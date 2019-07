Kiel

„Wenn die Post zu spät ankommt, kann das für Betroffene ärgerliche Folgen haben“, erklärt Boris Wita vom Referat Verbraucherrecht. „So verpasste eine Familie aus Bordesholm die Anlieferung neuer Möbel. Zwar hatte die Spedition den Liefertermin rechtzeitig per Brief angekündigt, doch die Post kam zu spät an.“

In einem anderen Fall habe der Brief mit bestellten Eintrittskarten für ein Fußballspiel erst nach neun Tagen im Briefkasten der Empfänger gelegen – zu spät, denn das Spiel war bereits vorbei. „Mehrere Verbraucher aus Melsdorf beschwerten sich, weil sie im Mai zum wiederholten Mal mehr als eine Woche lang überhaupt keine Post erhalten hatten“, so Wita.

Auch KN-online-Leser berichten

Auch KN-online liegen verschiedene Erfahrungsberichte von Postkunden vor. Eine Frau aus Kiel berichtet, dass sie seit einiger Zeit montags grundsätzlich keine Post mehr bekomme und der Postbote an Montagen zwar in der Straße, in der sie wohne, Post austrage, aber anscheinend nicht mehr jeden Haushalt berücksichtige.

Eine seit zehn Jahren pensionierte Lehrerin in Neumünster hatte neuerdings tagelang keine Post mehr im Briefkasten, dann aber an einzelnen Tagen ganze Bündel von Briefen mit unterschiedlichen Absendedaten. Sie sprach den Postboten, der in ihrem Wohnviertel seit Jahren zuverlässig zugestellt habe, an, als dieser an einem Sonnabendnachmittag die Post austrug. Nein, habe er geantwortet, ihrer sei kein Einzelfall. Der Grund: Es gebe bei der Post immer weniger Langzeit-Mitarbeiter, dafür vermehrt solche mit Zeitverträgen und einer möglicherweise neuen Berufsauffassung. Alle hätten Anweisung, keine Überstunden zu machen. Post, die sie im zugestandenen Zeit-Kontingent nicht ausliefern könnten, sollten sie in Depots zwischenlagern.

"Bild der unzuverlässigen Post"

„Der kürzlich veröffentlichte Jahresbericht der Bundesnetzagentur bestätigt das Bild der unzuverlässigen Post“, so VZSH-Jurist Wita. Demnach habe sich die Zahl der Beschwerden von 2017 auf 2018 verdoppelt und bleibe 2019 auf einem hohen Niveau. „Bis Ende April 2019 sind bei der Bundesnetzagentur bereits 4750 Beschwerden wegen ausbleibender und verspäteter Briefe eingegangen.“

Einen Rechtsanspruch auf pünktliche Zustellung haben Verbraucher bisher nicht. In ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gibt die Deutsche Post keine verbindlichen Lieferzeiten für Standardbriefe an. „Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist das völlig unverständlich“, erklärt Boris Wita. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Post gerade drastische Preiserhöhungen angekündigt hat.“

Das Porto wurde gerade erst teurer

Das Porto für eine Postkarte ist am 1. Juli um 33 Prozent gestiegen (60 statt jetzt 45 Cent), für einen Standardbrief bis 20 Gramm von 70 auf 80 Cent (Kompaktbrief bis 50g von 85 auf 95 Cent; Großbrief bis 500g von 1,45 auf 1,55 Euro; Maxibrief bis 1000g von 2,60 auf 2,70 Euro).

Ein Angestellter in Neumünster wählte für die Zustellung seiner Krankschreibung von Neumünster nach Kiel nach kurzer Beratung mit der Mitarbeiterin der in einem Supermarkt untergebrachten Post-Annahme den „Prio“-Tarif (1,60 statt 0,70 Euro). Mit diesem, so erfuhr er, könne er den Sendungsverlauf nachverfolgen und zu fast 100 Prozent sicher sein, dass der Brief am nächsten Tag ankomme. Der „Prio“-Brief brauchte jedoch – Pfingsten eingeschlossen – acht Tage von der Einlieferung in Neumünster bis zur Zustellung in Kiel und war am Tag der Zustellung laut Sendungsverfolgung im Internet noch nicht zugestellt.

Post: "90 Prozent der Sendungen sind schnell"

„Das ist nicht schön, kann aber vorkommen“, sagt dazu Jens-Uwe Hogardt von der Pressestelle Nord der Deutsche Post DHL Group. Er bestätigt: „Wir geben unter anderem für Briefe keine Laufzeitgarantie. Grundsätzlich haben wir aber den Anspruch, diese innerhalb Deutschlands am nächsten Werktag nach Einwurf zuzustellen. Nach vom TÜV zertifizierten Messsystemen schaffen wir das in über 90 Prozent der Fälle.“

Ein „Prio“-Brief werde im gleichen Sendungsstrom – abends zum Briefzentrum, nachts über die Autobahnen zum Ziel-Briefzentrum – transportiert und mit Priorität zugestellt. Seit dem 1. Juli verlange die Post dafür einen Euro Aufschlag. Eine Garantie gebe es nicht. „Wenn Sie eine Garantie mit Haftung wollen, dann haben Sie die Möglichkeit des Express-Briefes. Zurzeit kostet der bis 500 Gramm 11,90 Euro und ab 1. Juli 13,50 Euro.“

Verbraucherschützer: "Unhaltbare Situation"

Die VZSH findet diese Situation unhaltbar und fordert laut Wita, „dass die Post im Zuge des erhöhten Portos Briefe in Deutschland künftig pünktlich innerhalb von drei Tagen zustellt. Falls sie ihre Zuverlässigkeit nicht deutlich verbessert, sollte dies vom Gesetzgeber festgeschrieben werden“.