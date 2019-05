Schönkirchen

Kaum ein Markt ist so hart umkämpft wie der für Kontaktlinsen. Der Löwenanteil des Geschäftes für Austauschlinsen läuft längst über das Internet – sehr zum Leidwesen der Augenoptiker.

Der Trend geht zur Einweg-Linse, die man täglich wechselt, um sich den Kauf von und das Hantieren mit Pflegemitteln sparen zu können. Bequemlichkeit ist Trumpf auf einem Massenmarkt, der von fünf großen Playern dominiert wird, an der Spitze die Novartis-Tochter Alcon.

Kein leichtes Umfeld also für das Pionierunternehmen der Branche, die Wöhlk Contactlinsen GmbH mit Sitz in Schönkirchen.

Japaner übernehmen 40 Prozent an Wöhlk

Um sich fit für die Zukunft zu machen, hat der deutsche Marktführer für individuelle Kontaktlinsen jetzt einen finanzstarken Partner ins Boot geholt: Der börsennotierte Kontaktlinsenhersteller Seed Co. Ltd. mit Sitz in Japan hat 40 Prozent der Anteile übernommen.

„Mit dieser Kooperation stärken wir unsere Stellung auf dem internationalen Markt und erweitern gleichzeitig unser Portfolio“, sagt der bisherige Wöhlk-Alleingesellschafter Lothar Haase. Während Wöhlk Experte für individuelle Kontaktlinsen ist, konzentrieren sich die Japaner auf die Herstellung massentauglicher Tages- und Zwei-Wochen-Linsen.

Kooperation läuft schon seit Jahren

In der Entwicklung arbeiten Wöhlk und Seed bereits seit vier Jahren zusammen. Nun will man auch im Vertrieb Synergien heben. Haase: „Seed öffnet uns die Türen zum Wachstumsmarkt Asien, und wir helfen unserem Partner beim Vertrieb in Europa.“

Wöhlk in Schönkirchen hat 140 Mitarbeiter

Das Traditionsunternehmen Wöhlk erwirtschaftete 2018 mit 140 Mitarbeitern einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro und ein, so Haase, „leicht positives“ Ergebnis. Die Beteiligung der Japaner, so der geschäftsführende Gesellschafter, sei „eine strategische Entscheidung“, die die bisherige Zusammenarbeit vertiefe: „Es ging hier überhaupt nicht darum, Schwächen in der Kapitalausstattung zu beseitigen, denn die gibt es definitiv nicht.“

Durch die Einführung des neuen Medizinproduktegesetzes habe Wöhlk zwar im vergangenen Jahr eine leichte Delle beim Umsatz hinnehmen müssen, doch inzwischen zeige die Entwicklung wieder spürbar nach oben.

Starkes Wachstum in China erwartet

Große Chancen rechnet sich Wöhlk durch die Kooperation auf dem chinesischen Markt aus, unter anderem für neuartige und besonders verträgliche Hydrogel-Tageslinsen sowie für sogenannte Ortho-K-Linsen, die nur über Nacht getragen werden und dabei die Hornhaut modellieren. Das Material für beide Linsen-Typen wurde bei Wöhlk entwickelt.

Da die Japaner in China bereits stark vertreten sind, ist die Zulassung der Produkte für sie deutlich einfacher und damit auch günstiger als der direkte Einstieg eines Markt-Newcomers aus Europa.

Wöhlk hat eine wechselvolle Geschichte

Das Unternehmen Wöhlk hat eine wechselvolle Geschichte und manche Krise hinter sich. Mit der Erfindung der Kontaktlinse legte der Kieler Heinrich Wöhlk 1947 den Grundstein für die Wöhlk Contactlinsen GmbH. Heute ist das mittelständische Unternehmen deutschlandweiter Marktführer im Bereich individueller Linsen und Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Materialien.

Viele Jahre gehörte Wöhlk zum Technologieunternehmen Zeisss, der das Unternehmen im Jahr 2000 an den US-Konzern Bausch & Lomb verkaufte, aktuell Nummer fünf auf dem weltweiten Linsenmarkt. 2006 übernahm Lothar Haase das Unternehmen im Rahmen eines Management-Buyouts.