ladepunkte

Damit das Stromtanken besser vonstatten gehen kann, haben Kiel und Berlin jeweils millionenschwere Förderprogramme zur Errichtung von Ladesäulen aufgelegt. Offenbar mit Erfolg, wenngleich der Bedarf an Stromtankstellen immer noch weit größer ist als das Angebot. „Es wäre es gut, wenn rascher weitere Ladesäulen aufgebaut werden könnten“, sagt der Energieexperte der Industrie- und Handelskammer Kiel, Klaus Thoms.

Der zuständige Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) kann in dieser Hinsicht allerdings auf erkleckliche Steigerungen verweisen. Wurden am Ende des Vorjahres 1429 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Land gezählt, stieg deren Anzahl bis Ende Juli dieses Jahres auf 1791. Darin enthalten sind 275 sogenannte Schnellladepunkte. In diesen Zahlen sind die Ladesäulen, die von Privathaushalten und Unternehmen eingerichtet worden sind, noch nicht einmal enthalten.

Albrecht: „Die Mobilitätswende kommt voran“

Der Minister jedenfalls zeigt sich zufrieden: „Die Mobilitätswende im Land kommt richtig voran. Wir belegen bundesweit Spitzenplätze bei der Zahl der Ladepunkte pro Einwohner und der Neuzulassungen für E-Autos.“ Innerhalb des ersten Jahres des Förderpakets wurden über 1600 Ladepunkte beantragt, 400 davon seien bereits errichtet worden. Dafür gab es aus der Landeskasse 18 Millionen sowie weitere drei Millionen Euro aus Corona-Mitteln an die Investoren.

Für manchen Automobilisten ein Ärgernis stellen allerdings die Bezahlsysteme fürs Stromtanken dar. Die Ladesäulen sollten „so einfach wie möglich“ zu bedienen sein, fordert der Kieler Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Die Realität sehe allerdings mitunter anders aus. Wenn man sich, sofern eine freie Lademöglichkeit gefunden wurde, erst einmal über Apps lange registrieren müsse, und wenn das Ganze dann noch bei Regen und immer wieder unterbrochener Verbindung geschehe, vergehe die Freude am E-Auto.

Buchholz plädiert für zuverlässige Online-Bezahlsysteme an den Stromtankstellen. Die Bundesregierung jedoch bremse die Errichtung neuer Säulen ab, indem sie künftig an jedem Ladepunkt auch Lesegeräte für Kreditkarten verlange.