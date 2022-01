Rendsburg

Die monatelange Zitterpartie um den Real-Markt in Rendsburg ist beendet. Nach zähen Verhandlungen greift nun die Handelskette Kaufland zu. Wie ein Real-Sprecher KN-online bestätigte, wird Kaufland den Standort zum 9. Mai übernehmen.

Für die knapp 100 Beschäftigten ist das eine gute Nachricht. Denn die Abgabe des Marktes erfolgt als sogenannter Betriebsübergang nach Paragraf 613a BGB, und das heißt: Alle Arbeitsverhältnisse gehen auf den neuen Betreiber über.

Real in SH: So geht es weiter

Doch anders als zunächst gedacht, ist damit der komplette Rückzug der angezählten Handelskette Real aus Schleswig-Holstein nicht besiegelt. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Märkte Flensburg (im Oktober an Kaufland) und Lübeck (im August an Edeka) den Besitzer gewechselt haben, schien es auch Klarheit zu geben für vier der fünf Märkte im Land, die Real aktuell noch betreibt: Schleswig (Ende April) und Henstedt-Ulzburg (Ende Januar) sollen an Edeka, Oststeinbek Ende März an Kaufland und Kiel/Schwentinental zum 5. Mai an die Handelskette Globus gehen – so die Ankündigung.

Weiter Rätseln um Henstedt-Ulzburg

Doch für Henstedt-Ulzburg ist diese Planung geplatzt, die Abgabe an Edeka scheiterte offenbar an den Verhandlungen über die Immobilie. „Das bedeutet zunächst, dass der Markt in der Gutenbergstraße auch über Ende Januar hinaus bis auf Weiteres von Real weiterbetrieben wird“, so der Unternehmenssprecher. Derzeit fänden Gespräche „mit anderen, an einer Übernahme interessierten Unternehmen statt“. Aktuell beschäftigt Real in Schleswig-Holstein noch rund 500 Menschen.

Das Filetieren der SB-Warenhauskette ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Fest steht: Rund 60 Real-Filialen sollen auch nach der Zerschlagung unter dem alten Namen weitergeführt werden. Das hatten der aktuelle Real-Eigentümer, der russische Finanzinvestor SCP, und die Unternehmerfamilie Tischendorf angekündigt. SCP will die Real GmbH mit rund 60 Standorten an das Family-Office der Unternehmerfamilie und ein Team von Real-Managern verkaufen.

Ein kleiner Real-Kern bleibt erhalten

Der Unternehmer Sven Tischendorf sagte: „Real hat einen sehr gesunden Geschäftskern. Zusammen mit dem zukünftigen Management-Team ist es unser Ziel, die Real GmbH als SB-Warenhausunternehmen mit einem Lebensmittel- und Nonfood-Sortiment substanziell zu modernisieren und damit sehr erfolgreich neu auszurichten.“ Er werde mit Wirkung zum 1. Juli in die Geschäftsführung von Real eintreten.

Der gesamte Wareneinkauf, die Warenlogistik sowie einige andere Zentralfunktionen für die kleine Handelsgruppe sollen von einem noch nicht genannten externen Partner übernommen werden. Rund 130 Real-Beschäftigte würden in der Servicegesellschaft der neuen Eigentümer die künftigen Aufgaben der Zentralverwaltung übernehmen, hieß es.

Kartellamt muss noch zustimmen

Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Das Branchenfachblatt „Lebensmittel Zeitung“ berichtete, Tischendorf erhalte „eine Mitgift im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“. Der Vollzug der Transaktion soll zum 30. Juni erfolgen. Er steht allerdings noch unter Vorbehalt verschiedener Bedingungen, darunter die Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Der Finanzinvestor SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette Real mit ihren rund 270 Märkten 2020 vom Handelskonzern Metro erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. Kaufland, Edeka und Globus haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert.